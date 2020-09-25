Росію запросять брати участь у платформі щодо деокупації Криму, - МЗС України
Росію запросять брати участь у міжнародній платформі щодо деокупації Криму, але надій на її згоду небагато.
Про це Крим.Реалії розповіла перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запросимо Росію взяти участь в цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі 6 років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь у цій платформі, трохи", - сказала Джапарова.
За її словами, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається в Криму, то в МЗС України розуміють, що "йдеться про злочини, які Росія здійснює в Криму".
"Ми переконані, що те, що сталося в 2014 році в Криму і на Донбасі - це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", - підкреслила заступниця міністра іноземних справ.
отсохнет он у говнораши, никуда не денется
Они унитазы что, прямо вместе с трубами в Крымняше спёрнули?
Может чего подскажут...
При Украине эта прекрасная река снабжала водой Крым, где все прекрасно росло, всем всего хватало. Но Россия оккупировали Крым, ей наплевать на население Крыма, на их судьбу. Теперь эта прекрасная, полноводная река течет мимо Крыма. Крым умирает, население по вине России, Путина, пьет всякую не пригодную для питья воду, скоро пойдут эпидемии, болезни. Россия не способна кормить оккупированный Крым, снабжать водой. Украина подаст воду только после деоккупации Крыма. Запомните Крым таким каким он есть сегодня. Скоро он изменится до неузнаваемости. За это время многие умрут, будут болеть, покинут Крым, такова цена предательства, оккупации, дури кремлевских мудил.
А за это Вам за всё велика подяка, 51 станем штатом на зло всим кацапам.
