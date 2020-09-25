УКР
Новини Репресії в Білорусі
15 230 144

Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо"

Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла:

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, попередив, що білоруським студентам, які навчаються в Польщі доведеться підтверджувати дипломи в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим.

"Поляки, попри те, що кордон закритий (запроваджено обмеження через COVID-19), своїх студентів забрали, дві тисячі осіб навчаються там", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що в разі якщо білоруські студенти після закінчення навчання в польських вузах захочуть працювати в Білорусі, можливий варіант підтвердження отриманого диплому на білоруській території. "Вони повинні будуть підтвердити тут диплом", - сказав Лукашенко.

Зі свого боку представник міністерства науки і вищої освіти Польщі заявив РІА "Новости",що республіка готова залишити у себе випускників з Білорусі, якщо вони зіткнуться з труднощами під час підтвердження своїх дипломів на батьківщині.

"Ми з подивом щойно прочитали заяву пана Лукашенка. Він, мабуть, не знає, що польські університети дають своїм випускникам дуже якісну освіту, яка котирується у всьому світі", - заявив представник міністерства науки і вищої освіти Польщі.

"Підтвердженням якості нашої освіти є той факт, що дипломи польських вишів визнаються в країнах Європейського Союзу, в США. До того ж ідеться про такі складні спеціальності, як медицина, економіка, інформатика", - зазначив співрозмовник агентства.

Представник міністерства науки також вважає, що якщо слова Лукашенка знайдуть законодавчу силу, то білоруські випускники польських вишів не захочуть повертатися на батьківщину і Польща від цього тільки виграє.

"Ми із задоволенням їх тут залишимо. Ми від цього тільки виграємо, отримавши освічених фахівців. Кілька років провчившись у нашій країні, вони вже дуже добре володіють мовою, інтегрувалися в суспільство, більшість з них починають працювати ще в студентські роки", - сказав він.

Дивіться також: "Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО

На зимовий семестр 18/19 навчального року (це між 1 вересня і 30 листопада 2018-го) в польські університети вступили 3686 першокурсників із Білорусі, повідомляли в Міністерстві освіти і науки Польщі рік тому.

На літній семестр того ж навчального року в Польщі загалом налічувалося 6080 білоруських студентів (зі статусом станом на 1 серпня 2019 року).

Якщо порівнювати за роками, то загальна кількість білоруських студентів у Польщі не припиняла зростати з 2012 року: 2344 осіб (у 2012 році), 3220 (в 2013 році), 3955 (в 2014 році), 4555 (в 2015 році), 5023 (в 2016 році), 5980 (у 2017 році), 7485 (в 2018 році). Всі дані підраховувалися в зимових семестрах зазначених років.

Автор: 

Білорусь (8034) Лукашенко Олександр (2689) Польща (8762) репресії (1629) студенти (455)
+52
Не смеши.
А в Гарвард по твоей логике, наверное, едут те, кто не прошел по конкурсу ни в ваши, ни в польские универы - самые двоечники. Верно?
25.09.2020 14:47 Відповісти
+36
"Самое лучшее образование - наше советское! а в ихних оксфордах и гарвардах даже историю КПСС не учат, дебилы буржуйские!"
25.09.2020 14:57 Відповісти
+33
мало ли чего не нужны...одни недоучки в беларуси и останутся.
а остальные сбегут
25.09.2020 14:41 Відповісти
!!!
25.09.2020 22:41 Відповісти
Наш батюшка совсем с глузду двинулся...
25.09.2020 14:46 Відповісти
Голова предмет темньій и исследованию не подлежит.
25.09.2020 15:46 Відповісти
Ой дурак!
25.09.2020 14:46 Відповісти
Не дурак. Просто ради сохранения власти готов на всё, и 2 тысячи человек для него ничто, лишь бы остаться царьком и сделать им коленьку.
25.09.2020 14:55 Відповісти
Следующим этапом Лук-чен-ыненко должен угрожать америкосам ядерным ударом.
25.09.2020 14:46 Відповісти
Не уявляю, як треба стиснути картоплину, щоб всередині неї виникла критична маса та почалася ядерна реакція
25.09.2020 15:20 Відповісти
Потрібно використовувати збагачену картоплю
25.09.2020 15:29 Відповісти
Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим" - Цензор.НЕТ 718Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим" - Цензор.НЕТ 718Лукашенко пригрозил обучающимся в Польше белорусским студентам непризнанием их дипломов. Варшава ответила: "С удовольствием их здесь оставим" - Цензор.НЕТ 9703
25.09.2020 14:46 Відповісти
все верно. умные и образованные лукашеску не нужны. крепостные должны быть тупые и исполнительные.
25.09.2020 14:47 Відповісти
Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо" - Цензор.НЕТ 6905
25.09.2020 14:56 Відповісти
Украине надо не признавать русские дипломы
25.09.2020 14:56 Відповісти
А может вообще всех, кто школу закончил с оценками выше средних, сразу лишать гражданства?
25.09.2020 14:58 Відповісти
супер )))))
25.09.2020 14:59 Відповісти
Як сказав хтось із ріпофагів - "нам не нужны умные, нам нужны царю и отечеству преданные".
25.09.2020 15:50 Відповісти
твой папа не в Бахмуте живет есть там мудак с такой фамилией керует энерго инвестом
25.09.2020 18:46 Відповісти
Молодці поляки! Лукашенка опустили по повній.
25.09.2020 15:01 Відповісти
С каждым годом все больше белорусов училось в Польше не для того, чтобы работь на режим, а для того, чтобы иметь перспективы на Западе.
25.09.2020 15:05 Відповісти
У деда уже ку ку
25.09.2020 15:16 Відповісти
Зря Польша отвечала бывшему президенту, а нынче уголовнику, не стоило опускаться до его уровня.
25.09.2020 15:32 Відповісти
Так відповів "представник міністерства науки і освіти" і не "прєзідєнту", а "господіну лукошенкє" (слово "пан" якось не вписується).
25.09.2020 15:51 Відповісти
Нет, нормально, они четко опустили чмо усатое **********.
25.09.2020 15:56 Відповісти
Лука от бессилия и злобы хоть пукнул в лужу
25.09.2020 15:34 Відповісти
Если бы белоруссы могли найти хорошую работу в Польше и остаться, то они бы и так остались.Кто-то остаётся, но больше уезжают. Особых перспектив там нет. Сами поляки уезжают из Польши куда могут. Если такая возможность предоставляется. Бацька знает, что говорит
25.09.2020 15:35 Відповісти
Ага , счас вони все лишуть і з Польщі ринуться в Білорусь , де злочинець захопив владу і полює на громадян . Молоді люди зазвичай , якщо вже їдуть , то назавжди . Що студенти , що заробітчани . Бо в них ще немає майна , зате є час попереду . І вони можуть починати життя в будь-якій точці світу . Україна так втратила сотні тисяч молодих людей . Їдуть туди , де вища якість життя .
25.09.2020 15:38 Відповісти
Ребята, что вам не понятно, Литвин самый опасный гнид, как для Украины, так и для Беларуси, я муху ловлю и выпускаю на воздух, а этого литвина, не пожалел бы, своими руками удавил, вместе с тараканом.
25.09.2020 15:44 Відповісти
Спортивная ловля мух?
Так и будешь весь в мухах сидеть.
25.09.2020 15:51 Відповісти
Не факт, що той "литвин" реальна особа із заявленими поглядами (у даному контексті це навіть не погляди, а набір фраз, згенерованих дебілом).
Це може бути якесь хайло, що гадить проплаченим замовним лайном на декількох сайтах.
У нас під час Майдану на цьому ж форумі подібних йому дегенератів (типу "янекфоревер", "бєркутуслава") теж вистачало.
Так що наша розпізнавалка спрацьовує чітко, й імунітет сильний.
25.09.2020 15:58 Відповісти
А тут у нас постійно лізе кацапське мурло з ніками-варіаціями на тему "антисвин", "антихрю" і подібними (оно буквально годину тому тут ко-ко-копротивлявся). Теж навчилися розпізнавати.
Ми люди прості: побачили "антисвина" - підсвічуємо ціль, і майже моментально деактив.
25.09.2020 16:10 Відповісти
Не, ён сидить тут ещё до войны в Украине, это просто кацапофил, и тут Цензору надо его заблокировать навсегда, если возьмёт новый аккаунт, его сразу будет видно. Он враг Украине и Беларуси.
25.09.2020 17:35 Відповісти
Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо" - Цензор.НЕТ 8205
25.09.2020 15:53 Відповісти
В ЕС особых перспектив нет. Можно найти только временную работу, отдавая 50-60 % заработанного за съемное жилье. И ты там человек второго сорта. Идеально язык может выучить только один из 50ти, потому тебя берут на неквалифицированную работу. Даже кассиром или кондуктором не возьмут. Никакого продвижения в принципе быть не может. А польские дипломы в Германии, Франции, Великобритании вообще не котируются. В результате гражданства нет, перспектив на пенсию нет. И ты это болезненно ощущаешь - ты не такой как они! В любой момент тебя могут уволить. Для этого можно только сказать "Завтра не выходи на работу"
25.09.2020 16:02 Відповісти
А в теперішній Білорусі оце так перспектив громадьйо!
25.09.2020 16:08 Відповісти
Все верно, именно так мыслят лаптесовки... У кого голова на плечах есть, руки на месте , везде востребован.
25.09.2020 16:08 Відповісти
Ага, а еще у них там негров линчуют. И студенты в Польше не учатся, а обколются марихуаной и под рэп всю ночь гомосексуализмом ябуцца, а утром приходит пан - "ану пше, все в колхоз на клубнику!"
25.09.2020 16:14 Відповісти
Бреши, та не **********.... По твоїй методичці - 90 % вертались би. Аж вертається 10-12 %, самих лінивих, або по сімейних обставинах...
25.09.2020 16:38 Відповісти
Ерунда это. В ЕС люди не хватает людей для работы с высшим образованием. Не хотят люди заканчивать университеты. Поговори с профессорами, работают китайцы, корейцы.
25.09.2020 16:48 Відповісти
Неправда! Поляки очень уважают тех, кто говорит на польском, а он у украинца и беларуса очень неплохо запоминается. Неквалифицированная работа только у тех, кто не знает языка или не очень нужна квалификация. Карта побуту не проблема для тех, кто хорошо себя зарекомендует, как и белый паспорт. Вы или не в теме, или вам наврали. Всякое случается, и бьют тоже, но для этого не нужно быть быдлом, просто так ничего не бывает!
25.09.2020 18:03 Відповісти
пост совок, камунякокапиталисты относятся к людям, как к биомусору
25.09.2020 16:02 Відповісти
Ну нет так нет) Поляки тому и рады)
25.09.2020 16:03 Відповісти
Польские студенты "обрадуются" (типа минус рабочие места). Могут быть провокации.
25.09.2020 16:51 Відповісти
Вряд ли, там своя трудовая и студенческая миграция. Мы в Польшу, поляки в Германию, Австрию. Рабочих мест в Польше много - рабочих не хватает.
25.09.2020 18:07 Відповісти
Совсем плохой Батька стал - раньше норовил резвяся и играя сесть жопой на росийского ежа, а теперь не то, что давича творил, сам своею жопою гамно своё накрыл. Сделал себе хуже и жопа стала уже.
25.09.2020 18:59 Відповісти
Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо" - Цензор.НЕТ 1994
26.09.2020 09:49 Відповісти
