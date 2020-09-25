"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко

Політична партія "Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата на посаду мера Києва для збереження в столиці єдності проєвропейських сил і недопущення "нетипового союзу реваншистів з Банкової".

Про це в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко.

Політик наголосила, що сьогодні "ми стоїмо на порозі реваншу, на порозі непрофесіоналізму". "І тут дуже важливо не дати жодних шансів патріотичним, демократичним силам розчубитися і розсваритися", – зазначила вона.

Ірина Геращенко нагадала, як у 2019 році на виборах до Верховної Ради у окрузі по Голосіївському районі виграв вибори від партії "Слуга народу" Віктор Юрченко, який нещодавно був арештований за хабар. "Юрченко набрав трошечки більше голосів, ніж наш кандидат Володимир Прокопів. А на третьому місці тоді був кандидат від "Голосу", – наголосила депутат. Тому, за її словами, нині "Європейська Солідарність" закликає всі ідеологічно близькі партії не повторювати минулорічну помилку, а об’єднатися "для захисту принципових для України речей".

Водночас вона закликала виборців голосувати на виборах за "Європейську Солідарність", щоб задля захисту інтересів киян у Київській міські раді існував політичний контроль за діяльністю Віталія Кличка, а у Офісу президента не було можливості узурпувати владу у столиці.

"Мера потрібно буде дуже серйозно моніторити, щоб був політичний баланс. Ми усвідомлюємо, що сьогодні і в Києві, і в інших містах, мерів і міськради будуть схиляти до нетипових союзів з Банковою. Тому я хочу сказати, що перебуваючи в опозиції до цієї влади, ми будемо тримати ідеологічну рамку, моніторити ситуацію, щоб мер не йшов не в той бік", – наголосила Ірина Геращенко.

Крім того, на її думку, мер – це передусім політична фігура, який реалізує пропозиції депутатів міськради. Тому Ірина Геращенко переконана, що оновлена професійна команда "Європейської Солідарності", яку веде до Київради Марина Порошенко, стане ще більш потужнішою, аніж фракція депутатів партії поточного скликання. "Мені здається надзвичайно важливим, якщо ми говоримо про європейську країну, європейську столицю, що саме Київрада буде вирішувати столичні проблеми", – підкреслила народний депутат.