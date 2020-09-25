Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України планує поставити на облік у правоохоронних органах всіх українців-користувачів забороненої в країні російської соцмережі "ВКонтакте".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим забороненим ресурсом. Це повинна бути їхня відповідальність - навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що завдяки системі, яка зараз починає працювати, про всіх таких користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі перебувати на обліку. Якщо вони далі поширюватимуть російський контент на території України - вони матимуть певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що відповідно до українського законодавства, ресурс "ВКонтакте" не повинен працювати на території України, однак це не дотримується. У той же час, за допомогою міжнародних партнерів у РНБО планують вирішити цю проблему вже найближчим часом.

Представник від Нацполіції України, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Гончаров, також погодився з думкою Данілова, зазначивши, що користувачі заборонених на території України ресурсів повинні розуміти, що вони порушують законодавство і нести за це відповідальність.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.

У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

