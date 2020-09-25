Євросоюз може розширити санкційний список осіб за підрив територіальної цілісності і незалежності України

Європейський союз може розширити список осіб, щодо яких можуть бути застосовані санкції за підрив територіальної цілісності і суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Європейській раді.

Очікується, що це рішення може бути затверджено в понеділок, 28 вересня на рівні послів країн-членів ЄС, так званому Комітеті постпредів.

"Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше", - зазначили в Європейській раді.

Читайте: "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії

Йдеться про те, що в уже існуючий список санкцій будуть додані нові обличчя за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України. Відомо, що раніше українська сторона висловлювалася за введення санкцій щодо осіб, пов'язаних з будівництвом Керченського моста.