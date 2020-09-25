Найманці РФ посилили спостереження за позиціями ОС з метою уточнення цілей для ураження, - розвідка. ВIДЕО

На тлі проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ "Кавказ-2020" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної і бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР Міноборони.

За даними ГУР, протягом цього тижня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин.

"Водночас на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка