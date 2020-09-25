Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву"
Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відмова низки країн ЄС визнати легітимність Олександра Лукашенка свідчить про непряме втручання в справи республіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.
"Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю", - прокоментував ситуацію представник Кремля.
Пєсков наголосив, що Кремль не вітає подібні рішення, які "суперечать взагалі міжнародному праву".
Також, за його словами, позиція європейських країн не вплине "на нинішній стан і перспективи подальшого розвитку російсько-білоруських відносин".
Увечері 9 серпня по всій Білорусі спалахнули акції протесту через невдоволення жителів підсумками виборів президента. У центрі Мінська почалися сутички з ОМОНом. Мітинги придушували з використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат, димових шашок.
За даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську - 10,1 відсотка. Вона заявила, що не визнає цих результатів.
24 вересня стало відомо, що Європейський Союз не визнав легітимності Лукашенка. До цього про відмову визнати його законним главою держави заявили США. Водночас офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив про підтримку Лукашенка офіційним Пекіном.
23 вересня повідомлялося, що Лукашенко таємно вступив на посаду президента. Церемонія відбулася в Палаці Незалежності в умовах секретності. Співробітників ЗМІ і представників громадськості про захід не повідомили. Лукашенко назвав день інавгурації днем "переконливої і доленосної" перемоги. На цьому тлі в різних містах Білорусі відбулися акції протесту, понад 250 осіб були затримані.
У Білорусі другий місяць тривають масові акції протесту. Їхні учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів.
И даже натуральный людоед Мугабе - очень близкий друг совка/рашки. (он реально хавал своих врагов)
Было бы интересно узнать какие именно «международные законы» нарушил Евро Союз, устав Лиги Сексуальных Меншинств ???
Цікаві чутки з'явилися цього місяця (https://gordonua.com/news/politics/solovej-v-2014-godu-kernes-dobkin-fuks-i-diment-poluchili-ot-ljudej-surkova-500-mln-za-to-chtoby-sdat-harkovskuju-oblast-rf-v-tselom-rech-shla-o-2-mlrd-1519546.html Дмитрій Condom поспілкувався з одним «російським політологом» ).
«Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе - феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации»
(Мова, звісно, про Допу (попри його нудну пику) і http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/9053-ghepa.html Гепу .)
«Они получили часть денег от людей Суркова. Речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс»
(Допа повернув гроші одразу, бо терпило. А от http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/24101-kornoz.html Корноз вирішив, що він самий вумний, за що й отримав невдовзі кулю.)
«Как вы понимаете, это не получилось… Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса»
(До слова, Луччий мер Харкова, на жаль, йде на поправку. «Корона» його не бере, як і свинець. Тож, можливо, що Адольфич повернеться з Німеччини якраз до виборів.)
