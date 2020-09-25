Євросоюз може розширити санкційний список осіб за підрив територіальної цілісності і незалежності України
Європейський союз може розширити список осіб, щодо яких можуть бути застосовані санкції за підрив територіальної цілісності і суверенітету України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Європейській раді.
Очікується, що це рішення може бути затверджено в понеділок, 28 вересня на рівні послів країн-членів ЄС, так званому Комітеті постпредів.
"Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше", - зазначили в Європейській раді.
Йдеться про те, що в уже існуючий список санкцій будуть додані нові обличчя за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України. Відомо, що раніше українська сторона висловлювалася за введення санкцій щодо осіб, пов'язаних з будівництвом Керченського моста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, завдяки боротьбі з відмиванням грошей Лондон перестав бути злачних місцем для російської еліти. Завжди готовий прислужитися Кіпр наважився відбирати "золоті паспорти" у російської еліти, і Мальта задумалася про те ж.
Розслідування обрушили репутацію солідних банків в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Скандинавії (включно з Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen Bank), які звинувачують в тому, що відмили сотні мільярдів доларів російських брудних грошей.
Всі застигли в напруженні, чекаючи, як буде реалізована в Євросоюзі і у Великій Британії 5-та Директива ЄС. Ця директива ліквідує анонімність банківських рахунків. Під вимоги Директиви ЄС потрапляють всі, починаючи з бухгалтерів, хто працює з грошима підозрілих осіб.
Довго опирався новому законодавству артринок - улюблена сфера очищення капіталів з Росії. Відтепер аукціони європейських держав зобов'язані ідентифікувати покупців, що здійснюють великі угоди.
Особлива увага європейських фінансових регуляторів буде прикута до "політично значущих осіб" (PEP) - політиків, чиновників, їх родичів та близьких.
Європа відповідає на виклик Росії власним очищенням і боротьбою з enablers - тими, хто забезпечує інтеграцію російської еліти в європейське суспільство.
Якщо європейці виявлять повільність, американські фінансові регулятори стоять напоготові. Ще більше шуму варто очікувати від консорціумів незалежних журналістів (таких, як OCCRP) і Transparency International, які поставили на потік розслідування потоків брудних грошей.
Іронія в тому, що чистка, яку розпочав Захід, відповідає вимозі президента Путіна "повної заборони на заняття державних посад особам з іноземним громадянством, підданством або дозволом на проживання в іноземній державі, а також особам, які мають рахунки або вклади в іноземних фінансових установах, банках". Цікаво, як російські державні службовці сприймуть цю дискримінацію: інші можуть мати "запасний парашут", а вони ні!
https://gazeta.ua/blog/53928/terpec-uvirvavsya-evropa-gotova-zhorstko-vidpovisti-rosiyi
Потенциальные "санкционисты" в ужасе напряглись. Приближается седьмой год мегадейственных санкций...