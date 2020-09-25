УКР
За минулу добу в Києві виявили 380 випадків COVID-19, дев'ять осіб померли, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 21 045.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ повернувся до "жовтої зони" епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 21 045", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 198 жінок віком від 18 до 83 років, 153 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв, 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6255 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56, у Деснянському районі – 54 випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні збільшилася кількість важкохворих на COVID-19. За добу госпіталізовано 742 людини, - Степанов

карантин (18172) Київ (20047) Кличко Віталій (3554) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Зеленые сатанисты внесли в Раду проект закона 4142, где говорится об антиконстуционной вакцинации всего населения Украины. При чем насильной для нежелающих. Как вам это нравится? Законопрект не имеет сейчас автора, то есть ответственность будут брать на себя за этот беспредел все зеленые рогатые слуги сатаны. А то, что этот закон сатанинский - это 100%. Вакцина содержит то, что не говорят людям, то есть врут. Вакцина содержит наночип для превращения украинцев в биороботов и перехода на виртуальные деньги и она же содержит вещества, вызывающие рак в ближайшие годы после вакцинации. То есть - это убийство всего населения.И это при том, что в Польше нашли эффективное лечение коронавируса,скоро эта сыворотка начнет широко применяться. Но нашей сатанинской власти это не нужно, им нужно уничтожение Украины и украинцев. Но они, зеленые ублюдки, не понимают, что и сами будут утилизированы, если не вакциной, то другим методом.
25.09.2020 12:20 Відповісти
какая же ты глупая
25.09.2020 12:32 Відповісти
 
 