У центрі Харкова невідомі стріляли в жінку і викрали її авто. У місті введено операцію "Сирена", - поліція. ФОТО

Поліція Харкова встановлює обставини нападу на 38-річну жінку в центрі міста, в результаті чого вона зазнала поранення руки. Наразі постраждала доставлена ​​в лікарню. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі BMW, що належить жінці. Для розшуку і затримання зловмисників у місті введено поліцейську операцію "Сирена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Харківської області у Facebook.

За даними поліції, повідомлення про звуки пострілів поблизу станції метро "Наукова" надійшло до поліції близько 13:05. На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, працівники оперативних підрозділів, пересувна криміналістична лабораторія.

Попередньо з’ясовано, що невідомі вчинили напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та зникли на автомобілі потерпілої. Через деякий час автівку було знайдено на вулиці Мінській. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.

У центрі Харкова невідомі стріляли в жінку і викрали її авто. У місті введено операцію Сирена, - поліція 01
Фото: пресслужба поліції/Facebook

Зараз поліцією Харкова вживається комплекс необхідних заходів для встановлення місця перебування нападників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини злочину встановлюються.

У центрі Харкова невідомі стріляли в жінку і викрали її авто. У місті введено операцію Сирена, - поліція 02

Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) стрілянина (1821) викрадення автівки (208) Харківщина (6054)
+4
Учения?
показати весь коментар
25.09.2020 15:00 Відповісти
+4
Всё произошло возле Укрсиббанка.
Возможно потерпевшая сняла крупную сумму.
показати весь коментар
25.09.2020 15:06 Відповісти
+2
вот стоило только гепе экстренно отлучитья-и весь орднунг посыпался
показати весь коментар
25.09.2020 15:11 Відповісти
Учения?
показати весь коментар
25.09.2020 15:00 Відповісти
Та не. Как обычно у авакова просто имитация заказного разбоя. Ну шоб выйти на заказчика и всех-всех поймать
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
В машине , что то Было и существенное.
показати весь коментар
25.09.2020 15:02 Відповісти
Так ...мендель була .
показати весь коментар
25.09.2020 15:03 Відповісти
Що це за вулиця "Минська" в оригіналі повідомлення?
показати весь коментар
25.09.2020 15:03 Відповісти
На Проспекте Науки это произошло.
показати весь коментар
25.09.2020 15:07 Відповісти
Минская это вниз в сторону источника за углом
показати весь коментар
25.09.2020 15:27 Відповісти
Всё произошло возле Укрсиббанка.
Возможно потерпевшая сняла крупную сумму.
показати весь коментар
25.09.2020 15:06 Відповісти
100% Вот вам и выдача зарплаты в конверте.
показати весь коментар
25.09.2020 15:18 Відповісти
в местных новостях - 4 тыс долл. м.б. рассчитывали на большую сумму?
показати весь коментар
25.09.2020 16:21 Відповісти
вот стоило только гепе экстренно отлучитья-и весь орднунг посыпался
показати весь коментар
25.09.2020 15:11 Відповісти
Потерпевшая вынула из ячейки банка кейс с коксом и его братва сработала, но курицу не домочили.
показати весь коментар
25.09.2020 15:18 Відповісти
Приезжала давать взятку в обновлённую налоговую, вход которой рядом, и машину увели с деньгами?
показати весь коментар
25.09.2020 15:27 Відповісти
Женщину жалко, но была бы она за рулем таврии, негидники 100 раз бы подумали а оно нам надо с толкача заводить и попасть в руки правоохранителей.
показати весь коментар
25.09.2020 15:44 Відповісти
По новому закону --- от 8 до 15 с конфискацией?
показати весь коментар
25.09.2020 16:05 Відповісти
Народная месть за дорогую кукурузу в парке Горького.
показати весь коментар
25.09.2020 18:10 Відповісти
Тетя держит общепитовский бизнес и в парке в том числе.
показати весь коментар
25.09.2020 18:12 Відповісти
А пули летят в моём городе снова летят и Гепе и Допе лезть в власть не велят.
показати весь коментар
25.09.2020 18:43 Відповісти
Під видом "ученій" нас привчають до масового викрадення людей.
показати весь коментар
25.09.2020 20:58 Відповісти
 
 