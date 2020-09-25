УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
3 721 36

22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК

22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного затримання жителя Одеської області на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.
"Окупаційні правоохоронці" доставили затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений "Киевский районный суд г. Симферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження  за ч.2 ст.146 КК України.

Автор: 

затримання (4365) Крим (14222) прокуратура (3734) українці (2578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Нах он туда поперся?
показати весь коментар
25.09.2020 15:19 Відповісти
+12
Захотілося русскава міра. Знав куди їхав.
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
+11
Дурило, ты хотел поменять Ланжерон на что, на исчезающую в кранах воду?Дюк тебя заставлял туда ехать, дурака?Ну вот на тебе отдых.
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нах он туда поперся?
показати весь коментар
25.09.2020 15:19 Відповісти
Написали що відпочивати...
показати весь коментар
25.09.2020 15:21 Відповісти
Ну так пускай отдохнет, на казенных харчах.
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
так ээ, призывать к экстремизму, наш человек)
показати весь коментар
25.09.2020 15:52 Відповісти
Нагорода знайшла героя. В Одесі також є Чорне море...
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
Дурило, ты хотел поменять Ланжерон на что, на исчезающую в кранах воду?Дюк тебя заставлял туда ехать, дурака?Ну вот на тебе отдых.
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
Захотілося русскава міра. Знав куди їхав.
показати весь коментар
25.09.2020 15:20 Відповісти
Не захотел с лопаты шаурму есть.. Но будет наука не шастать где не надо.
показати весь коментар
25.09.2020 15:21 Відповісти
Ну хоть в море успел искупаться? ))))
Это, если шо, тупым туристам на заметку, как хорошо отдыхается на оккупированных территориях.
показати весь коментар
25.09.2020 15:21 Відповісти
а дома моря у него нет)))
показати весь коментар
25.09.2020 15:29 Відповісти
так его ж засрали контрабандной солярой с танкера Делфи.
показати весь коментар
25.09.2020 15:54 Відповісти
Кацапы обменный фонд пополняют из ватанов, который к ним прутся.
показати весь коментар
25.09.2020 15:22 Відповісти
ничему дураки не учатся. даже самый тупой человекоподобный должен бы по идее за эти годы понять, что есть паРаша. а нет, все равно шастают к мышебратьям. пусть теперь отдыхает, курортник.
показати весь коментар
25.09.2020 15:22 Відповісти
А може в нього спецзавдання від пліснявої влади - сформувати черговий "обмінний фонд" для обміну "всіх на всіх"...
показати весь коментар
25.09.2020 15:23 Відповісти
Зачем он туда пошпарил, лучше в Беларусь и будет так же в тюрьме, но это в "братской стране", а не в оккупированном крыму.
показати весь коментар
25.09.2020 15:23 Відповісти
вот шо ты там шастаешь , не накупался, зесрань такая срань тупая..
показати весь коментар
25.09.2020 15:28 Відповісти
молодой еще,мозгов нет
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
И не будет. Если человек идиот, то это надолго.
показати весь коментар
25.09.2020 15:47 Відповісти
не на довго, на завжди!
показати весь коментар
25.09.2020 16:00 Відповісти
Это для обменного фонда. Но после того, как этого долбодятля обменяют на боевика-убийцу и вернут в Украину, он все равно не перестанет русских братьями считать. Верноподданных малороссов история, в том числе и собственная, ничему не учит, кацапы им в глаза ссут, а они в ответ "братья, братья".
показати весь коментар
25.09.2020 15:30 Відповісти
Не#уй шастать !!!
показати весь коментар
25.09.2020 15:33 Відповісти
уж лучше постарался бы попасть в тюрьму где нить в ЕС:
сколько таких историй: украинцы садятся на запорожец,едут ,к примеру в Германию, дыхнул перегаром полицейскому,его за ето в тюрьму на 4 месяца,там ему платят 500 евро в месяц и условия отличные: в камере телевизор,гут питание.
по окончании срока выходит на волю, и едет домой,но уже на подержаном опеле
показати весь коментар
25.09.2020 15:44 Відповісти
зачем ездить в крым?
показати весь коментар
25.09.2020 15:46 Відповісти
военные-росиянцы в основном ленивые, в плен они берут тех, кто к ним сам приедет, это надо понимать !
показати весь коментар
25.09.2020 15:49 Відповісти
А він там що робив - к якоби патріотізьму закликав?
показати весь коментар
25.09.2020 15:57 Відповісти
22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1880
показати весь коментар
25.09.2020 15:59 Відповісти
Ну й хрен з ним, сраним "отдыхающим".
показати весь коментар
25.09.2020 16:01 Відповісти
Считаю, пока на Крысме сапог кацапсинский, нехрен туда ездить!
показати весь коментар
25.09.2020 16:11 Відповісти
Гриб-2. Какого он туда попёрся? Тоже "по зову" того, что в штанах? Ничё. Скоро освободят/обменяют- вернётся и будет хаять власть, как Гриб-1. 22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4118
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
Не хер шастать!! Уже все прекрасно знают на что способна параша, а оно туда отдыхать поехало. Обменный фонд для рашки .
показати весь коментар
25.09.2020 17:35 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!
показати весь коментар
25.09.2020 18:34 Відповісти
Тех кто поехал на оккупированные территории на отдых, по делам, по работе, в гости ( будь то ОРДЛо или Крым), а также в страну агрессора ( РФ), союзное с ним государство Беларусь, также в оккупированные РФ - Абхазию, Юж. Осетию и Приднестровья предлагаю не обменивать. И оповестить что государство их судьбой заниматься не будет , так как те поехали на территорию врага добровольно. И пускай сами оценивают риски и моральную сторону этого вопроса. Так и в этом случае одессит поехал в Крым ( ему Черного моря мало) , ну поехал и огребай по полной. ( еще и Украина должна дать года три в назидание)
показати весь коментар
25.09.2020 19:19 Відповісти
Якого хєра він поперся туди???
а після бубочка буде визволяти цього довпойопа та видавати путєну військових злочинців???
показати весь коментар
25.09.2020 20:06 Відповісти
не могу понять долбодятлов прущихся в крым. а потом будет орать спасите, помогите.
наверно в крыму вода солоней чем в Одессе. ну теперь дятел будет отдыхать на нарах за счет говнораши
показати весь коментар
25.09.2020 20:49 Відповісти
 
 