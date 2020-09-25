ВАКС засудив до двох років позбавлення волі експрокурора ГПУ Матюшка, який хотів за $ 10 тис. купити посаду в НАБУ

Тільки ВАКС (судді Коліуш, Дубас, Ткаченко) ухвалив обвинувальний вирок колишньому прокурору ГПУ Олександру Матюшку за пропозицію $ 10 000 хабаря конкурсної комісії за пост в НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Автомайдану" в Facebook.

"Покарання: 2 роки позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді застави залишається в силі до набрання вироком законної сили. Йому також зарахували за "Законом Савченко" перебування під вартою з 17.02.2016 - по 20.02.2016 в частину призначеного покарання", - сказано в повідомленні.

Суть справи: Обвинувачений Матюшко працював в органах прокуратури з 2004 року, від 2013 року працював прокурором у Генеральній прокуратурі України. Детективи затримали його у лютому 2016 року за пропозицію $10 тисяч за працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.

Цікаво, що Матюшко вже не вперше намагався потрапити в НАБУ. Однак при першому конкурсі на посаду детектива він навіть не зміг здати General skill test (тест загальних здібностей).

Вдруге, обвинувачений захотів "перестрахуватися" перед співбесідою і запропонував хабар члену конкурсної комісії. Але замість посади в НАБУ він отримав 2 роки "відпочинку" у виправній колонії.

У суді Матюшко свою провину не визнавав, заявив, що ніякого злочину не вчинив і вважає все провокацією.

Однак його слова спростовуються обставинами справи та наявними у ній доказами. Зокрема, суд встановив відсутність "матеріальних критеріїв провокації" (пасток) і встановив, що активних дій за сторони членів конкурсної комісії чи НАБУ не було.

"Ця справа стала можливою завдяки активній участі та відповідальній громадянській позиції члена Автомайдану Олексія Гриценка (члена Ради громадського контролю при НАБУ І скликання) та Євгена Шевченка (заявника у справі), а також спільним діям детективів НАБУ та прокурорів САП, у тому числі проведеним негласним (слідчим) розшуковим діям: https://bit.ly/3kM36Fx

Окремо хочемо відзначити класну роботу суддів Вищого антикорупційного суду прокурори передали обвинувальний акт в Голосіївський райсуд Києва ще у березні 2016 року. Однак за 3,5 роки там так і не змогли її завершити.

ВАКС же зміг розглянути справу за 10 місяців. І хоч далі ще ймовірно буде апеляція, ВАКС у 4 рази швидше розглянув справу", - йдеться в повідомленні "Автомайдану".