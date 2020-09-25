"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Холодов вніс заставу за підозрюваного у хабарництві нардепа СН Олександра Юрченка.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Про те, що "тютюновий король" Холодов звільнить свого васала з СІЗО і заплатить за нього заставу, я писав раніше. І щоб там Юрченко не розповідав, таких коштів відповідно до його декларації у нього немає, а його майно арештоване НАБУ.
У Верховній Раді Юрченко якраз і займався лобіюванням інтересів свого шефа, вносячи вигідні поправки для його бізнесу. Те, що Юрченко - це людина депутата від "слуг народу" Холодова, давно вже не секрет. Навіть помічник Юрченка під час розмови з детективом НАБУ, повідомив, що Юрченко не може відкрито нічого говорити, тому що він нардеп і його "слухають" тому що він людина Холодова", - написав Левченко.
Перед минулими виборами "слуги" відверто збрехали, обіцяючи українцям, що прийшовши до влади, вони будуть вводити законодавство про народовладдя, зокрема ухвалять Закон, який дозволить виборцям легко відкликати свого депутата.
Так само вони обіцяли скасувати заставу для корупціонерів, нагадав екснардеп.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
