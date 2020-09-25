Групу рекетирів під керівництвом "наглядача" за областю затримано на Хмельниччині за вимагання 350 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині поліцейські затримали групу вимагачів під керівництвом так званого "наглядача" за областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що правопорушники вимагали з приватного підприємця 350 тисяч гривень неіснуючого боргу. Для більшої переконливості використовували погрози та фізичний вплив, а також неодноразово пошкоджували майно потерпілого. Члени угруповання пов’язані із "кримінальним світом" та мають судимості, а організатор групи так званий "наглядач" за областю.

Для проведення спецоперації по затриманню фігурантів справи було задіяно більше ста правоохоронців. В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних було виявлено та вилучено предмети, із застосуванням яких зловмисники здійснювали правопорушення.





В результаті проведених заходів 4 фігуранти справи затримані, їм вручені підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі до 10 років з конфіскацією майна.







Судом всім здирникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

