22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного затримання жителя Одеської області на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.

"Окупаційні правоохоронці" доставили затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений "Киевский районный суд г. Симферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України.