Цензор.НЕТ
"Тютюновий король Холодов звільнив свого васала Юрченка і заплатив заставу", - Левченко

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Холодов вніс заставу за підозрюваного у хабарництві нардепа СН Олександра Юрченка.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про те, що "тютюновий король" Холодов звільнить свого васала з СІЗО і заплатить за нього заставу, я писав раніше. І щоб там Юрченко не розповідав, таких коштів відповідно до його декларації у нього немає, а його майно арештоване НАБУ.

У Верховній Раді Юрченко якраз і займався лобіюванням інтересів свого шефа, вносячи вигідні поправки для його бізнесу. Те, що Юрченко - це людина депутата від "слуг народу" Холодова, давно вже не секрет. Навіть помічник Юрченка під час розмови з детективом НАБУ, повідомив, що Юрченко не може відкрито нічого говорити, тому що він нардеп і його "слухають" тому що він людина Холодова", - написав Левченко.

Також читайте: За нардепа Юрченка внесли 3 млн грн застави, - ВАКС

Перед минулими виборами "слуги" відверто збрехали, обіцяючи українцям, що прийшовши до влади, вони будуть вводити законодавство про народовладдя, зокрема ухвалять Закон, який дозволить виборцям легко відкликати свого депутата.

Так само вони обіцяли скасувати заставу для корупціонерів, нагадав екснардеп.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

Дик питання не в цьому, питання в тому, що зелені виявилися ще гіршими...
и поэтому ты, зебил, выбрал себе шмарклю - который КАЖДЫЙ день проводит тебе регулярный сеанс не только уринотерапии, но и всех остальных напихательных "терапий"?))
браво! идиотизм зебилов еще наССыщение чем у ватников рашки
Левченко - мутная личность, бывший гражданин России, папа был по внешним связям министерства морского флота россии.
Кто не тупой, прекрасно осознает с какими органами он сотрудничал.
За 5 лет роботы в Раде от мажоритарного округа не провел ни одного приема избирателей, не сделал для района аж нихрена.
Посему, его личное мнение как то до задницы.
Если эта новость - "личное мнение Левченко", значит Юрченко все еще в СИЗО?
Это значит, что некий Левченко, скорее всего, лоббирует интересы другого табачного короля.
А, может, кипрских компаний, несколько из которых принадлежат его отцу.
Да хрен с ним, с Левченко. Новость не о нем. А о том, что Юрченко вышел из сизо. Это правда или нет?
Щас дочь офицера вам напишет, что не все там однозначно с этим выходом из СИЗО.
И вообще, Левченко же рузька консерва.
А Левченко какое к этому отношение имеет?
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.


залог внесли - кто ж его теперь держать в сизо будет.. Конечно ВЫШЕЛ!
Справедливості ради, на відміну від більшості мажоритарників, він хоч щось на окрузі робив. Ну я до недавнього часу жив у Шевченківському районі - на його округу. І з незаконною забудовою боровся, і відстояв будинок дитячої творчості "Шевченківець", приміщення якого збирався віджати друг Литвина (і не гей ) Пилипишин.

Купу масових заходів робив - крутий рок-концерт "Тінь сонця" в парку Котляревського, наприклад...

Це не значить, що я фанат Левченка і його минуле в рашці насторожує, але я кажу як житель його округу...
Тобі, капська тварина ,тут нема чого робити. Брись на сру рф.
так вот для кого юра пивной гоп-стоп делал. а судьяшка залог опустила редиске бо не знала, шо сигаретное для нее фрифе назойливо будет ей совать в труси...мантию неправомерную выгоду?
Виродки. На нари цих злодіїв!
Ну, заплатить залог, это пока еще не "освободил".
Вот когда судья моргая честными глазами скажет, что Юрченко ни в чем не виноват - вот тогда "освободил".
Не здивуюся, коли незабаром це юрченко таємничим чином зникне, а потім його почнуть знаходити.
По запчастинах.
ОТ троляки ЮРИЙ АН ЛАХТОЙ СМЕРДИТ СКВОЗЬ МОНИТОР. НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЕМУ, ОН ЖЕ НА ЗАРПЛАТЕ.
