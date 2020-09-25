УКР
Росію запросять брати участь у платформі щодо деокупації Криму, - МЗС України

Росію запросять брати участь у платформі щодо деокупації Криму, - МЗС України

Росію запросять брати участь у міжнародній платформі щодо деокупації Криму, але надій на її згоду небагато.

Про це Крим.Реалії розповіла перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запросимо Росію взяти участь в цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі 6 років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь у цій платформі, трохи", - сказала Джапарова.

За її словами, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається в Криму, то в МЗС України розуміють, що "йдеться про злочини, які Росія здійснює в Криму".

"Ми переконані, що те, що сталося в 2014 році в Криму і на Донбасі - це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена ​​у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", - підкреслила заступниця міністра іноземних справ.

Крим (14222) росія (67333) Джепар Еміне (23)
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 4229

отсохнет он у говнораши, никуда не денется
25.09.2020 14:51 Відповісти
Гитлер курит с сторонке......
25.09.2020 14:45 Відповісти
Пригласите обязательно. Начиная с этих:
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 369
25.09.2020 14:51 Відповісти
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 4229

отсохнет он у говнораши, никуда не денется
25.09.2020 14:51 Відповісти
Гитлер курит с сторонке......
25.09.2020 14:45 Відповісти
а шо, так можна!
25.09.2020 15:10 Відповісти
Крым достался Киеву(Владимиру Великому), в качестве приданого вместе, с византийской невестой-царевной. Так шо вы правы, коммунофашисты нервно курит в сторонке, кста, тогда лаптеунтов еще не было.
25.09.2020 15:57 Відповісти
Гітлера забули "прігласіть" на Ялтинську конференцію.
25.09.2020 16:05 Відповісти
Кстати о гитлере, его тоже приглашали на платформы по деокупации?
25.09.2020 16:10 Відповісти
Лучше вообще никак ничего не делать, чем делать так....
25.09.2020 14:45 Відповісти
А поприкалываться?
25.09.2020 15:08 Відповісти
так они и на саму деоккупацию не согласные...и шож теперь,не деоккупировать?
25.09.2020 14:47 Відповісти
Хоть что то , - Деньги отрабатывать нужно . Но Природа самая лучшая Площадка , станет все как было, - Пустыня.
25.09.2020 14:49 Відповісти
Росію?! Це більш схоже на "комісію по передачі Криму Росії" ?!
25.09.2020 14:49 Відповісти
Пригласите обязательно. Начиная с этих:
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 369
25.09.2020 14:51 Відповісти
Всё неправильно на этом фото, хотя-бы потому что в руках должен быть телефон. Как у меня сейчас
25.09.2020 16:12 Відповісти
Так Вы прямо у компа?
25.09.2020 18:10 Відповісти
Они бы и рады посрать, да всё уже просрали до основанья.
25.09.2020 18:47 Відповісти
Это правильно, но объясните мне, зачем сзади них макет трубы для смыва горшков?
Они унитазы что, прямо вместе с трубами в Крымняше спёрнули?
26.09.2020 13:22 Відповісти
Очень правильное решение!
Может чего подскажут...
25.09.2020 14:59 Відповісти
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире.
При Украине эта прекрасная река снабжала водой Крым, где все прекрасно росло, всем всего хватало. Но Россия оккупировали Крым, ей наплевать на население Крыма, на их судьбу. Теперь эта прекрасная, полноводная река течет мимо Крыма. Крым умирает, население по вине России, Путина, пьет всякую не пригодную для питья воду, скоро пойдут эпидемии, болезни. Россия не способна кормить оккупированный Крым, снабжать водой. Украина подаст воду только после деоккупации Крыма. Запомните Крым таким каким он есть сегодня. Скоро он изменится до неузнаваемости. За это время многие умрут, будут болеть, покинут Крым, такова цена предательства, оккупации, дури кремлевских мудил.
25.09.2020 15:03 Відповісти
Не , ну начали Вы правильно , по классике , по Гоголю ...потом что-то сломалось..)
25.09.2020 15:11 Відповісти
*** это не параша, а обезьяна с гранатой. Милый дедушка Дональд Трамп Вы видите что творят эти долбо-бы, да долбоните так что бы на пальмах Ялты созрели, до красна, яйца этих самодуров. И исчо слёзно просим, всей Украиной Ненькой, накормите черноморского катрана кацапской отбивной. Да так что бы рыбы подлые как лошади смеялись. Эх хвост чешуя баз в Крыму нет них-я, лишь одна большая яма где кацапы в три слоя. Уложите штабелями и посыпьте хлоркой, что впреть там не воняло лаптём и махоркой.
А за это Вам за всё велика подяка, 51 станем штатом на зло всим кацапам.
https://censor.net/ru/video_news/3221270/***************************************************************************************************
25.09.2020 18:49 Відповісти
Краще б в Гаагу запросили...
25.09.2020 15:03 Відповісти
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1085
25.09.2020 15:05 Відповісти
Два дебила это сила - папа не доделал, мама не доносила.
25.09.2020 18:51 Відповісти
Годный троллинг)))
25.09.2020 15:06 Відповісти
Зачем делать работу, которая на 99% не увенчается успехом?
25.09.2020 15:08 Відповісти
Каддафи по Ливии не приглашали, а тупо завалили
25.09.2020 15:20 Відповісти
Россию скоро пригласят прописаться в петушьем углу официально
25.09.2020 15:23 Відповісти
Не приглашать а посылать надо. Лучшая деоккупация это пара американских авианосцев у Севастополя и эскадрилья таких вертушек как над Киевом пару дней назад пролетали в полном вооружении над Крымом.
25.09.2020 16:09 Відповісти
1941 год

Германию пригласят участвовать в платформе по деоккупации СССР, - МИД СССР

Осеннее обострение у ребят..
25.09.2020 16:54 Відповісти
Не, ну выбрали дибилов управлять страной, и хотите что бы они сделали.... ЧТО?!!!
25.09.2020 17:09 Відповісти
А що це за дурість? Деокупація- то є підсрачник для окупанта. Ну хіба що дати 3 дні чи тиждень для того щоб забралися звідти. Можливо для домовленості про виплату репарацій,компенсацій . Але то можна вирішувати і в іншому місці
25.09.2020 17:11 Відповісти
Це такий тролінг?
25.09.2020 17:25 Відповісти
Вы еще и воду на нашем горбу к ним привезете, предатели зеленые.
25.09.2020 18:03 Відповісти
Гітлера пригласили у групу, з деокупації Одеси...
25.09.2020 20:11 Відповісти
 
 