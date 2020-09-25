У центрі Харкова невідомі стріляли в жінку і викрали її авто. У місті введено операцію "Сирена", - поліція. ФОТО

Поліція Харкова встановлює обставини нападу на 38-річну жінку в центрі міста, в результаті чого вона зазнала поранення руки. Наразі постраждала доставлена ​​в лікарню. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі BMW, що належить жінці. Для розшуку і затримання зловмисників у місті введено поліцейську операцію "Сирена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Харківської області у Facebook.

За даними поліції, повідомлення про звуки пострілів поблизу станції метро "Наукова" надійшло до поліції близько 13:05. На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, працівники оперативних підрозділів, пересувна криміналістична лабораторія.

Попередньо з’ясовано, що невідомі вчинили напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та зникли на автомобілі потерпілої. Через деякий час автівку було знайдено на вулиці Мінській. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.



Фото: пресслужба поліції/Facebook

Зараз поліцією Харкова вживається комплекс необхідних заходів для встановлення місця перебування нападників.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини злочину встановлюються.