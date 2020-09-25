УКР
Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні

Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив під час візиту на Закарпаття.

"Сьогодні я підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють в цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії. Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства і виноробства. Ми часто говоримо про економічний націоналізм. Зробімо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалися італійською, іспанською, французькою, португальською", - зазначив президент.

За словами Зеленського, уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства і виноробства.

Також читайте: Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецьке". ФОТО

Автор: 

вино (181) Зеленський Володимир (25234) свято (683) Закарпатська область (2147)
+16
Що не кажить, але потужно!
25.09.2020 12:58 Відповісти
+11
Перемога!
25.09.2020 12:56 Відповісти
+10
Наконец-то, занялся своими прямыми обязанностями...
25.09.2020 12:54 Відповісти
Наконец-то, занялся своими прямыми обязанностями...
25.09.2020 12:54 Відповісти
Що не кажить, але потужно!
25.09.2020 12:58 Відповісти
Опять водопад инвестиций....
25.09.2020 12:59 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3902271.html Усю дуркувату зелену плісняву поздоровляю з перемогою над здоровим глуздом...
«МВФ исключил вопрос о предоставлении Украине следующего транша из проекта календаря заседаний кредитной комиссии МВФ»...
25.09.2020 13:07 Відповісти
25.09.2020 13:25 Відповісти
Дегенераты тогда выберут Верку Сердючку или Гордона
25.09.2020 14:12 Відповісти
УП новость исправила, было 5 мин тому так: Зеленский подписал указ о дне виноделия... И это было символично - УКАЗЫ НЕЛОХА О ДНЕ!
25.09.2020 13:04 Відповісти
Bacchus Day in Ukraine
25.09.2020 17:10 Відповісти
Цензор, разреши уже маты в комментах.
После таких статей кроме них, ничего нет.
25.09.2020 12:55 Відповісти
Что в этой статье особенного? Может Вы хотели, чтобы этот день сделали выходным? Кстати, из статьи не понятно, какой именно день будет праздничным.
25.09.2020 13:11 Відповісти
Особенного то, что на востоке оккупация и война, на юге аннексия, по всей стране коррупция, нищенские пенсии и зарплаты, суды насквозь прогнили, дороги убитые, вырубаются леса, долг растет, к этому всему еще эпидемия и падение ввп. А клоун день виноградаря празднует.
25.09.2020 13:55 Відповісти
Ну, военный парад уже отменили. Что, лучше стало? Может, и другие праздники отменим, потому, что аннексия и т. п.?
25.09.2020 14:01 Відповісти
второе воскресенье ноября
25.09.2020 15:01 Відповісти
Ти що,думаєш, сам такий?!!! Там кацапи" ,своїми матюками,,стоять "з "своїми пакунками".. А так Думай сва .
25.09.2020 13:23 Відповісти
П - Приоритеты
25.09.2020 12:55 Відповісти
Вы ничего не понимаете: виноделам от этого лучше заживётся, им легче будет получать кредиты и вааще -- это выведет Украину в мировые лидеры виноделия.
25.09.2020 13:11 Відповісти
Перемога!
25.09.2020 12:56 Відповісти
made in roshen
25.09.2020 13:12 Відповісти
25.09.2020 13:24 Відповісти
Мне сначала показалось "перегонометр"
25.09.2020 14:03 Відповісти
день работников коксовой промышленности есть?
25.09.2020 12:56 Відповісти
Є, 21 квітня.

25.09.2020 13:00 Відповісти
есть,в шыкаладном цеху
25.09.2020 13:13 Відповісти
А выходной будет? Что это за праздник без выходного?
25.09.2020 12:56 Відповісти
Лучше неделя
25.09.2020 12:58 Відповісти
В запой, так в запой
25.09.2020 12:59 Відповісти
Вихідний - наступний день після цього свята!
25.09.2020 14:10 Відповісти
Хороший праздник,полезный
25.09.2020 12:57 Відповісти
Видишь, а все гонят на зеленского шо такой сякой, а он вон какой маладетс
25.09.2020 13:02 Відповісти
Ага, так и есть - маланедетс такой и сякой
25.09.2020 15:54 Відповісти
Так а якого же числа починати?
25.09.2020 13:03 Відповісти
В цьому році 8 листопада починай
25.09.2020 13:16 Відповісти
вот это как раз то, что нам сейчас необходимо..🥒
25.09.2020 12:57 Відповісти
В эти минуты в ************ шоу дискутируется возможность удара крылатыми ракетами по дамбе для разблокирвания подачи воды в Крым - на полном серьезе. Они показывают нашего Кислицу, который предлагает рашистской власти признать себя оккупантами и тогда Украина начнет решать эту проблему для Раши.
25.09.2020 12:59 Відповісти
мы тогда нептуном по крынскому мосту вдарим ответочку
25.09.2020 13:00 Відповісти
Бодливой корове б-г рогов не дал
25.09.2020 13:01 Відповісти
они кацапы дебилы не в курсе что в канал вода понималась насосами. и дамба тут вообще не причем
25.09.2020 13:02 Відповісти
Там ціла система водосховищ і насосних станцій
25.09.2020 13:04 Відповісти
Стесняюсь спросить, а зачем вы такого гамно смотрите
25.09.2020 13:04 Відповісти
Из говна текут реки новых тенденций в планах не только уХйла но и нашего Ермака... "Ермак убеждает Зеленского пустить воду в оккупированный Крым" https://ukrvision.com.ua/ermak-ubezhdaet-zelenskogo-pustit-vodu-v-okkupirovannyj-krym/
25.09.2020 13:07 Відповісти
Я тоже иногда смотрю. Во-первых, поржать. Во-вторых поржать еще раз ))))
На самом деле, мне иногда москалей становится немного жалко.
Это же как нужно ненавидеть собственный народ, шобы так издеваться и в телешоу и в жизни над его психикой ))))
25.09.2020 13:09 Відповісти
Кстати москали на украинские ресурсы приходят для того же. Во-первых, поржать. Во-вторых поржать еще раз ))))Так что отличия почти нет.
25.09.2020 13:29 Відповісти
судя по тебе, лапоть, то скорее посрать, бо на другое не степни
25.09.2020 15:53 Відповісти
Ну, вчера они батьку таким жидким поносом поливали, нашим полезным идиотам такой бальзам на душу.
25.09.2020 13:12 Відповісти
Реформатор в дії!
25.09.2020 13:03 Відповісти
Супер !!!! Уважуха !!!! нужное дело,полезное !!!!
25.09.2020 13:06 Відповісти
Несомненно, это сильнейший геополитический ход наивеличайшего лидера Планеты Земля Вольдемара ВсеЗеленского.. порохоботы уже признали свою ничтожность и никчемность.. а Порошенко ушел из политики в персональный монастырь на территории Кончи Заспы и раздал все запасы своего шеколада нищим..
Да святится имя Преподобной Римы Вовародицы, ниспославшей нам Спасителя Вову..
Во имя Юзика, Лысого и Духа Сватов!.. Згинь!
25.09.2020 13:06 Відповісти
А может это первая прогрессивная реформа от Карлсона?....
25.09.2020 13:07 Відповісти
Совок жив!
25.09.2020 13:07 Відповісти
Кроме сохранения независимости антикоррупционных органов, ключевым требованием МВФ является проведение международного аудита использования бюджетных средств фонда боротьби з COVID-19 . Вова, попроси Малюську чтобы он не продавал тюрьмы. Куда ж вас всех сажать будут? (с)
25.09.2020 13:08 Відповісти
Наконец дошло, что кокс это хорошо, а портвейн - лучше!
25.09.2020 13:08 Відповісти
В Украине креплёные вина, за исключение Коблево, никто не выпускает. Но их качество, увы, низкое. Кто пробовал португальский портвейн, херес или мадеру, тот меня поймёт. А между тем, для умеренного (зимой - холодного) климата Украины градусные вина очень подходят.
25.09.2020 13:26 Відповісти
так а в какой день?
25.09.2020 13:09 Відповісти
В пятницу обычно.
25.09.2020 13:12 Відповісти
Запрет вина - закон, считающийся с тем,
Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить - признак мудрости, а не порок совсем.- https://socratify.net/quotes/omar-khaiiam Омар Хайям,

25.09.2020 14:13 Відповісти
а день АЙКОСА когда будет?
25.09.2020 13:11 Відповісти
Все остальные дни в году...
25.09.2020 13:12 Відповісти
НЕ знаю, может и будет
25.09.2020 13:13 Відповісти
Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским", - отметил президент. Источник: https://censor.net/ru/n3221202\\\\\

Даем, поддадим и поможем нести
что за бред если климат тоже важен?
Давайте шоп тут еще и апельсины были как будто их собирали нигеры 10-летнего возраста? И ананасы. И бананасы в придачу.
25.09.2020 13:12 Відповісти
"Давайте сделаем так, чтобы закарпатские, одесские, херсонские вина... не уступали бы итальянским, испанским, французским, португальским".

Чтобы так случилось, уберите из ГОСТов разрешение добавлять в вино концентрат виноградного сока. Даже к дешёвым винам европейцы и другие производители не добавляют этот концентрат.
25.09.2020 13:37 Відповісти
ну может так дешевле.
хотя я не был в Европе с целью пожрать винища))
25.09.2020 13:39 Відповісти
Президент сказал не "дешевле", а "не уступали по качеству". Выполняйте! Совсем президента игнорируют!
25.09.2020 13:55 Відповісти
День зебила когда будет?
25.09.2020 13:13 Відповісти
каждый день
25.09.2020 13:16 Відповісти
все поліз в погріб за вином...
25.09.2020 13:15 Відповісти
А я вже наливаю третій бокал на радостях. Слава янелоху!
25.09.2020 13:20 Відповісти
Праздник моёй жинки.Гарний винороб.В конце ноября будем бужуле пробовать.
25.09.2020 13:16 Відповісти
На какую дату назначили? Всеукраинский праздник будет!!!!
25.09.2020 13:18 Відповісти
О, наконец-то!
Пьяной горечью фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
25.09.2020 13:18 Відповісти
Чекаю на день самогонороба!
25.09.2020 13:26 Відповісти
ми не чекаемо- ми ТВОРИМО ...
25.09.2020 14:15 Відповісти
кОГДА НАУЧАТСЯ НОРМАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПИСАТЬ? в КАКОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАТЬ?
25.09.2020 13:26 Відповісти
Кокс вже не лізе?
Чмирька геть. Дострокові.
25.09.2020 13:26 Відповісти
Дайошь Юлю?
25.09.2020 18:34 Відповісти
Так как составители новостей очень плохо работают, я добавлю : Этот праздник будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.
25.09.2020 13:29 Відповісти
Ура, день Виноградаря! А когда день Куреневки будет??
25.09.2020 13:39 Відповісти
25.09.2020 13:42 Відповісти
"Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине" - когда подпишет указ про отмену эпохи бедности?
25.09.2020 13:43 Відповісти
какаяразнiца подпишет или нет
25.09.2020 13:49 Відповісти
пропоную 21 квітня святкувати день зеб1ла!
25.09.2020 13:51 Відповісти
Хороший день,надо в календре отметить,а то день взятия Бастилии впустую прошел.
25.09.2020 13:56 Відповісти
А буде потяг із зайчиком і Вєркою провідницею?
25.09.2020 14:06 Відповісти
Ще нехай ЗЄля День наркалиги затвердить, бажано до виборів, бо після виборів уже не той ефект буде.
25.09.2020 14:44 Відповісти
Оце так зрада ! Петіки, - налітай! )))
25.09.2020 15:02 Відповісти
https://www.unian.ua/m/pogoda/news/riven-vodi-u-karpatskih-rikah-zroste-sinoptik-11160080.html

Краще б він не зупинявся на Закарпатті, а з Словакії напряму додому..
25.09.2020 18:04 Відповісти
Да нет, лучше бы он дальше ЗАКАРПАТЬЯ( В Словакию шоб не ездил ваапше)... Это он там нахватался секретов виноградарства, неровен час на кокс занавесит.
25.09.2020 18:28 Відповісти
А кста, ща у нас кокс хоть производят, после оккупации части Донбасса?
25.09.2020 18:31 Відповісти
На Закарпатье и без Словакии секретов хватает. Его скорее здесь напоили хорошим вином, он и прозрел)))
25.09.2020 23:24 Відповісти
Популистский шаг ааднака, зебики пытаются к выборам аликов переманить на свою сторону.
25.09.2020 18:33 Відповісти
Кто бы шо не говорил, а лучше праздника бурАчанки(круглый год) не сыскать...ЗЫ - на каазлабаде - это праздник брагули , бо у них терпения не зватает зробити дiло...
25.09.2020 18:38 Відповісти
Етить его так этот праздник вино градаря, консерва вскрылась... Зебики рассекретили свое кредо, мол, ВСЕГДА...
25.09.2020 18:41 Відповісти
Зеленые обезьяны, а когда будут День ЗЕленого банана???
25.09.2020 22:10 Відповісти
 
 