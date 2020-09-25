Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву"

Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відмова низки країн ЄС визнати легітимність Олександра Лукашенка свідчить про непряме втручання в справи республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

"Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю", - прокоментував ситуацію представник Кремля.

Пєсков наголосив, що Кремль не вітає подібні рішення, які "суперечать взагалі міжнародному праву".

Також, за його словами, позиція європейських країн не вплине "на нинішній стан і перспективи подальшого розвитку російсько-білоруських відносин".

Увечері 9 серпня по всій Білорусі спалахнули акції протесту через невдоволення жителів підсумками виборів президента. У центрі Мінська почалися сутички з ОМОНом. Мітинги придушували з використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат, димових шашок.

За даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську - 10,1 відсотка. Вона заявила, що не визнає цих результатів.

24 вересня стало відомо, що Європейський Союз не визнав легітимності Лукашенка. До цього про відмову визнати його законним главою держави заявили США. Водночас офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив про підтримку Лукашенка офіційним Пекіном.

23 вересня повідомлялося, що Лукашенко таємно вступив на посаду президента. Церемонія відбулася в Палаці Незалежності в умовах секретності. Співробітників ЗМІ і представників громадськості про захід не повідомили. Лукашенко назвав день інавгурації днем ​​"переконливої і доленосної" перемоги. На цьому тлі в різних містах Білорусі відбулися акції протесту, понад 250 осіб були затримані.

У Білорусі другий місяць тривають масові акції протесту. Їхні учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів.