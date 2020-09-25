Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив під час візиту на Закарпаття.
"Сьогодні я підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють в цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії. Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства і виноробства. Ми часто говоримо про економічний націоналізм. Зробімо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалися італійською, іспанською, французькою, португальською", - зазначив президент.
За словами Зеленського, уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства і виноробства.
