Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу адвоката Олександра Никифорова в інтересах п'ятого президента України Петра Порошенка і зобов'язав Національне антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання службовим становищем").

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це йдеться в постанові суду.

Суть скарги полягала в тому, що 10 вересня представник адвокатського об`єднання "Головань і партнери" в інтересах Порошенка направив поштою повідомлення до НАБУ про вчинене кримінальне правопорушення. Відповідний лист антикорупційний орган зареєстровав 14 вересня. У повідомленні було викладено відомості щодо можливого вчинення службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань зловживання службовим становищем під час візиту до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" 26 травня 2020 року.

Того дня Петро Порошенко відкрив в музеї виставку 43 картин, які він надав з власної колекції. Після того, як колишній президент покинув приміщення, до музею прибули працівники Державного бюро розслідувань, які планували йому вручити повістку.

Близько 14:00 год. співробітники ДБР зробили спробу провести огляд предметів експозиції. Однак, у зв`язку із відсутністю відповідного судового рішення, керівник культурного центру не надав згоди на проведення такої слідчої дії.

Разом з тим, перед будівлею музею слідчий ДБР у присутності преси вигукнув, що "необхідно рятувати майно", зламав вхідні двері музею і проник всередину приміщення, де незаконно провів обшук, в ході якого вилучив предмети експозиції та документи. Під час проведення обшуку слідчий перешкоджав професійній діяльності адвоката-представника власника майна та забороняв подання заяв на його незаконні дії. Директора музею запросили бути присутнім наприкінці обшуку.

Діями слідчого ДБР було спричинено матеріальну шкоди, оскільки картини є коштовним майном і потребують охорони вартістю близько 14 тис. грн на місяць.

Адвокат Порошенка додав, що жодної загрози для майна та необхідності його рятування шляхом проведення обшуку без рішення суду не існувало, з урахуванням того, що картини не вилучалися. Більше того, на думку його клієнта, у змову з Головним слідчим управлінням ДБР вступила й генеральний прокурор.

+34
Це 5++++++++++!
показати весь коментар
25.09.2020 15:03 Відповісти
+31
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6207
показати весь коментар
25.09.2020 15:16 Відповісти
+26
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 2003
показати весь коментар
25.09.2020 15:12 Відповісти
Це 5++++++++++!
показати весь коментар
25.09.2020 15:03 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 2003
показати весь коментар
25.09.2020 15:12 Відповісти
І ще заодно нехай провірять на яких підставах генпрокурорша пішла в прийми до напівшостого президента та сумісно веде з ним хазяйство в Пуще-Водиці.
показати весь коментар
25.09.2020 15:12 Відповісти
Вона порушила закон, і їй це вже пояснили, надіюсь ще пояснять в письмтвому вигляді- звільнення з посади.
показати весь коментар
25.09.2020 15:21 Відповісти
Война не с Безумием , а Война Безумцев и Наблюдать Это уже Тошно.
показати весь коментар
25.09.2020 15:04 Відповісти
Пэтьке денеХ на штрафы не хватает....
показати весь коментар
25.09.2020 15:04 Відповісти
Ти краще переживай щоб сцикуну хватило грошей на квиток до ростова.
показати весь коментар
25.09.2020 15:11 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6637
показати весь коментар
25.09.2020 15:13 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 3902
показати весь коментар
25.09.2020 15:14 Відповісти
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 2799
показати весь коментар
25.09.2020 17:24 Відповісти
никакого билета, только в тюрьму!
======
ты думаешь они зря платные камеры-люкс сделали?
показати весь коментар
25.09.2020 15:30 Відповісти
Сьогодні зранку ви за вбитим терористом страждали. Преживаєте, що через Пороха вашим стажданням не буде кінця?
показати весь коментар
25.09.2020 15:14 Відповісти
Зебіли повинні страждати !!!!
показати весь коментар
25.09.2020 15:15 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 6207
показати весь коментар
25.09.2020 15:16 Відповісти
а какие банки луснули?
показати весь коментар
25.09.2020 16:04 Відповісти
Не, це збоченець- "путІнвведи"
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
Мерзавец может быть причиной презрения , но не страдания.... К стати, ты тоже!
показати весь коментар
25.09.2020 16:04 Відповісти
угу)так что раскошелишься
показати весь коментар
25.09.2020 15:15 Відповісти
Колеги , я вже отримав аванс за жовтень !!!! Мащу , дуже смачно !!!! )))))

Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 3387
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
не задо..уя масла ? ))))
на цілий аванс.. ))
через сраку ще не лізе ?

це така "підтримка виробника" -Пєті? )))
показати весь коментар
25.09.2020 15:57 Відповісти
Вийдеш пікетувати ВАКС? Підтримаєш ОПівське ручне ДБР?
показати весь коментар
25.09.2020 15:31 Відповісти
Якщо "за фактом", а не персонально проти когось - то нікому нічого не буде...
показати весь коментар
25.09.2020 15:05 Відповісти
Наштурмували...
показати весь коментар
25.09.2020 15:14 Відповісти
нужно было всего на всего толкнуть дверь в другую сторону и не стремиться подлизнуть жопу зеленскому.
показати весь коментар
25.09.2020 15:28 Відповісти
я не могу)))))как вспомню этот парад дебилов с надеждой, что Пороха хоть за что то посадят...
показати весь коментар
25.09.2020 15:18 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР - Цензор.НЕТ 978
показати весь коментар
25.09.2020 15:22 Відповісти
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 7045
показати весь коментар
25.09.2020 15:27 Відповісти
Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР

===============
БЕДА ЗЕЛЁНАЯ! ДРУГИЕ ДЕБИЛЫ ИЗ СПЕЦНАЗА И НЕ ТОЛЬКО БУДУТ ДУМАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ.
показати весь коментар
25.09.2020 15:26 Відповісти
ВЕНЕДИКТОВОЙ
ТЕМ, КТО ДАЛ ВЕНЕДИКТОВОЙ РЕЗЕДЕНЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
ЕРМАКУ
И ДРУКИМ РУССКИМ ЖЫВОТНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!
показати весь коментар
25.09.2020 15:27 Відповісти
не будут. нечем.
показати весь коментар
25.09.2020 22:58 Відповісти
Добігти до ростова зеленій шушері не вдастя , як це зробив Овощ !
показати весь коментар
25.09.2020 15:33 Відповісти
Осмілів Пєтя...

Бо дві весни Зе нікого серйозного посадити не вдалося....
показати весь коментар
25.09.2020 15:55 Відповісти
дві половинки однієї сp@ки розігрують мєждусобойчік

ніби інших політиків в Україні не існує
показати весь коментар
25.09.2020 16:03 Відповісти
Виставка Порошенка в музеї Гончара: ВАКС зобов'язав відкрити справу проти слідчих ДБР - Цензор.НЕТ 8843
показати весь коментар
25.09.2020 16:16 Відповісти
Нихрена себе член, что столько херни насобиралось.
показати весь коментар
25.09.2020 18:24 Відповісти
Вже й озимі посадили
показати весь коментар
25.09.2020 16:05 Відповісти
Бггг....Вот это поворот....И роттердам + накрылся и "дело картин". А где Зельц? По словакием ездит, клоуняра...
показати весь коментар
25.09.2020 16:27 Відповісти
От же ж холєра! Ніяк не знайдуть те, що "вкрав барига".
показати весь коментар
25.09.2020 16:53 Відповісти
Было уже "обращение к народу" помочь в поисках раз ДБР способно лишь ломать двери.
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
а картины наверное с других музеев
по той причине и проверяли
теперь инвентариционные номера других музеев убрали
реестры учёта подчистили и давай стал удиться
показати весь коментар
25.09.2020 18:29 Відповісти
 
 