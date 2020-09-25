УКР
Логіка "зеленої" влади проста - не дати перемогти мені в першому турі, - Філатов

Логіка

У Дніпрі офіційно оголосили кандидатів у мери, серед інших - чинний міський голова Борис Філатов і колишній віцепрем'єр і губернатор області за часів Януковича Олександр Вілкул.

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на місцеві вибори в Дніпрі масово висунули завідомо непрохідних кандидатів, в розрахунку на те, що вони відтягнуть на себе хоча б 2-3% виборців, і лідер не набере достатньої кількості голосів, щоб перемогти в першому турі. Також Борис Філатов повідомив про спроби суперників зареєструвати його кандидатів-"клонів", тобто людей з таким же прізвищем та ініціалами.

"Логіка "зеленої" влади проста. Не дати перемогти мені в першому турі. Звідси і купа абсолютно безглуздих "прогресивних" кандидатів від карликових партій, що зображують відвагу і слабоумство в безглуздій боротьбі з "корупціонером" Філатовим. Навіть якщо весь цей набрід відтягне у мене 2-3 відсотки, то влада може домогтися свого. На це і весь розрахунок. Також була спроба створити зареєструвати моїх клонів-однофамільців, але я поки помовчу, як мені їх вдалося збити. Повірте, трохи пізніше, я назву всіх причетних до цієї брудної історії за прізвищами. Починаючи від народних депутатів від "Слуг народу" і закінчуючи таким мерзотником, як нинішній заступник начальника УВС Бухінник, тягати особисто документи аферистів по РВВС і РАЦСів", - заявив Філатов.

"Максимально огидно в цій компанії виглядає партія Вакарчука "Голос", яка поставила кандидатом від своєї партії медіаменеджера Коломойського (!), а свої квоти в ТВК віддала адвокатам кримінального авторитета Наріка (!!). Так, так. Коли ви це читаєте, то вірте своїм очам. Всі ці Кіри Рудик і Ярослави Железняк, які кривляються в телевізорах і бігають у західні посольства та розповідають про свою репутацію, тупо поставили від партії директора телеканалу Коломойського!!! Я навіть не розумію, скільки їм за це могли заплатити. Єдине, що хочу сказати: "Шановна Олю, саме тобі я бажаю чесної боротьби і просто залишатися людиною. Мені дуже сумно бачити, як журналісти, з якими я пропрацював разом стільки років, тепер поливають мене цілодобово лайном за хорошу зарплату і кредити на авто", - зазначив чинний мер Дніпра.

"І останнє. Я вже писав, що у мене чітке відчуття дежавю. 2015 рік. Я і Вілкул. Всі інші видаються смішними і жалюгідними. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник. Ну що ж, я готовий прийняти виклик. Так, як і в 15-му... "- резюмував Філатов.

Вілкул Олександр (329) вибори (6737) Дніпро (3355) місцеві вибори (1367) Філатов Борис (468)
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 8981
25.09.2020 11:45 Відповісти
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 7112
25.09.2020 11:47 Відповісти
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 804
25.09.2020 11:49 Відповісти
А Рычкова как тебе, Боря? Проходная?
25.09.2020 11:34 Відповісти
спробуй на Ричкову прогнати...
25.09.2020 11:39 Відповісти
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 8981
25.09.2020 11:45 Відповісти
згоден
25.09.2020 11:51 Відповісти
Моральный урод занят, он штрафы оплачивает!
25.09.2020 12:08 Відповісти
не вавий ссыкливый сказал что никаких штрафов оплачивать не будет потому что он неприкосновенный
25.09.2020 12:19 Відповісти
шо зебаран, замекал? иди пасись олень
25.09.2020 12:25 Відповісти
лошарик,ты уже все окопы вырыл?
25.09.2020 12:29 Відповісти
о еще одно обрыганое чудо вылезло из тьмы. тебя кто из клетки выпустил образина?
25.09.2020 12:37 Відповісти
Иди вещдоки собирай, следак.....!
25.09.2020 12:34 Відповісти
тебя барана забыл спросить что мне делать.
25.09.2020 12:37 Відповісти
Ты вообще забыл и кто ты и что ты... Напомню ты Парахнявая Гнида!
25.09.2020 12:38 Відповісти
не,он премии,по тыще, выдаёт за 14-19гг
25.09.2020 12:31 Відповісти
Було б добре якби саме вони вийшли у фінал.
Але ж, нарід розтринькає голоси на «хароші» партії, всякі «голоси», та інші напере непрохідні лушпайки, і мером стане Вьілкуль.
25.09.2020 11:52 Відповісти
нє, в фінал будуть Боря і риг-зажоп
показати весь коментар
Дякаючі наріту.
Він як завжди, аккуратно просере відсотки на десяток непрохідних «хароших» партій, наперед непрохідних лушпайок, а потім буде гардіцца, що він: «В сортах дерьма не разбираюсь !»

25.09.2020 12:10 Відповісти
ну, на вибори мера в Дніпрі, та й в Києві наріт ще так сяк, можна сказати, ще нормально проголосує. А от, наприклад, в сусідньому Кривому... там мрак...
показати весь коментар
Родіна ...
показати весь коментар
Боря назвав її жалкою і смішною. Тільки його дружбан Вілкул, якого вже всі забули, достойний
показати весь коментар
дебіл зовсім? Прочитати і втямити не зміг?
До речі, і сам Боря - не ідеал. Може, і з того же й жалкує. Ну, і всім нормальним зрозуміло, що Тетяна на цих виборах - волонтерить, заради фракції ЄС в облраді та міськрайрадах. Такі закони політичної боротьби.
25.09.2020 12:35 Відповісти
Цитата: Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник. Источник: https://censor.net/ru/n3221185
показати весь коментар
я ж тє можу повторити: "сам Боря - не ідеал". і що "Тетяна на цих виборах - волонтерить". Хоча ти таких простих істин не доженеш.
показати весь коментар
Істерика людини, котра зрозуміла , що програє вибори.
показати весь коментар
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 7112
показати весь коментар
А ты, что - ссыкло?
Второго тура боишься?
А может ты вообще... БЛАЗЕНЬ?!!!
показати весь коментар
Борис а если зарегистрируются на выборы еще 5 филатовых и 4 вилкула, такое дежавю выдержишь?
показати весь коментар
реєстрація закінчилась
показати весь коментар
А жаль.
показати весь коментар
Філатов -- молодець, додати нічого, все спокійно й чітко.
Та й в Дніпрі все добре зараз. Й от показово, в області,
якою керує ЗЕ-влада -- повна ....ОПА

Голос то є дно, й все роблять для расколу патріотів -- теж факт.

Істерикою люмпенів в коментах задоволений
25.09.2020 11:41 Відповісти
Ти в Дніпрі хоч раз було?
показати весь коментар
навіть дуже регулярно
показати весь коментар
Не разгоняйся в поворот не впишишься!
показати весь коментар
Ви вже "вписалися"...У стовп... Поздоровляю вас, усрамшись...
показати весь коментар
Мы там живем.
показати весь коментар
Не переживай, Боря, дядя Гена тебе поможет.
показати весь коментар
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
С днём рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот "эскимо".

Крокодил Гена и Чебурашка.
показати весь коментар
Філатов твій висєр не прочитає, тому краще звернись у лігу сексменшин.
показати весь коментар
То єсть він там щас?
показати весь коментар
Ніт, ти щас там!
показати весь коментар
Логіка не твоє, іренка, не старайся
показати весь коментар
Українська не твоє, молька, не напружуйся. Немає сечі читати твої пекельні борошна перекладу.
показати весь коментар
я тобі допомагаю заробить хоч щось сьогодні. Шоб твій куратор був задоволений
показати весь коментар
Ти собі краще на склянку настойки глоду зароби. У мене немає кураторів, я сама собі режисер, навігатор та коментатор.
показати весь коментар
та ладно. Повірю тобі на слово. До речі, коли там твоя зміна закінчується? Хочу запросити тебе на пляшечку глоду.
показати весь коментар
Я зараз йду загоряти, беру з собою айпад. Засумаєш за мною - пиши! Цілую, твоя Іренка.
показати весь коментар
правильно писати - засмагати. Чи то в тебе пердак загорівся? Вивчи мову
показати весь коментар
Засумувала, падлюка?
показати весь коментар
вообще то в оригинале было "сексуальных реформ" но то таке
показати весь коментар
показати весь коментар
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 804
показати весь коментар
Боря ,дави зеленое г-но и жозп,в принципе это одно и то же! Ну то что касается местных полицаев подтверждает продажность рюкзакова и несет опасение не честных выборов.
показати весь коментар
В Дніпрі ОПЗЖ давно належить Корбану, як і ЄС
показати весь коментар
В якій психлікарні тобі методички пишуть?
показати весь коментар
всі в Дніпрі це знають, одна ти не в курсі. Немісцева?
показати весь коментар
його методички пише подоляк
показати весь коментар
Це той «антикризовий радник» який на Кашпєровського схожий? То-то я дивлюсь, шо Мольку так прьот.
показати весь коментар
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3288351.html "Хуже нє будєт", бгг)

Криворожский железо-рудный комбинат, работавший при всех президентах, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/protest-shahterov-kombinat-ahmetova-i-kolomoyskogo-ostanovil-rabotu-i-nachal-uvolneniya закрывается при Вове ...
Избрали "молодого, прикольного" ? )
Впервые за пять лет "Нафтогаз" стал убыточным. Повторяем вопрос: "Избрали "молодого, прикольного" ?

В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
В конце года, Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
Эти ваши "молодые, прикольные" запасы из ГосРезерва повывозили туда, куда бежать собираются.
ZEinform
показати весь коментар
Логика "зеленой" власти проста - не дать победить мне в первом туре, - Филатов - Цензор.НЕТ 952
показати весь коментар
********** может только на пианино играть членом. на большее ума там нет. обычный клоун дегенрат, волею случая вдруг стал **********ом и привел сборища зеленых мразей во власть.
показати весь коментар
Бориску на царство!
Поважаю Філатова та бажаю йому перемоги.
показати весь коментар
это ваши сексуальные проблемы. одно то, что для бори вилкулятина - достойная кандидатура говорит многое об этом мостостроителе
показати весь коментар
Він же знає, що Дніпро ватне місто, тому і визначив свого головного конкурента ватніка.
показати весь коментар
достойный соперник - подлизался для ватанов, которые задумаются не проголосовать ли за бывшего рейдера мамы привата?! а топить против зеленого хлама и осваивать в конце года неспи...ые средства на обустройство дворов для плюсика в бюлетне , сейчас только особо ленивый кандидат, или без доступа до городской казны, не будет
показати весь коментар
ну так если половина города голосует за вилкула, то игнорировать это обстоятельство может только дебил
показати весь коментар
это да, многие дебилы думают, что за сдутого хомяка будет голосовать полгорода, но это скорее криворожские проблемные, наши же - за журналиста игоря валерича.
показати весь коментар
половина города вже забула, хто це. В місті щас ОПЗЖ рулить, а не Саша півбатона
показати весь коментар
так а люди, за них голосующие, в городе есть ?
показати весь коментар
може пару відсотків. Інші -за ОПЗЖ. Але про них Борис Альбертович ніколи не згадує. Бо в Корбана з ними бізнес
показати весь коментар
Половина города?
показати весь коментар
Откуда у Зе и его слуг логика? За них мацква думает. И в ее планах Мертвечук и Ко у власти в аккурат после Сцыкуна.
показати весь коментар
Очень интересная, грамотная статья по вагнеровцам и кротам в ОПе
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
показати весь коментар
Спасибка табе от пуйла.....
показати весь коментар
на четвертачок зебілу і дєрмаку уже вистачить
показати весь коментар
Бл.. ну такі всі білі і пушисті.... Філатов ти роскажи як ти свої статки при попередніх "заробив"... Ти що думаєшь що серед Українського народу не має кращіх ніж ти і ітвоїх конкурентів...У нас вибори це не вибір кращих у нас вибори це сито для тварюк..як балатуеться у владу і лізе так що аж сраку рвуть то точно щоб красти...Ото б зараз вас до стіночкі і татата..Меньше тварюк більше справедливості..
показати весь коментар
В нас як тільки хтось попадає у владу на жирненьке,відразу вважає себе незамінним, боря також так вирішив! Коли нарешті буде боротьба не кланів мафіозних,а людей з демонстрацією добрих справ, от тоді тільки все буде добре!!!
показати весь коментар
"Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!). Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.
Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!! Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить."

Источник: https://censor.net/ru/n3221185
показати весь коментар
Спасибко табе за день города, рост ковида очевиден, благодетель ты наш!
показати весь коментар
Я с другого города, что делает Филатов для своего города знаю мало, но пока Филатов против зели я за него.
показати весь коментар
Зато він за опзж
показати весь коментар
Моля! З ОПЗЖ твій Янелох.
показати весь коментар
Тоді Філатов запутався зовсім
показати весь коментар
Моля! Заплутався не Філатов, а ти. Відпочинь, вийди на свіже повітря, на дворі «погоды дивные стоят».
показати весь коментар
Запутався? Вчи мову, гвинтороге!
показати весь коментар
Хотите, чтобы хам был у власти? Вы только почитайте, что у него в голове: "слабоумие", "сброд", "мерзавцы", "аферисты", "омерзительная партия Вакарчука", "кривляющиеся в телевизорах". Такая лексика характерна для диктатора, а не для демократического лидера, уважающего людей. (Т.е. вас, избирателей.) Хотите иметь во власти смесь Жириновского с Гитлером? Филатов - ваш кандидат!
показати весь коментар
Так Филатов и сейчас действующий мэр Днепра.
И ничего, жители им вполне довольны. Им он не хамит, а вот с зеленой мразью сражается.
Ну я считаю, что правильно делает, такого сброда случайных людей в госуправлении Украины не было ни при одном президенте и парламенте.
показати весь коментар
Случайных к бюджету города не допускают.
показати весь коментар
Альбертыч, держись!
показати весь коментар
а він що бухий і падає?
показати весь коментар
Ваша відповідь добре пояснює ваш мироустрій. Але ж не всі пияки. Хоча можливо це не про вас.
показати весь коментар
Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник//
Ніт, Боріс Альбертович, ********* - це недобита антиукраїнська мразота
показати весь коментар
Борис ты прав!!! .надеюсь Боря станет мером Днепра.
показати весь коментар
Судя по бурлению зе-говень в ветке, Борис Альбертыч-наш выбор!
Вот бы еще у пенсов в день голосования паспорта отобрать...
показати весь коментар
да, да, поругать ли зеленые пейсы или выбрать днепровскую , умноженную на ноль кипу, а гениальные шейгецы ничего не теряют, переживать и напрягаться это не для прихожан золотой розы
показати весь коментар
Боря, топчи ЗЕлень ногами !
Это не газон, по ним можно... 😂
показати весь коментар
За те, що начальник поліції області Огурченко, чи якось так, не посадив Філатова - позбувся посади, а частина поліцейських була заарештована. Ось такі казочки малята. Не таке воно просте, те що відкосило. А керував операцією Юзік.
показати весь коментар
Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник

..............................................................................................................................................................

Зачем А.Ю. туалетная бумага,есть Филатов.
показати весь коментар
этот ***** разворовал весь город. Тебя черт посадить нужно
показати весь коментар
Після того, як Голос назвав Порошенка політичним ворогом, на відміну від зеленського, для мене він не існує.
показати весь коментар
