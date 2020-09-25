НКРЕКП планує прикрити свою недбалість кратним збільшенням тарифу для промисловості, - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) хоче зменшити дефіцит коштів на енергоринку, який виник в першу чергу через її недбалість, шляхом кратного підвищення тарифів на передачу електричної енергії НЕК "Укренерго".

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"НКРЕКП, щоб показати вигляд стурбованості, буде розглядати питання зменшення дефіциту коштів в енергосистемі. Але саме через управлінську та корупційну недбалість членів Регулятора, дефіцит настільки масштабний, що доводить до радикальних і неприпустимих рішень. Комісія хоче збільшити тариф на передачу НЕК "Укренерго" не на відсотки, а кратно", - повідомив Кучеренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, тариф на передачу планується підвищити відразу в 2,7 рази – з 240,33 до 640,48 грн за МВт-год (без ПДВ). "Я відкрито заявляю, що це ще одна схема розграбунку споживачів електроенергії. І вона є наслідком недбальства з боку НКРЕКП. В першу чергу від такого рішення постраждають підприємці. І великі, і маленькі. А потім більше заплатить населення, бо бізнес навряд чи буде працювати собі в збиток", - додав Кучеренко. За його словами, в наслідок такого підвищення, велика частина підприємств втратять свою конкурентоздатність, зіткнуться з ризиком банкротства.

"Проте в будь якому разі з багатомільйонними прибутками залишаться енерготрейтери, бо у них немає ніякого виробництва – лише офіси та комп’ютери. І члени комісії, які вже запланували підвищення зарплати собі в 1,5 рази з 2021 року. Я зроблю все від мене залежне щоб не допустити обидві ініціативи", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" відбулося з 1 серпня. Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год. Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.