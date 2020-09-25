Прибиральниця Марина Удгодська неочікувано перемогла на місцевих виборах в РФ, набравши 61% голосів: "Без поняття, що входить в обов'язки"

Адміністрація невеликого сільського поселення в Костромській області залишилася без прибиральниці - вона тепер очолить поселення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

На минулих виборах глави Поваліхинського сільського поселення перемогу здобула Марина Удгодська, яка до цього п'ять років мила підлогу в адміністрації. Сама вона заявляє, що була лише технічним кандидатом і "з документами жодного разу справ і не мала". Проте, чинного главу вона обійшла з істотною перевагою, набравши 61% голосів. І з 1 жовтня Марина Удгодська має вступити на посаду.

Якби вже колишній глава Поваліхинського сільського поселення Микола Локтєв не просив прибиральницю Марину Удгодську взяти участь у місцевих виборах, то дівчина як і раніше мила б підлоги в адміністрації, а у вільний час доглядала своє господарство. А воно у неї велике, кажуть місцеві жителі. Вона розводить кроликів, курей, гусей, а раніше ще й індиків.

Але бажання кандидата від "Єдиної Росії" Миколи Локтєва зімітувати конкуренцію на виборах обернулося для нього розгромною поразкою. Мабуть, заслужено, каже місцева жителька, яка побажала залишитися анонімною: "Мені здається, відповідь на поверхні, адже народ не обдуриш. Тобто так вони оцінили роботу голови. Я як раз голосувала за чинного главу, а не за Марину. Можна я не буду пояснювати причину?".

Сама Марина Удгодська каже, що нічого не робила для того, щоб за неї голосували. Вона взяла участь у виборах просто тому, що хотіла допомогти.

"Просто не було людини, і я ніби йшла підставною. Допомогти хотіла. Удвох з ним і були", - цитує argumenti.ru жінку. За її словами, для перемоги на виборах вона нічого не робила, але в результаті вона отримала 84 голоси, а Локтєв - 46.

"1 жовтня вступаю на посаду. Взагалі без поняття, що в обов'язки буде входити", - розповіла Удгодська. Жінка зізналася, що нічого не розуміє в роботі чиновників і не в курсі, скільки в районі сіл і жителів.

Тепер дівчині доведеться відпрацювати ще тиждень на старій посаді, а що буде далі, за її словами, ніхто не знає. І працювати главою вона не готова. На вибори вона йшла від "Російської партії пенсіонерів за соціальну справедливість". Керівник об'єднання в Костромській області Валерій Громов в розмові з "Ъ FM" підкреслив, що партія допоможе їй з вирішенням будь-яких питань у поселенні: "Це не зовсім технічне висування. Вона як співчувальниця партії, коли з нею йшли розмови, вона говорила так: я поселення не виграю і так далі. Ми їй відповідали: ви спробуйте. І ось так вийшло. Хоч жінка не безграмотна, але ніколи не керувала такими великими об'єднаннями. Там близько 600 осіб. Ми їй допоможемо, звичайно, коли що. Ми виїдемо туди і наведемо лад".

До слова, перемога Марини Удгодської сильно засмутила колишнього главу поселення Миколу Локтєва. Проте, він заявив, що теж готовий допомогти їй, якщо буде потрібно. На думку керівника "Політичної експертної групи" Костянтина Калачова, який в 2000-х був іміджмейкером в поволзьких регіонах, а пізніше заступником мера Волгограда, якщо дівчині надіслати хорошу команду радників, то вона швидко стане справжнім політичним лідером.

"Це не перший випадок, коли спойлер обігрує того, хто висував його як основного спойлера. Якщо ти чогось не знаєш, знайди людину, яка знає. Взагалі, треба брати на роботу тих, хто за тебе розумніший. Знайди хорошого заступника. Але, чесно кажучи, я цілком впевнений, що якщо вона людина небайдужа, то своїм селищем вже якось вона управляти зможе. Це ж навіть не місто, не район. Там і бюджету, напевно, як такого немає. Куди там рости?"- запитує Калачов.

Проте, Марина Удгодська все ще може відмовитися від свого мандата, і тоді голосування пройде повторно, пояснили в Центрвиборчкомі. Правда, в цьому випадку відмовник повинен буде, наприклад, відшкодувати витрати на організацію виборів. І, ймовірно, для колишньої прибиральниці це вагомий аргумент. Тож першим завданням для неї на посаді глави селища, мабуть, стане пошук нового технічного співробітника.

Як повідомила голова територіальної виборчої комісії Чухломського району Олена Осипова, інформації про те, що Марина Удгодська не збирається бути главою поселення, не надходило.

За даними ЗМІ, подібна історія сталася і на виборах в сусідньому районі Костромської області, Сусанинському. Там вибирали главу всього району, і переможцем став водій автобуса, який обійшов чинного керівника місцевої адміністрації.