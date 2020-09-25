Низка партій провалили реєстрацію в Рівному, місцеві ЗМІ заявляють про підготовку фальсифікацій у ТВК

24 вересня, в останній день реєстрації кандидатів на місцевих виборах, у Рівненській міській тервиборчком надійшла інформація, що в ТВК очікують ніч фальсифікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий сайт "Все".

За інформацією видання, представники місцевої партії "Рівне разом", а також низка інших партій, провалили реєстрацію і спробували силою сфальсифікувати рішення Комісії.

24 вересня, в останній день реєстрації, був вичерпаний термін подачі документів для участі в виборах у Рівненську міську раду. Представники низки партій зібралися під ТВК у супроводі приватних охоронних агентств і намагалися в такому вигляді зайти в приміщення Комісії. Як з'ясували журналісти, частина з цих партій допустила грубі порушення в порядку висунення кандидатів у депутати та формування виборчих списків.

Відповідно до чинного Виборчого кодексу, через такі порушення ТВК не мала права зареєструвати виборчі списки цих партій, адже щоб дотриматися букви закону, осередки партій мали б повторно скликати з’їзди партій, а для цього просто не вистачило б часу.

Зробити це вже неможливо, оскільки терміни для їхнього проведення вичерпані. Кандидат на посаду Рівненського міського голови Ігор Мічуда заявив, що був великий ризик того, що в ТВК, під тиском силових дій, можуть підмінити виборчі документи партій і сфальсифікувати порядок висунення кандидатів.

Тому в ТВК викликали поліцію, яка досі спостерігає за порядком. Також у комісії чергували представники політичних партій, які виступили проти беззаконних дій представників місцевої партії "Рівне разом".

Тим часом, під ТВК, залишаються люди кримінального вигляду, і, оскільки вплив на членів ТВК залишається дуже ймовірним, представники силових структур візьмуть їх під цілодобову охорону. Саму ситуацію в Рівному беруть під контроль ЦВК, СБУ та Офіс Президента.