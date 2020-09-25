Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони України планує поставити на облік у правоохоронних органах всіх українців-користувачів забороненої в країні російської соцмережі "ВКонтакте".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим забороненим ресурсом. Це повинна бути їхня відповідальність - навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що завдяки системі, яка зараз починає працювати, про всіх таких користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі перебувати на обліку. Якщо вони далі поширюватимуть російський контент на території України - вони матимуть певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що відповідно до українського законодавства, ресурс "ВКонтакте" не повинен працювати на території України, однак це не дотримується. У той же час, за допомогою міжнародних партнерів у РНБО планують вирішити цю проблему вже найближчим часом.
Представник від Нацполіції України, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Гончаров, також погодився з думкою Данілова, зазначивши, що користувачі заборонених на території України ресурсів повинні розуміти, що вони порушують законодавство і нести за це відповідальність.
Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.
У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.
Как, по-Вашему, коррелируют запрет для провайдеров на предоставление доступа
к конкретным ресурсям и создание особого учёта граждан, пользущихся упомянутыми ресурсами? Грамотно без отсылок ещё куда-нибудь Вы лично Ваше мнение можете озвучить?
Додаток 2. стр. 138. позиция 171 п.11.
11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)
Речь идет от тех гандонах, которые сидят в контакте и репостят антиукраинские агитационные, пропагандистские материалы. Будет создана база наподобие "Миротворца" лайт мод. Ничего необычного в этом нет.
Даже в простом диалоге из 2-3 реплик не шифруется
Крюгер сам не вывозит?
Ну хотя бы визовый режим введите, с опозданием на 6 1/2 лет
Цельный "Секретарь РНБО" не отдупляет - что за ересь он несёт?
ХОТЯ... да... я всё верно понимаю.
Ты смешной или не в Украине живёшь?
У нас сам гарант Конституции ВСЕГДА на неё клал. Что и говорить про остальные законы и остальных граждан.
Хотя я, например, не езжу всё равно.
А вот тех, кто в РФ ездить, надо бы на учёт... Хотя закрыть границу с РФ как бы проще и логичнее.
по дури или намеренно обманывают
в упомянутом законе нет и не было ничего об контроле граждан
вот этот пункт про ВК и ОК
11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "http://mail.ru/ Mail.ru " (http://www.mail.ru/ www.mail.ru ) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (http://www.vk.com/ www.vk.com ) та "Одноклассники" (http://www.ok.ru/ www.ok.ru )
он означает что провайдеры блокируют указанные сайты
трактовка что они блокируют граждан означает что у нас вводится жесткое полицейское государство, заметно более жесткое чем РФ и напоминающее анекдоты (отчасти справедливые) про СССР...
если какие то ура патриоты полагают что можно таки ущемлять ключевые права граждан на свободу, то могу предложить подумать что будет дальше - когда по свистку и по политической коньюктуре будут запрещать (и наказывать за попытку узнать) что то... все что стало модным запрещать... критику текущего преза или главенствующей церкви, мнение науки об плоскости Земли ... да все что угодно
Шалости российского Роспотребнадзора покажутся детскими играми...
читаем "451° по Фаренгейту"... и готовимся ... натираем вазелином анус...
так как ничего больше мы не заслуживаем...
люди обменявшие свободу на безопасность и комфорт теряют и то и другое
Лучше бы нарыли компромат на вату. Тот же Шарий сам говорил что раньше был мошенником.
Занялись бы Медведчуком и его ватной медиа империей.
І потім країна отримує населення з баранів яке вірить в можливість зарплати в 4000$ вчителям та легко піддається ворожим інфовкидам.
Поражает количество ура-патриотов, ставящих диагноз пользователям вк (чем вы сами лучше ватников?). Не удивлюсь если это кремлеботы научились пользоваться переводчиком на украинский язык и пытаются дестабилизировать обстановку.