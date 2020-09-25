За минулу добу в Києві виявили 380 випадків COVID-19, дев'ять осіб померли, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 21 045.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ повернувся до "жовтої зони" епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 21 045", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 198 жінок віком від 18 до 83 років, 153 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв, 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 10 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6255 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56, у Деснянському районі – 54 випадки.

