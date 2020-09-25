УКР
Кабмін веде консультації з МВФ про можливість скорочення дефіциту Держбюджету-2021, - Шмигаль

Кабмін веде консультації з МВФ про можливість скорочення дефіциту Держбюджету-2021, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість скорочення дефіциту державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка".

"Дохідна частина сьогодні менше, ніж ті витрати, які ми повинні здійснити. Виникає дефіцит, дефіцит покривається з різних джерел, зокрема із запозичених. Це міжнародні кредити, зовнішні запозичення і внутрішні запозичення ... Цього року дефіцит 7,5%, приблизно 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але зараз з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд виконає бюджет 2020 року і буде виконувати бюджет 2021 року.

Також читайте: Програма кредитування "5-7-9" буде продовжена на наступний рік, - Шмигаль

За словами глави уряду, влада очікує помірне зростання економіки, який уже почався.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становлять 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становлять 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету становить 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

держбюджет МВФ Шмигаль Денис
+4
МВФ в этом году и скорей всего в следующем ни даст больше этой власти барыг и ворюг так называемых слуг народа никаких кредитов. Они там прекрасно видят какую коррупцию развёл зеленский и что все деньги идут в его офшоры, офшоры ермака и коломойского
25.09.2020 14:35 Відповісти
+2
Думать надо было когда Смолия снимали с НБУ.
25.09.2020 14:38 Відповісти
+1
Не приставайте больше к МВФ. Он вам ничего не даст.
25.09.2020 14:37 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Для г-на Зеленского, которому готовят очередную речь о том, как Украина "...спокійно пройшла величезні виплати за боргами третього кварталу, що свідчить ..." Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов.

Доводим до вашего сведения
1.Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
2. Кредитов вам не дадут.
3. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 14:39 Відповісти
Молодец МВФ , - Пускай срежут себе Зарплату до Уровня пенсии 2100 гр.
25.09.2020 14:40 Відповісти
До цього доречний анекдот, про діалог батька і сина: хто буде менше пити чи їсти.
25.09.2020 17:11 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента

25.09.2020 г.
Долговые выплаты третьего квартала? оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов? в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. .Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
* * *
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
tZE
25.09.2020 15:04 Відповісти
МВФ может быть против бездефицитного Бюджета?
25.09.2020 15:10 Відповісти
Це сама корупційна влада за всю історію!
25.09.2020 15:14 Відповісти
Сократят не авакову, не ОП, не прокуратуре и не судьям. Опять обрежут армии, медикам и учителям.
25.09.2020 15:17 Відповісти
...в переводе с чиновничьего на нормальный язык - пытаются выклянчить либо отсрочки по платежу, или, в идеале, списания всех долгов Хрен вам по всей морде, шимпанЗЕ, держите в обе руки
25.09.2020 16:01 Відповісти
Сокращать коррупцию и воровство они не могут,
потому будут повышать налоги и курс доллара!
25.09.2020 16:15 Відповісти
может повышение налогов и цен приведет к пониманию, что оно 73% выбрало для страны.
25.09.2020 18:56 Відповісти
 
 