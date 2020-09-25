Логіка "зеленої" влади проста - не дати перемогти мені в першому турі, - Філатов
У Дніпрі офіційно оголосили кандидатів у мери, серед інших - чинний міський голова Борис Філатов і колишній віцепрем'єр і губернатор області за часів Януковича Олександр Вілкул.
Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на місцеві вибори в Дніпрі масово висунули завідомо непрохідних кандидатів, в розрахунку на те, що вони відтягнуть на себе хоча б 2-3% виборців, і лідер не набере достатньої кількості голосів, щоб перемогти в першому турі. Також Борис Філатов повідомив про спроби суперників зареєструвати його кандидатів-"клонів", тобто людей з таким же прізвищем та ініціалами.
"Логіка "зеленої" влади проста. Не дати перемогти мені в першому турі. Звідси і купа абсолютно безглуздих "прогресивних" кандидатів від карликових партій, що зображують відвагу і слабоумство в безглуздій боротьбі з "корупціонером" Філатовим. Навіть якщо весь цей набрід відтягне у мене 2-3 відсотки, то влада може домогтися свого. На це і весь розрахунок. Також була спроба створити зареєструвати моїх клонів-однофамільців, але я поки помовчу, як мені їх вдалося збити. Повірте, трохи пізніше, я назву всіх причетних до цієї брудної історії за прізвищами. Починаючи від народних депутатів від "Слуг народу" і закінчуючи таким мерзотником, як нинішній заступник начальника УВС Бухінник, тягати особисто документи аферистів по РВВС і РАЦСів", - заявив Філатов.
"Максимально огидно в цій компанії виглядає партія Вакарчука "Голос", яка поставила кандидатом від своєї партії медіаменеджера Коломойського (!), а свої квоти в ТВК віддала адвокатам кримінального авторитета Наріка (!!). Так, так. Коли ви це читаєте, то вірте своїм очам. Всі ці Кіри Рудик і Ярослави Железняк, які кривляються в телевізорах і бігають у західні посольства та розповідають про свою репутацію, тупо поставили від партії директора телеканалу Коломойського!!! Я навіть не розумію, скільки їм за це могли заплатити. Єдине, що хочу сказати: "Шановна Олю, саме тобі я бажаю чесної боротьби і просто залишатися людиною. Мені дуже сумно бачити, як журналісти, з якими я пропрацював разом стільки років, тепер поливають мене цілодобово лайном за хорошу зарплату і кредити на авто", - зазначив чинний мер Дніпра.
"І останнє. Я вже писав, що у мене чітке відчуття дежавю. 2015 рік. Я і Вілкул. Всі інші видаються смішними і жалюгідними. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник. Ну що ж, я готовий прийняти виклик. Так, як і в 15-му... "- резюмував Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж, нарід розтринькає голоси на «хароші» партії, всякі «голоси», та інші напере непрохідні лушпайки, і мером стане Вьілкуль.
Він як завжди, аккуратно просере відсотки на десяток непрохідних «хароших» партій, наперед непрохідних лушпайок, а потім буде гардіцца, що він: «В сортах дерьма не разбираюсь !»
До речі, і сам Боря - не ідеал. Може, і з того же й жалкує. Ну, і всім нормальним зрозуміло, що Тетяна на цих виборах - волонтерить, заради фракції ЄС в облраді та міськрайрадах. Такі закони політичної боротьби.
Второго тура боишься?
А может ты вообще... БЛАЗЕНЬ?!!!
Та й в Дніпрі все добре зараз. Й от показово, в області,
якою керує ЗЕ-влада -- повна ....ОПА
Голос то є дно, й все роблять для расколу патріотів -- теж факт.
Істерикою люмпенів в коментах задоволений
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
С днём рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот "эскимо".
Крокодил Гена и Чебурашка.
Криворожский железо-рудный комбинат, работавший при всех президентах, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/protest-shahterov-kombinat-ahmetova-i-kolomoyskogo-ostanovil-rabotu-i-nachal-uvolneniya закрывается при Вове ...
Избрали "молодого, прикольного" ? )
Впервые за пять лет "Нафтогаз" стал убыточным. Повторяем вопрос: "Избрали "молодого, прикольного" ?
В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
В конце года, Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
Эти ваши "молодые, прикольные" запасы из ГосРезерва повывозили туда, куда бежать собираются.
ZEinform
Поважаю Філатова та бажаю йому перемоги.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить."
Источник: https://censor.net/ru/n3221185
И ничего, жители им вполне довольны. Им он не хамит, а вот с зеленой мразью сражается.
Ну я считаю, что правильно делает, такого сброда случайных людей в госуправлении Украины не было ни при одном президенте и парламенте.
Ніт, Боріс Альбертович, ********* - це недобита антиукраїнська мразота
Вот бы еще у пенсов в день голосования паспорта отобрать...
Это не газон, по ним можно... 😂
..............................................................................................................................................................
Зачем А.Ю. туалетная бумага,есть Филатов.