Логіка "зеленої" влади проста - не дати перемогти мені в першому турі, - Філатов

У Дніпрі офіційно оголосили кандидатів у мери, серед інших - чинний міський голова Борис Філатов і колишній віцепрем'єр і губернатор області за часів Януковича Олександр Вілкул.

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на місцеві вибори в Дніпрі масово висунули завідомо непрохідних кандидатів, в розрахунку на те, що вони відтягнуть на себе хоча б 2-3% виборців, і лідер не набере достатньої кількості голосів, щоб перемогти в першому турі. Також Борис Філатов повідомив про спроби суперників зареєструвати його кандидатів-"клонів", тобто людей з таким же прізвищем та ініціалами.

"Логіка "зеленої" влади проста. Не дати перемогти мені в першому турі. Звідси і купа абсолютно безглуздих "прогресивних" кандидатів від карликових партій, що зображують відвагу і слабоумство в безглуздій боротьбі з "корупціонером" Філатовим. Навіть якщо весь цей набрід відтягне у мене 2-3 відсотки, то влада може домогтися свого. На це і весь розрахунок. Також була спроба створити зареєструвати моїх клонів-однофамільців, але я поки помовчу, як мені їх вдалося збити. Повірте, трохи пізніше, я назву всіх причетних до цієї брудної історії за прізвищами. Починаючи від народних депутатів від "Слуг народу" і закінчуючи таким мерзотником, як нинішній заступник начальника УВС Бухінник, тягати особисто документи аферистів по РВВС і РАЦСів", - заявив Філатов.

"Максимально огидно в цій компанії виглядає партія Вакарчука "Голос", яка поставила кандидатом від своєї партії медіаменеджера Коломойського (!), а свої квоти в ТВК віддала адвокатам кримінального авторитета Наріка (!!). Так, так. Коли ви це читаєте, то вірте своїм очам. Всі ці Кіри Рудик і Ярослави Железняк, які кривляються в телевізорах і бігають у західні посольства та розповідають про свою репутацію, тупо поставили від партії директора телеканалу Коломойського!!! Я навіть не розумію, скільки їм за це могли заплатити. Єдине, що хочу сказати: "Шановна Олю, саме тобі я бажаю чесної боротьби і просто залишатися людиною. Мені дуже сумно бачити, як журналісти, з якими я пропрацював разом стільки років, тепер поливають мене цілодобово лайном за хорошу зарплату і кредити на авто", - зазначив чинний мер Дніпра.

"І останнє. Я вже писав, що у мене чітке відчуття дежавю. 2015 рік. Я і Вілкул. Всі інші видаються смішними і жалюгідними. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник. Ну що ж, я готовий прийняти виклик. Так, як і в 15-му... "- резюмував Філатов.