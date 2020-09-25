Мінський міський суд відмовився звільнити опозиціонерку Колесникову, вона залишиться під арештом до листопада

Мінський міський суд у п'ятницю визнав законним рішення суду про застосування до члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Колесникова залишиться під арештом до початку листопада.

"Скаргу адвокатки Козак на постанову судді Партизанського району Мінська про скасування стосовно Марії Колесникової постанови про запобіжний захід у вигляді взяття під варту залишити без задоволення", - оголосила суддя.

Засідання відбулося в закритому режимі, слухачів і журналістів пустили тільки на оприлюднення. У процесі присутній адвокат Колесникової Олександр Пильченко, сама ж обвинувачена в засіданні участі не брала.

Після засідання адвокат не виключив, що подасть наглядову скаргу до вищої інстанції. "Побачимо, може, і ухвалимо таке рішення", - сказав Пильченко журналістам.

Батько опозиціонерки зі свого боку розповів, що дочка почувається добре і не скаржиться.

"Вона почувається непогано, не скаржиться на умови. Зазначає, що лікарі уважно до неї ставиться. Ми передали їй ліки - у неї була алергічна реакція на пил", - сказав Олександр Колесников.

Колесникова, а також адвокати Ілля Салей і Максим Знак наразі утримуються під вартою як обвинувачені за ч. 3 ст. 361 КК "Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності". Білоруські правозахисні організації визнали їх політв'язнями.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що при спробі депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка арештована і перебуває в СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.