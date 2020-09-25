22-річного одесита затримали в окупованому Криму за нібито "заклики до екстремізму", - прокуратура АРК
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного затримання жителя Одеської області на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
"Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.
"Окупаційні правоохоронці" доставили затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений "Киевский районный суд г. Симферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это, если шо, тупым туристам на заметку, как хорошо отдыхается на оккупированных территориях.
сколько таких историй: украинцы садятся на запорожец,едут ,к примеру в Германию, дыхнул перегаром полицейскому,его за ето в тюрьму на 4 месяца,там ему платят 500 евро в месяц и условия отличные: в камере телевизор,гут питание.
по окончании срока выходит на волю, и едет домой,но уже на подержаном опеле
а після бубочка буде визволяти цього довпойопа та видавати путєну військових злочинців???
наверно в крыму вода солоней чем в Одессе. ну теперь дятел будет отдыхать на нарах за счет говнораши