Кабмін веде консультації з МВФ про можливість скорочення дефіциту Держбюджету-2021, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість скорочення дефіциту державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка".

"Дохідна частина сьогодні менше, ніж ті витрати, які ми повинні здійснити. Виникає дефіцит, дефіцит покривається з різних джерел, зокрема із запозичених. Це міжнародні кредити, зовнішні запозичення і внутрішні запозичення ... Цього року дефіцит 7,5%, приблизно 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але зараз з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд виконає бюджет 2020 року і буде виконувати бюджет 2021 року.

За словами глави уряду, влада очікує помірне зростання економіки, який уже почався.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становлять 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становлять 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету становить 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.