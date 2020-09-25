УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини
6 561 6

Групу рекетирів під керівництвом "наглядача" за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині поліцейські затримали групу вимагачів під керівництвом так званого "наглядача" за областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 01

Встановлено, що правопорушники вимагали з приватного підприємця 350 тисяч гривень неіснуючого боргу. Для більшої переконливості використовували погрози та фізичний вплив, а також неодноразово пошкоджували майно потерпілого. Члени угруповання пов’язані із "кримінальним світом" та мають судимості, а організатор групи так званий "наглядач" за областю.

Для проведення спецоперації по затриманню фігурантів справи було задіяно більше ста правоохоронців. В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних було виявлено та вилучено предмети, із застосуванням яких зловмисники здійснювали правопорушення.

Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 02
Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Харкова невідомі стріляли в жінку і викрали її авто. У місті введено операцію "Сирена", - поліція. ФОТО

В результаті проведених заходів 4 фігуранти справи затримані, їм вручені підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі до 10 років з конфіскацією майна.

Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 04
Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 05
Групу рекетирів під керівництвом наглядача за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція 06

Судом всім здирникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава податкової інспекції Тернополя із сином вимагав неіснуючий борг в $ 40 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

здирство (284) Нацполіція (15438) Правоохоронні органи (2710) рекет (116) силовики (2516) Хмельницька область (1011)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недосмотрели или проморгали?
показати весь коментар
25.09.2020 15:53 Відповісти
Самі гарні *смотряші * зараз це ...мусора !
показати весь коментар
25.09.2020 16:01 Відповісти
Этим недоделанным "смотрящим" с коллегами надо организовать стульчик в столовой на зоне и рабочее место по пошиву военной формы, например. Всё мы никак из 90-х не выпрыгнем
показати весь коментар
25.09.2020 16:02 Відповісти
Задействовано более 100 правоохранителей, задержано 4 фигуранта... Какая нев...ная эффективность аваковцев...
показати весь коментар
25.09.2020 16:15 Відповісти
Затримать то затримали. Але це ще не значить абсолютно нічого. А от коли їх засудять на максимальний термін з конфіскацією,тоді і розкажете.
показати весь коментар
25.09.2020 16:32 Відповісти
А борг точно "неіснуючий"? Бо я знаю людину, що змогла забрати свої гроші у одного гаврика (якому їх позичила) лише за допомогою якраз "смотрящого".
показати весь коментар
25.09.2020 19:43 Відповісти
 
 