Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву"

Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення

Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відмова низки країн ЄС визнати легітимність Олександра Лукашенка свідчить про непряме втручання в справи республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

"Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю", - прокоментував ситуацію представник Кремля.

Пєсков наголосив, що Кремль не вітає подібні рішення, які "суперечать взагалі міжнародному праву".

Також, за його словами, позиція європейських країн не вплине "на нинішній стан і перспективи подальшого розвитку російсько-білоруських відносин".

Увечері 9 серпня по всій Білорусі спалахнули акції протесту через невдоволення жителів підсумками виборів президента. У центрі Мінська почалися сутички з ОМОНом. Мітинги придушували з використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат, димових шашок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"

За даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську - 10,1 відсотка. Вона заявила, що не визнає цих результатів.

24 вересня стало відомо, що Європейський Союз не визнав легітимності Лукашенка. До цього про відмову визнати його законним главою держави заявили США. Водночас офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив про підтримку Лукашенка офіційним Пекіном.

23 вересня повідомлялося, що Лукашенко таємно вступив на посаду президента. Церемонія відбулася в Палаці Незалежності в умовах секретності. Співробітників ЗМІ і представників громадськості про захід не повідомили. Лукашенко назвав день інавгурації днем ​​"переконливої і доленосної" перемоги. На цьому тлі в різних містах Білорусі відбулися акції протесту, понад 250 осіб були затримані.

У Білорусі другий місяць тривають масові акції протесту. Їхні учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів.

+35
где письков, а где право (не только международное)?
25.09.2020 13:48 Відповісти
+34
А Крым вы отжимали по международному праву???!! Войну с нами ведете тоже по международному праву??!! Что ты там туалетный ершик вообще блеешь про международное право??!!! Тварь усатая!!
25.09.2020 13:51 Відповісти
+20
Cтрана-помойка, положившая "болт" на международные законы рассуждает о международном праве
25.09.2020 13:56 Відповісти
25.09.2020 13:48 Відповісти
Это смешно, но вшивое руководство РФ ничему не учится даже на своих ошибках. Абсолютно никаких выводов из ситуации с Януковичем! Сейчас опять удар в штангу, на сей раз с Лукашенком...
25.09.2020 14:00 Відповісти
або так - де туалетний йоршик, і де міжнародне право? речі абсолютно несумісні, навіть у фантазіях, хіба можна лише уявити як йоршик полірує зливний скабейбачок.
25.09.2020 14:57 Відповісти
Песков - наглая и бестыжая ты Чебурашка!!!
25.09.2020 13:50 Відповісти
самое точное то что ОНИ В ПАРАШКЕ и ЛУКАШЕНКО И ОННЫЕ ВЕРЯТ В СЕЙ БРЕД.. возомнили из себя выше Бога и все... а после нас хоть потоп....
25.09.2020 14:34 Відповісти
це у їхніх називається хуцпа
25.09.2020 14:45 Відповісти
Кацапня про право, как червяк про полети в космос.
25.09.2020 13:50 Відповісти
- Я требую, чтобы меня судили по нашим, советским, законам!
- А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"


Источник: https://quote-citation.com/film/1503
25.09.2020 14:28 Відповісти
Нету в мире хоть одного людоеда шоб он не был другом Рашки.
И даже натуральный людоед Мугабе - очень близкий друг совка/рашки. (он реально хавал своих врагов)
25.09.2020 13:51 Відповісти
О,вспоинил туалетный ершик о международном праве.
25.09.2020 13:53 Відповісти
Що сказав, що в воду перднув, кому цікаво що думажє убога кацапська мразина
25.09.2020 13:53 Відповісти
С беларускими креветками и лососем явно будут перебои.... В кремле озаботились....
25.09.2020 13:54 Відповісти
А вкрасти Крім не протирічить міжнародному праву?
25.09.2020 13:56 Відповісти
Та всем посрать на мнение секретарши *****
25.09.2020 13:57 Відповісти
А соответствует международному праву аннексия территории Украины и убийства украинских граждан? Что б вы все там подохли у себя запоребриком мокшанским.
25.09.2020 13:57 Відповісти
Песков об отказе ряда стран Европы признать легитимность Лукашенко: Подобные решения "противоречат международному праву" - Цензор.НЕТ 6436
25.09.2020 14:00 Відповісти
Эк тебя ...
25.09.2020 14:02 Відповісти
Так Песков, оказывается, знает про международное право. Уже лучше. На суде не будет переспрашивать, что это такое.
25.09.2020 14:08 Відповісти
Вообще то признавать результаты выборов другой стране или нет, это внутреннее дело Евро Союза и никакими международными законами это не регулируется. Так же как и санкции - хотим торгуем, хотим нет.
Было бы интересно узнать какие именно «международные законы» нарушил Евро Союз, устав Лиги Сексуальных Меншинств ???
25.09.2020 14:12 Відповісти
Пєсков про відмову низки країн Європи визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 9671
25.09.2020 14:13 Відповісти
Бг-ггг...зеленые человечки, конечно же, - не вмешательство... Мало того , правильно амеры делают , шо за пол часа успевают превратить в фарш более 600 позорников без шевронов, от которых дажэ пыня отказывается...ХЕХ...
25.09.2020 14:14 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3899835.html Хто стріляв у Кернеса і чому

Цікаві чутки з'явилися цього місяця (https://gordonua.com/news/politics/solovej-v-2014-godu-kernes-dobkin-fuks-i-diment-poluchili-ot-ljudej-surkova-500-mln-za-to-chtoby-sdat-harkovskuju-oblast-rf-v-tselom-rech-shla-o-2-mlrd-1519546.html Дмитрій Condom поспілкувався з одним «російським політологом» ).

«Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе - феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации»

(Мова, звісно, про Допу (попри його нудну пику) і http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/9053-ghepa.html Гепу .)
«Они получили часть денег от людей Суркова. Речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс»
(Допа повернув гроші одразу, бо терпило. А от http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/24101-kornoz.html Корноз вирішив, що він самий вумний, за що й отримав невдовзі кулю.)

«Как вы понимаете, это не получилось… Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса»

(До слова, Луччий мер Харкова, на жаль, йде на поправку. «Корона» його не бере, як і свинець. Тож, можливо, що Адольфич повернеться з Німеччини якраз до виборів.)
25.09.2020 14:15 Відповісти
Кремлевская шлюха педальная
25.09.2020 14:16 Відповісти
цей термін - хуцпа
25.09.2020 14:25 Відповісти
Этот термин "хуцпа" если не ошибаюсь
25.09.2020 14:26 Відповісти
посіпака ***** розмірковує про міжнародне право?
25.09.2020 14:24 Відповісти
Письков отозвался
25.09.2020 14:24 Відповісти
Может пора это самое международное право изучить, а не бредить? Это право любого государства - признавать или нет избрание главы, если есть сомнения в его легитимности и проведении выборов, согласно законодательству, если есть сомнения, что результаты не фальсифицированы.. Что в случае с Беларусью даже не говорит, а кричит.
25.09.2020 14:27 Відповісти
Хто такий Пісков - балакаюча голова...Він без дозволу Путіна до Навки не підійде...шак
25.09.2020 14:29 Відповісти
Давай, досвидос, Песков, твое место на секельTV , а пыня склеит ласты, пойдешь этапом, как соучастник... https://www.youtube.com/watch?v=uD4CTT0kjuc&list=RDuD4CTT0kjuc&start_radio=1 Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 9477
https://www.youtube.com/watch?v=uD4CTT0kjuc&list=RDuD4CTT0kjuc&start_radio=1 ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
25.09.2020 14:49 Відповісти
Да, и санкции, наложеные на РФ, также "противоречат" международному праву, всё "противоречит", если не по-вашему.
25.09.2020 14:57 Відповісти
А ***** Обнуленное и его позорная кодла тоже противоречит всем международным правам своим паскудным существованием.
25.09.2020 15:05 Відповісти
Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву" - Цензор.НЕТ 6147
25.09.2020 15:14 Відповісти
хм. сначала поправками отказываются от превалирования международного права, а затем слёзно на это же право педалируют . "умерла, так умерла"
25.09.2020 15:32 Відповісти
Так что там насчет деокупации, товарищч Печков? Вы созрели ? Великий Пу-у-у готов ознакомиться с азами этого права?
25.09.2020 15:36 Відповісти
Право раши и ее прихлебателей - топать налево, в пешее эротическое путешествие
25.09.2020 15:48 Відповісти
Когда тебя за яйца на площади будут вешать вместе с Вовочкой громче ори про международное право
25.09.2020 16:52 Відповісти
ЗНАЧИТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО !!!!!
25.09.2020 18:36 Відповісти
чія б корова мичала, а ваша б - мовчала: де ви й де право?
25.09.2020 18:48 Відповісти
Э не вам о праве говорить, крысы мавзолейные.
25.09.2020 19:02 Відповісти
Це каже поц, який не визнає міжнародного законодавства, коли воно йому заважає...
25.09.2020 20:16 Відповісти
 
 