Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, попередив, що білоруським студентам, які навчаються в Польщі доведеться підтверджувати дипломи в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим.

"Поляки, попри те, що кордон закритий (запроваджено обмеження через COVID-19), своїх студентів забрали, дві тисячі осіб навчаються там", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що в разі якщо білоруські студенти після закінчення навчання в польських вузах захочуть працювати в Білорусі, можливий варіант підтвердження отриманого диплому на білоруській території. "Вони повинні будуть підтвердити тут диплом", - сказав Лукашенко.

Зі свого боку представник міністерства науки і вищої освіти Польщі заявив РІА "Новости",що республіка готова залишити у себе випускників з Білорусі, якщо вони зіткнуться з труднощами під час підтвердження своїх дипломів на батьківщині.

"Ми з подивом щойно прочитали заяву пана Лукашенка. Він, мабуть, не знає, що польські університети дають своїм випускникам дуже якісну освіту, яка котирується у всьому світі", - заявив представник міністерства науки і вищої освіти Польщі.

"Підтвердженням якості нашої освіти є той факт, що дипломи польських вишів визнаються в країнах Європейського Союзу, в США. До того ж ідеться про такі складні спеціальності, як медицина, економіка, інформатика", - зазначив співрозмовник агентства.

Представник міністерства науки також вважає, що якщо слова Лукашенка знайдуть законодавчу силу, то білоруські випускники польських вишів не захочуть повертатися на батьківщину і Польща від цього тільки виграє.

"Ми із задоволенням їх тут залишимо. Ми від цього тільки виграємо, отримавши освічених фахівців. Кілька років провчившись у нашій країні, вони вже дуже добре володіють мовою, інтегрувалися в суспільство, більшість з них починають працювати ще в студентські роки", - сказав він.

Дивіться також: "Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО

На зимовий семестр 18/19 навчального року (це між 1 вересня і 30 листопада 2018-го) в польські університети вступили 3686 першокурсників із Білорусі, повідомляли в Міністерстві освіти і науки Польщі рік тому.

На літній семестр того ж навчального року в Польщі загалом налічувалося 6080 білоруських студентів (зі статусом станом на 1 серпня 2019 року).

Якщо порівнювати за роками, то загальна кількість білоруських студентів у Польщі не припиняла зростати з 2012 року: 2344 осіб (у 2012 році), 3220 (в 2013 році), 3955 (в 2014 році), 4555 (в 2015 році), 5023 (в 2016 році), 5980 (у 2017 році), 7485 (в 2018 році). Всі дані підраховувалися в зимових семестрах зазначених років.