14 721 60

Прибиральниця Марина Удгодська неочікувано перемогла на місцевих виборах в РФ, набравши 61% голосів: "Без поняття, що входить в обов'язки"

Прибиральниця Марина Удгодська неочікувано перемогла на місцевих виборах в РФ, набравши 61% голосів:

Адміністрація невеликого сільського поселення в Костромській області залишилася без прибиральниці - вона тепер очолить поселення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

На минулих виборах глави Поваліхинського сільського поселення перемогу здобула Марина Удгодська, яка до цього п'ять років мила підлогу в адміністрації. Сама вона заявляє, що була лише технічним кандидатом і "з документами жодного разу справ і не мала". Проте, чинного главу вона обійшла з істотною перевагою, набравши 61% голосів. І з 1 жовтня Марина Удгодська має вступити на посаду.

Якби вже колишній глава Поваліхинського сільського поселення Микола Локтєв не просив прибиральницю Марину Удгодську взяти участь у місцевих виборах, то дівчина як і раніше мила б підлоги в адміністрації, а у вільний час доглядала  своє господарство. А воно у неї велике, кажуть місцеві жителі. Вона розводить кроликів, курей, гусей, а раніше ще й індиків.

Але бажання кандидата від "Єдиної Росії" Миколи Локтєва зімітувати конкуренцію на виборах обернулося для нього розгромною поразкою. Мабуть, заслужено, каже місцева жителька, яка побажала залишитися анонімною: "Мені здається, відповідь на поверхні, адже народ не обдуриш. Тобто так вони оцінили роботу голови. Я як раз голосувала за чинного главу, а не за Марину. Можна я не буду пояснювати причину?".

Сама Марина Удгодська каже, що нічого не робила для того, щоб за неї голосували. Вона взяла участь у виборах просто тому, що хотіла допомогти.

"Просто не було людини, і я ніби йшла підставною. Допомогти хотіла. Удвох з ним і були", - цитує argumenti.ru жінку. За її словами, для перемоги на виборах вона нічого не робила, але в результаті вона отримала 84 голоси, а Локтєв - 46.

"1 жовтня вступаю на посаду. Взагалі без поняття, що в обов'язки буде входити", - розповіла Удгодська. Жінка зізналася, що нічого не розуміє в роботі чиновників і не в курсі, скільки в районі сіл і жителів.

Тепер дівчині доведеться відпрацювати ще тиждень на старій посаді, а що буде далі, за її словами, ніхто не знає. І працювати главою вона не готова. На вибори вона йшла від "Російської партії пенсіонерів за соціальну справедливість". Керівник об'єднання в Костромській області Валерій Громов в розмові з "Ъ FM" підкреслив, що партія допоможе їй з вирішенням будь-яких питань у поселенні: "Це не зовсім технічне висування. Вона як співчувальниця партії, коли з нею йшли розмови, вона говорила так: я поселення не виграю і так далі. Ми їй відповідали: ви спробуйте. І ось так вийшло. Хоч жінка не безграмотна, але ніколи не керувала такими великими об'єднаннями. Там близько 600 осіб. Ми їй допоможемо, звичайно, коли що. Ми виїдемо туди і наведемо лад".

До слова, перемога Марини Удгодської сильно засмутила колишнього главу поселення Миколу Локтєва. Проте, він заявив, що теж готовий допомогти їй, якщо буде потрібно. На думку керівника "Політичної експертної групи" Костянтина Калачова, який в 2000-х був іміджмейкером в поволзьких регіонах, а пізніше заступником мера Волгограда, якщо дівчині надіслати хорошу команду радників, то вона швидко стане справжнім політичним лідером.

"Це не перший випадок, коли спойлер обігрує того, хто висував його як основного спойлера. Якщо ти чогось не знаєш, знайди людину, яка знає. Взагалі, треба брати на роботу тих, хто за тебе розумніший. Знайди хорошого заступника. Але, чесно кажучи, я цілком впевнений, що якщо вона людина небайдужа, то своїм селищем вже якось вона управляти зможе. Це ж навіть не місто, не район. Там і бюджету, напевно, як такого немає. Куди там рости?"- запитує Калачов.

Проте, Марина Удгодська все ще може відмовитися від свого мандата, і тоді голосування пройде повторно, пояснили в Центрвиборчкомі. Правда, в цьому випадку відмовник повинен буде, наприклад, відшкодувати витрати на організацію виборів. І, ймовірно, для колишньої прибиральниці це вагомий аргумент. Тож першим завданням для неї на посаді глави селища, мабуть, стане пошук нового технічного співробітника.

Як повідомила голова територіальної виборчої комісії Чухломського району Олена Осипова, інформації про те, що Марина Удгодська не збирається бути главою поселення, не надходило.

За даними ЗМІ, подібна історія сталася і на виборах в сусідньому районі Костромської області, Сусанинському. Там вибирали главу всього району, і переможцем став водій автобуса, який обійшов чинного керівника місцевої адміністрації.

курйоз (583) місцеві вибори (1367) росія (67319)
Фігня, у нас такого в призиденти вибрали, теж без понятія
25.09.2020 11:19 Відповісти
Теперь тамошний глава сельсовета просто обязан взять тряпку, швабру и идти работать уборщиком.
25.09.2020 11:18 Відповісти
ПреЗЕдент, как бы тоже....не совсем...
25.09.2020 11:19 Відповісти
Теперь тамошний глава сельсовета просто обязан взять тряпку, швабру и идти работать уборщиком.
25.09.2020 11:18 Відповісти
Бгг ) А на самом деле этот случай очень хорошо показывает реальное отношение к партии пуйла, когда голоса подсчитывали по-настоящему, а не "как приказано".
25.09.2020 11:53 Відповісти
С одной стороны да, с другой нет: вот взять те их регионы, где губернаторами стали всякие зюгаши и прочая лдпровская сволочь. Разве путлеровская вертикаль стала от этого слабее?Нет. Ибо все они по сути причёсаны под одну гребёнку, а реальной оппозиции нет.
25.09.2020 11:58 Відповісти
Да это понятно, но тем не менее какая-то позитивная тенденция заметна. Хабаровск, опять же. Похоже, даже тупым кацапам начинает надоедать, что им ссут в уши, про то как "путен поднял расею с колен". Пропагандой-то сыт не будешь. И холодильник потихоньку начинает побеждать телевизор.
25.09.2020 12:04 Відповісти
Скорее всего утихнет, на то у мерзавцев и расчёт. Толпа (объект политики) протестующих не смогла стать субъектом политики (тем, кто выдвигает требования и принимает действия по их осуществлению). В этом ей бы могли бы помочь оппозиционеры, но какие они на Рашке?Мнимые, даже свежеотравленный Навальный туда носа не показывали а лозунг Верните Фургала (который тоже изрядная сволочь) это явно не то, ради чего пойдут на баррикады (даже для ваты такое не сгодится). Разве что показателен сам факт как один из звоночков, дескать не всё хорошо в датском королевстве.
25.09.2020 12:31 Відповісти
Голосуют за конкретного человека по его делам. Вот смотрите насколько разный рейтинг в Киеве у Кличко, как мэра, и у его партии УДАР, насколько разный рейтинг у Филатова в Днепре, как мэра, и его партии Пропозицiя, или пример, как в 2015 году Ярош по округу выиграл выборы, но его партия на том самом округе набрала всего пару процентов. И это примеры не с какими-то представителями партий, а с их лидерами. Вот настолько разное отношение во время голосования к партиям и конкретным людям. Так что если бы этот россиянин был хорошим головой села, люди за него проголосовали бы будь он хоть коммунистом.
25.09.2020 12:41 Відповісти
ПреЗЕдент, как бы тоже....не совсем...
25.09.2020 11:19 Відповісти
ха та ХОТЬ РАБОТАЛА МЫЛА ПОЛЫ УБИРАЛА КАБИНЕТЫ я в свое время поработал уборщиком в учреждениях огроменный 1 этаж Теплоснабжения бытовка для пьяных рабочих душевая кабинет кадров бухгалтерия столовка грязи как всегда на всем этаже на 2 3 и 4 уже просто не ма чего убирать та даже паркетом у меня пластиковая плитка в душевую падлы пойдут мыться обязательно простите нагадят по большому и по пьяне а ведь там нет туалета но им же поср..(идиома) убирал также лестничные марши 2 дома 5 этажей блочные кто знает разницу между панелькой и блочными поймут в блочных задранные лестничные марши и пролеты между этажами чуть выше- чем в панельках.. 2 дома 8 парадных один на 5 второй на 3 и дворником работал и садовником и сторожем и на рынке убирал админ корпус и даже пришлось около года с женой помогал убирать лицей гимназию...бррр никогда не думал какой отстой современные школы гимназии.... правда 2 раза в год в подвальном помещением на рынке холодильник надо было мыть на весь подвал размером хоть и оттаивал 3 суток но температура летом там + 4-6 максимум была в фуфайке убирать приходилось и мыть в ледяной воде так что такая работа научит многим вещам..а президентом главой чинушой то считай РАЙ просто...
25.09.2020 11:42 Відповісти
артисту, исполняющему роль президента, кто то должен писать слова
а маша справится
25.09.2020 11:50 Відповісти
Фігня, у нас такого в призиденти вибрали, теж без понятія
25.09.2020 11:19 Відповісти
Лучше Януковощ был бы. Он по понятиям жил. Верно?
25.09.2020 11:35 Відповісти
Порівняно із Зеленським Овоч ще й інтелектуалом виглядає.
25.09.2020 11:41 Відповісти
Так едь на Беларашку. Там вот точно такой же твой любимый интелектуал и крепкий хозяйственник правит
25.09.2020 11:52 Відповісти
Я краще поверну Порошенка.
25.09.2020 11:56 Відповісти
Х*** тебе ето удастся вернуть порохосвина подавившего Майдан к корыту.
25.09.2020 12:04 Відповісти
Порошенко повернеться.
25.09.2020 12:07 Відповісти
Порося такой же диктатор как и Лука. Просто ему не дали времени хорошо закрепиться у власти. Не дай Бог ему пробраться к корыту вновь.
25.09.2020 12:07 Відповісти
От і добре. Уявляю як скавчатимуть кацапи та підкацапники.
25.09.2020 12:09 Відповісти
Порошенко-найкращий президент України за всю історію.
25.09.2020 12:09 Відповісти
читаешь подобных как ты и диву даешься логическое мышление отсутствует напрочь
25.09.2020 12:27 Відповісти
Грешным делом считал тебя умнее среднестатистического дебила... Заскринил сей маразм для истории.
25.09.2020 20:49 Відповісти
Да даже янык лучше , хуже только кучмо и кравчукча ( воры и комуняки )
25.09.2020 12:28 Відповісти
Краще високоосвічені інтелектуали при владі і справжні професори (з однієюю буквою Ф)!
25.09.2020 11:54 Відповісти
Она лучше , хоть на рояле не играет ( не чем )
25.09.2020 12:29 Відповісти
Где-то я такое уже видел, только в больших масштабах...
25.09.2020 11:20 Відповісти
Десь так само, але в масштабах цілої країни, трапилося у нас півтора роки тому.
25.09.2020 11:20 Відповісти
Да у неё богатейший опыт! Пять лет, двери ногами открывала в администрации, это вам не на рояле играть.
25.09.2020 11:20 Відповісти
Вот и Зеле бы так, сначала главой сельсовета поработать.
25.09.2020 11:23 Відповісти
Тю. У нас ЗЕзидент до сих пор не в курсе, что входит в его обязанности.

И шо, шо уборщица? Клоун разве намного круче?
25.09.2020 11:23 Відповісти
разница в том, что эта уборщица понимает, что нихрена не умеет и ничего не знает,

а наш не понимает, что ничего не умеет и ничего не знает
25.09.2020 11:27 Відповісти
ну вот, а говорили что Х#йло не легитимный.
25.09.2020 11:25 Відповісти
Новые лица
25.09.2020 11:28 Відповісти
забыли фальсифицировать походу
25.09.2020 11:31 Відповісти
А вы говорили в Украине ЦИРК...
25.09.2020 11:31 Відповісти
На Рашке тоже голосуют *лишь бы не путен*
25.09.2020 11:34 Відповісти
Неожиданно милая статья про костромскую деревню. От меня лайк.
25.09.2020 11:35 Відповісти
очень мило будет когда пуйло загнется и она станет твоим президентом)
25.09.2020 11:45 Відповісти
Теперь это упырь-единоросс будет мыть полы и оправдываться перед уборщицей за брошенные бычки и недопитые бутылки.
25.09.2020 11:35 Відповісти
оце в казларилих тіпа "демократія" ***** з бульбашеску знову показав піндосам кузькіну мать їх вождь і вчитель сіфілітік члєнін завєсчал чта любая кухарка может управлять хасударством в натуре...
25.09.2020 11:37 Відповісти
Голова, это же не автобусом управлять.
Вон в 1917г, каждая кухарка ....
И что получилось?
25.09.2020 11:40 Відповісти
а у маши получится... потомственный пролетариат
и потом демократия настоящая
25.09.2020 12:02 Відповісти
Блин, вы нашли что обсуждать. Ну выбрали чуху главой какого-то посёлка. Ну и что? Может она там одна младше 60 лет. И посёлок тот на пять домов. Украинцы дебила презом выбрали. ВОт где проблема.
25.09.2020 11:40 Відповісти
умом расею нє панять...
25.09.2020 11:43 Відповісти
зезараза начала пилить сук под пуйлом) и на кацапстане это отлично выглядит !
25.09.2020 11:43 Відповісти
И сосна раз в жизни побеждает.
25.09.2020 11:43 Відповісти
Почему то в постсоветских странах ( и Украина не исключение) все думают что лучше выбрать в руководители бандита который в курсе дела как воровать, мол себе наворовал и значит нам поможет, чем простого работягу который все заробатывал своим горбом. Может поетому мы так и живем?
25.09.2020 11:51 Відповісти
"гибель народу без Слова Божия" (с)
25.09.2020 12:03 Відповісти
теперь ***** видя в ней сильного конкурента
может травануть Новичком..
25.09.2020 12:51 Відповісти
В Україні клоун переміг на виборах президента, набрав 73% голосів: "Без понятия, что входит в обязанности".
25.09.2020 12:54 Відповісти
По сути клован проскочил как и та уборщица
25.09.2020 13:00 Відповісти
От простота..Марина та що жви собі діло в міліції самі стряпали .. в кращому випадку а в гіршому ваш колишній голова буде вашим замом ..і буде творити що захоче бо у вас клепки нема..і головне відповідати будете ви...І смішо і жалко..Той обісрався ..а новенька ще не встигла перепугатись
25.09.2020 13:00 Відповісти
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса Гегель
у нас зе, а там своё...
25.09.2020 13:02 Відповісти
Где-то такое недавно уже было...
25.09.2020 13:15 Відповісти
А клоун в это ело не нужен?..
25.09.2020 16:30 Відповісти
Зиц-председатель.
25.09.2020 17:10 Відповісти
Українці аж президента такого обрали. Тут му випередили рашку.
25.09.2020 17:12 Відповісти
Прямо таки День выборов.
25.09.2020 17:19 Відповісти
из полотерки в президиум колхоза как завещал великий ленин)
25.09.2020 17:38 Відповісти
Так и в президенты будут попадать на пространстве бывшего СНГ. Выбор шмаркли и Тихановский уже говорит о многом.
26.09.2020 14:45 Відповісти
 
 