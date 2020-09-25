УКР
Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов

Громадяни України, які користуються

Рада національної безпеки і оборони України планує поставити на облік у правоохоронних органах всіх українців-користувачів забороненої в країні російської соцмережі "ВКонтакте".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим забороненим ресурсом. Це повинна бути їхня відповідальність - навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що завдяки системі, яка зараз починає працювати, про всіх таких користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі перебувати на обліку. Якщо вони далі поширюватимуть російський контент на території України - вони матимуть певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що відповідно до українського законодавства, ресурс "ВКонтакте" не повинен працювати на території України, однак це не дотримується. У той же час, за допомогою міжнародних партнерів у РНБО планують вирішити цю проблему вже найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні

Представник від Нацполіції України, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Гончаров, також погодився з думкою Данілова, зазначивши, що користувачі заборонених на території України ресурсів повинні розуміти, що вони порушують законодавство і нести за це відповідальність.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.

У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

Читайте також: Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки: "У продовженні санкцій є сенс"

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2326) соціальні мережі (1209) ВКонтакте (191)
+45
Вконтакте и Одноклассники - ресурс для ваты. Надо их не только на учёт ставить, а и запрещать голосовать на выборах лет 10 -15, пока вата из головы не выветрится
25.09.2020 12:44 Відповісти
+28
Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов - Цензор.НЕТ 9937
25.09.2020 12:42 Відповісти
+22
Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов - Цензор.НЕТ 1092
25.09.2020 13:09 Відповісти
Сторінка 5 з 5
А запрет кому и на что - не потрудитесь воспроизвести?
25.09.2020 16:46 Відповісти
См. пост выше, там есть ссылка на Указ Президента и додатки.
25.09.2020 16:48 Відповісти
Я его очень внимательно читал ещё в момент подписания. Несколько лет назад.
Как, по-Вашему, коррелируют запрет для провайдеров на предоставление доступа
к конкретным ресурсям и создание особого учёта граждан, пользущихся упомянутыми ресурсами? Грамотно без отсылок ещё куда-нибудь Вы лично Ваше мнение можете озвучить?
25.09.2020 16:58 Відповісти
Статистика, пілять. Просто статистика. А це не заборонено. Статистичні дані користувачів ватних ресурсів. Інше питання, як і хто це може використати.
25.09.2020 17:07 Відповісти
Ты нечитал ничего, не ******** и не умничай..

Додаток 2. стр. 138. позиция 171 п.11.

11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)
Речь идет от тех гандонах, которые сидят в контакте и репостят антиукраинские агитационные, пропагандистские материалы. Будет создана база наподобие "Миротворца" лайт мод. Ничего необычного в этом нет.
25.09.2020 17:07 Відповісти
Хамло - они и есть хамло.
Даже в простом диалоге из 2-3 реплик не шифруется
25.09.2020 17:25 Відповісти
а ты уже стукачок и рабочее место себе застолбил? Сексот контроля за неблагонадежными гражданами. Совок, такой совок. И фамилье у тебя подходящее
25.09.2020 17:27 Відповісти
Артель подключилась?
Крюгер сам не вывозит?
25.09.2020 17:28 Відповісти
Всех вас - оленей ватных тупорылых и местных малоросов имбицилов, которые лазят по запрещенным кацапским гавнопомойкам закроем в клетку!
25.09.2020 17:37 Відповісти
Можешь только к кормушке Хозяину припасть, контачка!
26.09.2020 15:57 Відповісти
Вначале границу с врагом закройте, офшорные псевдопатриоты.

Ну хотя бы визовый режим введите, с опозданием на 6 1/2 лет
26.09.2020 19:01 Відповісти
Это и есть гражданская война, когда граждане разделены колючей проволокой..
08.11.2020 21:45 Відповісти
Не хрен тогда и торговлю с путиным вести...
25.09.2020 17:10 Відповісти
Ну вот как это получается: физически шастать по мокше (поездом Киев-Москва) можно, а виртуально через комп нельзя. Нормально, да?
26.09.2020 19:00 Відповісти
Я верно понимаю?
Цельный "Секретарь РНБО" не отдупляет - что за ересь он несёт?
ХОТЯ... да... я всё верно понимаю.
25.09.2020 16:45 Відповісти
Интресно. Зарпетить провайдерам предоставлять услуги - это одно, это значит ограничить доступ иностранным источникам информации в Украину, но ограничить доступ к информации гражданина - это нарушение его прав. И еще эта советская ***** "поставить на учет". Что это? Где этот "учет" и каким законом разрешено собирать данные о гражданине без его согласия, если это прямо не угрожает государственной безопасности? Я не пользуюсь ВК, но это уже абсурд. Представьте себе такое в любой европейской стране, чтобы какая-то там служба ставила на учет граждан за то, что они свободно пользуются тем, что общедоступно
25.09.2020 16:50 Відповісти
Где ж еще нам предателей родины искать? Не в СБУ ж и Кабинете Министров
25.09.2020 16:51 Відповісти
Вот дебилы!
25.09.2020 16:53 Відповісти
Стесняюсь спросить, а каким образом они будут вычислять лазяющих в говноконтакте через впн?
25.09.2020 16:53 Відповісти
Чем мне нравится нонешная власть так это абсолютным не знанием законов и наплевательским отношением к Конституции. У меня только один вопрос - а по какому Закону вы будите кого то ставить "на учет"?
25.09.2020 16:54 Відповісти
Закон напишется, не переживай. В ********** тоже 5 лет кукарекали "мы здесь власть", "нас не запугать" и закончили с навеки обнуленным ******
25.09.2020 17:14 Відповісти
Вот когда "на пишется" и примется Закон можете пользователей вк хоть и расстреливать, но только согласно Закона, а пока сиди молча, и не отсвечивай.
25.09.2020 17:46 Відповісти
Отличный терпила, показательный. Будешь сидеть на бутылке, но "по закону"
25.09.2020 18:02 Відповісти
В отличие от тебя, дибила, я читал Конституцию, и прекрасно понимаю что это - невозможно. А кто захочет Конституцию отменить - добро пожаловать на ййолку, в виде игрушки.
25.09.2020 18:55 Відповісти
Конституция? Законы? А что это такое?!
Ты смешной или не в Украине живёшь?
У нас сам гарант Конституции ВСЕГДА на неё клал. Что и говорить про остальные законы и остальных граждан.
26.09.2020 19:02 Відповісти
Один вечно легитимный тоже думал что на Конституцию можно класть, и законы писать под себя. Напомнить где он закончил? И это было еще до войны, когда мы были няшками, а не как сейчас, "бесславными ублюдками".
27.09.2020 16:11 Відповісти
Тем не менее, факты - упрямая вещь: основной закон Украины рекордсмен по нарушаемости. На него клали ВСЕ, от парковщиков до президента.
27.09.2020 17:27 Відповісти
Ну ты же именно за это и голосовал, как я понимаю, и делать с этим ни чего не собираешься.
27.09.2020 18:15 Відповісти
Я не зебіл, на відміну від тебе. Ви зробили це разом. Їжте, будь ласка!
28.09.2020 00:59 Відповісти
Вот только не ври! Тотальное наплевательское отношение к закону и Конституции - основной признак зебила. Так что не нужно приписывать другим свои заслуги.
28.09.2020 06:57 Відповісти
Те саме потрібно зробити і з тими хто користується 1с
25.09.2020 16:54 Відповісти
А ще з тими, хто живе на вулиці Пушкіна, має квартиру в будівлі, що були побудовані в Урср, закопати жживцем людей, що спілкуються на російській та всіх власників "Жигулів" та "Москвичів"
25.09.2020 17:00 Відповісти
Мозг свой поставь на учет, совковый идиот
25.09.2020 16:55 Відповісти
Це звичайно правильно, відлов користувачів ВПН-ом принесе користі більше, ніж моніторинг діяльності Єрмака і парочки твікс Фокін-Кравчук.
25.09.2020 16:59 Відповісти
Откуда уверенность в том, что кремлеботы и соевые боты - не одни и те же люди? У олигархов нет национальности
25.09.2020 17:13 Відповісти
Это точно
25.09.2020 17:39 Відповісти
Блин, каждое ..... хочет свои законы писать, не до хрена ли хотите???
25.09.2020 17:14 Відповісти
А я очень даже одобряю ибо нефиг пользоваться вражескими ресурсами. Идет война, а такие как вы никак этого понять не можете. Значит надо идти таким путем.
25.09.2020 20:48 Відповісти
Но закрыть границу с врагом всё-таки не так важно, правильно? Важнее ВК закрыть. Очень важно... А поезд Одесса-Москва - это святое...
26.09.2020 19:03 Відповісти
Прав данилов! Московитські інтернет - ресурси то пропаганда лайна.
25.09.2020 22:10 Відповісти
Ну вот теперь точно нэрабы.
25.09.2020 17:19 Відповісти
Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов - Цензор.НЕТ 4538Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов - Цензор.НЕТ 3410
25.09.2020 17:27 Відповісти
какой бред на каком оснавании свистните себе вписки твари---засрали ублюдками билбордами все..батькивщина опзж наш край.. и оно запрещать будеть мрази
25.09.2020 17:30 Відповісти
Интересная у них логика. Границы с РФ открыты, автобусы и поезда ходят, торговля вовсю идёт, а вот соц. сетями российскими пользоваться нельзя.
25.09.2020 18:24 Відповісти
Я за то, чтобы уберечь граждан Украины от вредного влияния российских политизированных социальных сетей. Но нужно делать это техническими средствами, а не методом постановки на учет в правоохранительных органах. Это прямое нарушение Конституции и прав граждан Украины. Может от этого и будет какая-то польза, но вспомните с чего начинались авторитарные режимы. Я лично бы выбил табуретку на виселице из-под Шария, но завтра ЗЕДанилов потребует блокировки каналов и сайтов ненавистного им Порошенко, а потом и остальных неугодных. Все-таки Украина не Северная Корея или Раша, давайте не будем уподобаться им. Если человек противник или даже враг Украины, его исправит только могила, а не запреты Данилова. Эта возня - прежде всего репутационные потери Украины, а не польза от нее, особенно в глазах очень чувствительной к этому Европы и Штатов.
25.09.2020 18:26 Відповісти
На учёт поставте всех кто в крым ездит...!
25.09.2020 18:29 Відповісти
В Крым могут ездить те, у кого там родные.
Хотя я, например, не езжу всё равно.
А вот тех, кто в РФ ездить, надо бы на учёт... Хотя закрыть границу с РФ как бы проще и логичнее.
26.09.2020 19:04 Відповісти
оба упомянутых чиновниках зарвались...
по дури или намеренно обманывают

в упомянутом законе нет и не было ничего об контроле граждан

вот этот пункт про ВК и ОК
11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "http://mail.ru/ Mail.ru " (http://www.mail.ru/ www.mail.ru ) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (http://www.vk.com/ www.vk.com ) та "Одноклассники" (http://www.ok.ru/ www.ok.ru )

он означает что провайдеры блокируют указанные сайты

трактовка что они блокируют граждан означает что у нас вводится жесткое полицейское государство, заметно более жесткое чем РФ и напоминающее анекдоты (отчасти справедливые) про СССР...

если какие то ура патриоты полагают что можно таки ущемлять ключевые права граждан на свободу, то могу предложить подумать что будет дальше - когда по свистку и по политической коньюктуре будут запрещать (и наказывать за попытку узнать) что то... все что стало модным запрещать... критику текущего преза или главенствующей церкви, мнение науки об плоскости Земли ... да все что угодно

Шалости российского Роспотребнадзора покажутся детскими играми...

читаем "451° по Фаренгейту"... и готовимся ... натираем вазелином анус...
так как ничего больше мы не заслуживаем...
люди обменявшие свободу на безопасность и комфорт теряют и то и другое
25.09.2020 18:58 Відповісти
"451° по Фаренгейту" - Брэдбери предостерегал нынешних украинских политиков еще 67 лет назад. Нынешней ЗЕэлите, при недельном обучении в Трускавце ( этот роман, наверняка, не рекомендовали к прочтению и, возможно, многие из них не знают что 451 градус по Фаренгейту - это температура горения бумаги книг в кострах авторитарных режимов). Тогда готовилась к работе в парламенте депутатская масса, способная принимать решения в "турборежиме, не думая, по команде идейного вождя, получая взамен земные блага и должности.". К чему мы идем? Сегодня Данилов решает кого поставить на учет из-за посещения интернет-социальных сетей, а завтра он будет утверждать списки для отправки в концконцлагеря для "перевоспитания"? Я не слышу возмущенную личную реакцию Зеленского, или снова вырвали из кондекста?
25.09.2020 21:54 Відповісти
Цього замало - їх треба ще і на облік в психдіспансері ставити!
25.09.2020 19:40 Відповісти
а лучше их список в фейсбуке выложить))) вату должны знать в лицо
25.09.2020 19:46 Відповісти
Хорошо что они хоть в чем-то противостоят ватному миру, но надо действовать умнее и гибче. Такие угрозы могут отпугнуть белорусских айтишников которые сейчас выбирают между Украиной и ЕС.

Лучше бы нарыли компромат на вату. Тот же Шарий сам говорил что раньше был мошенником.
Занялись бы Медведчуком и его ватной медиа империей.
25.09.2020 19:48 Відповісти
В ожидании учета...

Громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах, - Данілов - Цензор.НЕТ 3242
25.09.2020 19:51 Відповісти
Давно пора. Повноцінне використання вк це як признак розумової відсталості та схильності до ідіотизму. А ідіоти як відомо легко схильні до навіювань через думку більшості.
І потім країна отримує населення з баранів яке вірить в можливість зарплати в 4000$ вчителям та легко піддається ворожим інфовкидам.
25.09.2020 19:53 Відповісти
Цікаво як це буде робитися? Шпигувати за коростивучами інтернету? По Імені і призвищу? По АйПі якізнаходяться на ВПН сервісах? Чи всих будуть ставити на облік? Чи тих хто поширює російський "контент"? І чому Медведчука ще не поставили на облік?
25.09.2020 19:58 Відповісти
Зачем нужна эта галимая параша "ВК"?
25.09.2020 20:10 Відповісти
Це не стосується Зеленського,кому це він відчитується вконтакті?.
25.09.2020 20:12 Відповісти
Пилять, кАналы мертвеччука вместе с мертвеччуком когда-нить закроют?
25.09.2020 20:24 Відповісти
Пользоваться вконтакте никто не запрещал, запретили только доступ к ресурсам, соответственно пользователи запрещенных на территории Украины ресурсов ничего не нарушают.
Поражает количество ура-патриотов, ставящих диагноз пользователям вк (чем вы сами лучше ватников?). Не удивлюсь если это кремлеботы научились пользоваться переводчиком на украинский язык и пытаются дестабилизировать обстановку.
25.09.2020 20:51 Відповісти
спілкування в інтернеті все одно що сходити в прозорий туалет. те що інтернет під повним контролем вже зрозуміло всім, бачать хто де спілкується, що переглядає і їх особисті дані. їм хочеться все це узаконити.
25.09.2020 20:51 Відповісти
Какая прєлєсть)))) Знаю немало тих хто голосував за Зе з надію що той відкриє вільний доступ до рашкіних ВКонтактів.
25.09.2020 21:05 Відповісти
прогресируем главное неотстать от соседей даеш адекватный ответ
25.09.2020 21:15 Відповісти
лапотным вконтактиком да по тупой башке.))
25.09.2020 21:24 Відповісти
Вконтакте сайт фсб. А фсб это организация террористическая...как и ГРУ.
25.09.2020 21:44 Відповісти
Среди меня сложилось впечатление, что в команде Владимира Александровича свирепствует эпидемия придуркулита.
26.09.2020 16:03 Відповісти
Беда не в том, что ВК - российский ресурс. Беда в том, что это - трешевая помойка. FB рулит.
27.09.2020 10:11 Відповісти
Час приймати закон про колаборацію з агресором.
28.09.2020 11:52 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 