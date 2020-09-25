УКР
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко

Політична партія "Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата на посаду мера Києва для збереження в столиці єдності проєвропейських сил і недопущення "нетипового союзу реваншистів з Банкової".

Про це в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко.

Політик наголосила, що сьогодні "ми стоїмо на порозі реваншу, на порозі непрофесіоналізму". "І тут дуже важливо не дати жодних шансів патріотичним, демократичним силам розчубитися і розсваритися", – зазначила вона.

Ірина Геращенко нагадала, як у 2019 році на виборах до Верховної Ради у окрузі по Голосіївському районі виграв вибори від партії "Слуга народу" Віктор Юрченко, який нещодавно був арештований за хабар. "Юрченко набрав трошечки більше голосів, ніж наш кандидат Володимир Прокопів. А на третьому місці тоді був кандидат від "Голосу", – наголосила депутат. Тому, за її словами, нині "Європейська Солідарність" закликає всі ідеологічно близькі партії не повторювати минулорічну помилку, а об’єднатися "для захисту принципових для України речей".

Водночас вона закликала виборців голосувати на виборах за "Європейську Солідарність", щоб задля захисту інтересів киян у Київській міські раді існував політичний контроль за діяльністю Віталія Кличка, а у Офісу президента не було можливості узурпувати владу у столиці.

"Мера потрібно буде дуже серйозно моніторити, щоб був політичний баланс. Ми усвідомлюємо, що сьогодні і в Києві, і в інших містах, мерів і міськради будуть схиляти до нетипових союзів з Банковою. Тому я хочу сказати, що перебуваючи в опозиції до цієї влади, ми будемо тримати ідеологічну рамку, моніторити ситуацію, щоб мер не йшов не в той бік", – наголосила Ірина Геращенко.

Крім того, на її думку, мер – це передусім політична фігура, який реалізує пропозиції депутатів міськради. Тому Ірина Геращенко переконана, що оновлена професійна команда "Європейської Солідарності", яку веде до Київради Марина Порошенко, стане ще більш потужнішою, аніж фракція депутатів партії поточного скликання. "Мені здається надзвичайно важливим, якщо ми говоримо про європейську країну, європейську столицю, що саме Київрада буде вирішувати столичні проблеми", – підкреслила народний депутат.

Геращенко Ірина мер
+16
один уже пытался быть выроком...оказался выродком.

теперь йулькин кучерявенко?этот слишком хитер для такого...его талант-стричь бабло на коммунальном хозяйстве
25.09.2020 15:19 Відповісти
+14
25.09.2020 15:22 Відповісти
+12
25.09.2020 15:12 Відповісти
Знайомся. Кінокомпанія ;Грін Фільм;. Знімає фірми на замовлення Міноборони РФ.
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 743
25.09.2020 15:45 Відповісти
Разогнать нафик всех ПЭСовцев
25.09.2020 15:30 Відповісти
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1501
25.09.2020 15:33 Відповісти
Да, с кадрами у Пети сутужно....
Никого, кроме нейтральной Марины - не нашлось....
25.09.2020 15:44 Відповісти
У него еще дети есть. Они с януковощем любят пристраивать родствеников.
25.09.2020 15:52 Відповісти
Всё то хорошо, что к победе ведёт!
25.09.2020 16:07 Відповісти
Эпирский царь не согласен с Вами.
25.09.2020 16:10 Відповісти
А Рустам и Сухраб - согласны!
25.09.2020 17:00 Відповісти
Какие же они милые эта Европейская солидарность!
😂
25.09.2020 15:51 Відповісти
З точки зору здорового глузду - все правильно.
25.09.2020 15:59 Відповісти
Хватит жить как попало - будем жить как придется!
25.09.2020 16:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25647464.html Лидеры Автобусного Мнения

А у нас новая технология для Черноморска отрабатывается: пенсионеры влияния!

"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва заради єдності патріотичних сил, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 367

https://www.facebook.com/aleksander.babich/posts/3464303640275563 Александр Бабич
25.09.2020 16:20 Відповісти
За це Віталік їм і "віддячив" як справжній мудак....
25.09.2020 17:03 Відповісти
Все правильно!
У першому турі переможуть Кличко і Притула ...
А у другому - видно буде
Оба варіанта - прийнятні !
25.09.2020 19:01 Відповісти
Хватит вы уже один раз устроили договорняк пэтя през, виталя мэр. Видели все Виталя устал!
25.09.2020 18:37 Відповісти
Еще скажите что Виталя " великий патриЕт"... Не смешите...
25.09.2020 19:22 Відповісти
Я за Кличко, накрайняк и Притула подойдет, всех остальных в топку.
25.09.2020 20:11 Відповісти
Все верно, трахнем зеленых обезьян на мера, а Киевсовет и по районам.

Клоуны, возвращайтесь в цирк! Там для тупых убежище!!!!
25.09.2020 22:30 Відповісти
