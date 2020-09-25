УКР
"Слуга народу" Яременко про ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу: Спортсмени не мають страждати, а їхні вимоги потрібно врахувати

Коли такий серйозний заклад, як Олімпійський коледж на межі знищення - не мають страждати спортсмени.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, ситуація, що виникла в коледжі, обговорювалась на засіданні Підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту (від 17.09.2020) Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України, де всі учасники висловились про неприпустимість ігнорування думки трудового колективу, яка є прямою вимогою законодавства при реорганізації закладу.

"Незважаючи на те, що ситуація викликала суспільний резонанс та призвела до протестів всередині навчального закладу, сьогодні до коледжу прибула Комісія з реорганізації під головуванням ректора НУФВіС Євгена Імаса. Згідно із наказом про реорганізацію саме НУФВіС – правонаступник всього майна, прав та обов’язків Олімпійського коледжу. Зі слів очевидців, ректор НУФВіС Є. Імас відмовився спілкуватися з присутніми членами трудового колективу та студентами українською мовою - це призвело до загострення конфлікту. Стався неприємний, але напевно очікуваний ексцес", - зазначив Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Студенти Олімпійського коледжу біля стін Кабміну вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також "слуга народу" прокоментував дії поліції, заявивши, що "неправильно звинувачувати правоохоронців ні в підіграванні корупції, ні в надмірному застосуванні сили".

"Хочу подякувати командирам, які проявили стриманість і врятували нас від картинки, коли олімпійських чемпіонів чи студентів "пакують" у автозаки. Заводити ректора Імаса на територію коледжу в оточенні тефтонської свині із спецпризначенців (а хтось очікував саме це) теж було б несусвітньою ганьбою. Дії ж слідчих в районному управлінні були повністю коректними та професійними", - підкреслив Яременко.

За словами нардепа, разом із затриманими він перебував у відділенні Деснянського управління поліції, щоб не допустити порушення прав студентів і викладача коледжу.

"Я не закликаю і не вважаю найкращим способом розправи над корупціонерами киданням їх у сміттєві баки, але у ситуації, коли такий серйозний заклад як Олімпійський коледж на межі знищення – не мають страждати спортсмени. Повторюсь - найменше хочеться бачити, коли в автозаки відправляють спортивних чемпіонів, а не корупціонерів", - підсумував парламентарій і додав, що очікується відповідь від Кабміну щодо перегляду розпорядження в термін, встановлений чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема й правоохоронці.

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу, заявивши, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців". ВIДЕО

Нацполіція (15435) реорганізація (50) спорт (1640) Яременко Богдан (148)
