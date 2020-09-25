Найманці РФ посилили спостереження за позиціями ОС з метою уточнення цілей для ураження, - розвідка. ВIДЕО
На тлі проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ "Кавказ-2020" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної і бойової підготовки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР Міноборони.
За даними ГУР, протягом цього тижня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин.
"Водночас на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
Если виновные не понесли наказанье , это и рождает вседозволенность, это и есть то , от чего есть нищета в Украине .
Нищета в Украине есть от вседозволенности некоторых граждан .
Вони розраховували на послаблення України перед Россією. Що, як бачимо й справдилось на всі 100%.
А от яка логіка, хто голосував за Зеленсько, тих, хто позиціонує себе, патріотами України?
На що вони очікували?
Чи вони патріоти якоїсь іншої України?
Типу СРСР?
когда не стреляют разведки должна
работать в два раза активней
таковы законы войны
Это типа сепары сами позвонили в ГУР и сказали " мы просто уточняем". Новость - Бред.