Кабмін веде консультації з МВФ про можливість скорочення дефіциту Держбюджету-2021, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість скорочення дефіциту державного бюджету на 2021 рік.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка".
"Дохідна частина сьогодні менше, ніж ті витрати, які ми повинні здійснити. Виникає дефіцит, дефіцит покривається з різних джерел, зокрема із запозичених. Це міжнародні кредити, зовнішні запозичення і внутрішні запозичення ... Цього року дефіцит 7,5%, приблизно 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але зараз з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - заявив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що уряд виконає бюджет 2020 року і буде виконувати бюджет 2021 року.
За словами глави уряду, влада очікує помірне зростання економіки, який уже почався.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становлять 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становлять 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).
Дефіцит держбюджету становить 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.
Для г-на Зеленского, которому готовят очередную речь о том, как Украина "...спокійно пройшла величезні виплати за боргами третього кварталу, що свідчить ..." Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов.
Доводим до вашего сведения
1.Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
2. Кредитов вам не дадут.
3. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 г.
Долговые выплаты третьего квартала? оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов? в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. .Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
* * *
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
tZE
потому будут повышать налоги и курс доллара!