Росію запросять брати участь у платформі щодо деокупації Криму, - МЗС України

Росію запросять брати участь у міжнародній платформі щодо деокупації Криму, але надій на її згоду небагато.

Про це Крим.Реалії розповіла перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запросимо Росію взяти участь в цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі 6 років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь у цій платформі, трохи", - сказала Джапарова.

За її словами, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається в Криму, то в МЗС України розуміють, що "йдеться про злочини, які Росія здійснює в Криму".

"Ми переконані, що те, що сталося в 2014 році в Криму і на Донбасі - це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена ​​у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", - підкреслила заступниця міністра іноземних справ.