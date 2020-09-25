Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу адвоката Олександра Никифорова в інтересах п'ятого президента України Петра Порошенка і зобов'язав Національне антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання службовим становищем").

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це йдеться в постанові суду.

Суть скарги полягала в тому, що 10 вересня представник адвокатського об`єднання "Головань і партнери" в інтересах Порошенка направив поштою повідомлення до НАБУ про вчинене кримінальне правопорушення. Відповідний лист антикорупційний орган зареєстровав 14 вересня. У повідомленні було викладено відомості щодо можливого вчинення службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань зловживання службовим становищем під час візиту до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" 26 травня 2020 року.



Того дня Петро Порошенко відкрив в музеї виставку 43 картин, які він надав з власної колекції. Після того, як колишній президент покинув приміщення, до музею прибули працівники Державного бюро розслідувань, які планували йому вручити повістку.

Близько 14:00 год. співробітники ДБР зробили спробу провести огляд предметів експозиції. Однак, у зв`язку із відсутністю відповідного судового рішення, керівник культурного центру не надав згоди на проведення такої слідчої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах

Разом з тим, перед будівлею музею слідчий ДБР у присутності преси вигукнув, що "необхідно рятувати майно", зламав вхідні двері музею і проник всередину приміщення, де незаконно провів обшук, в ході якого вилучив предмети експозиції та документи. Під час проведення обшуку слідчий перешкоджав професійній діяльності адвоката-представника власника майна та забороняв подання заяв на його незаконні дії. Директора музею запросили бути присутнім наприкінці обшуку.



Діями слідчого ДБР було спричинено матеріальну шкоди, оскільки картини є коштовним майном і потребують охорони вартістю близько 14 тис. грн на місяць.



Адвокат Порошенка додав, що жодної загрози для майна та необхідності його рятування шляхом проведення обшуку без рішення суду не існувало, з урахуванням того, що картини не вилучалися. Більше того, на думку його клієнта, у змову з Головним слідчим управлінням ДБР вступила й генеральний прокурор.

Також читайте: Порошенко в Сумах: Відверті агенти Кремля лізуть у місцеві органи влади, щоб відродити проєкт "Новоросія"