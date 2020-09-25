УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини
1 816 9

НКРЕКП планує прикрити свою недбалість кратним збільшенням тарифу для промисловості, - Кучеренко

НКРЕКП планує прикрити свою недбалість кратним збільшенням тарифу для промисловості, - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) хоче зменшити дефіцит коштів на енергоринку, який виник в першу чергу через її недбалість, шляхом кратного підвищення тарифів на передачу електричної енергії НЕК "Укренерго".

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"НКРЕКП, щоб показати вигляд стурбованості, буде розглядати питання зменшення дефіциту коштів в енергосистемі. Але саме через управлінську та корупційну недбалість членів Регулятора, дефіцит настільки масштабний, що доводить до радикальних і неприпустимих рішень. Комісія хоче збільшити тариф на передачу НЕК "Укренерго" не на відсотки, а кратно", - повідомив Кучеренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, тариф на передачу планується підвищити відразу в 2,7 рази – з 240,33 до 640,48 грн за МВт-год (без ПДВ). "Я відкрито заявляю, що це ще одна схема розграбунку споживачів електроенергії. І вона є наслідком недбальства з боку НКРЕКП. В першу чергу від такого рішення постраждають підприємці. І великі, і маленькі. А потім більше заплатить населення, бо бізнес навряд чи буде працювати собі в збиток", - додав Кучеренко. За його словами, в наслідок такого підвищення, велика частина підприємств втратять свою конкурентоздатність, зіткнуться з ризиком банкротства.

"Проте в будь якому разі з багатомільйонними прибутками залишаться енерготрейтери, бо у них немає ніякого виробництва – лише офіси та комп’ютери. І члени комісії, які вже запланували підвищення зарплати собі в 1,5 рази з 2021 року. Я зроблю все від мене залежне щоб не допустити обидві ініціативи", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" відбулося з 1 серпня. Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год. Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) НКРЕКП (1831)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хе-хе-хе.
показати весь коментар
25.09.2020 16:11 Відповісти
Не обижайте Ринатку высокими тарифами! Лучше повысьте их в разы для населения, как при Кнуре, придумайте оправдание в виде очередной бредовой "формулы" и пусть уважаемые люди зарабатывают на заморские виллы.
показати весь коментар
25.09.2020 16:17 Відповісти
Солидарен. Зебилы, в этом тоже Порошенко виноват?
показати весь коментар
25.09.2020 16:17 Відповісти
Не, не он, а те кто "Роттердам+" создал...
показати весь коментар
25.09.2020 17:01 Відповісти
У Главы НКРЕКП родной брат владеет прокладкой по продаже воздушного мифического электричества как спекулянт купил воздух и продал воздуха бабки с бюджета РЕАЛЬНЫЕ на реальные офшоры пошли вот и все оправдания ... а кто его назначил Главой НКРЕКП Зеленский а где он до этого рулил и на кого работал правильно Ринатика а Шмыгло у нас человек кого Ринатика теперь и Бене помогает.немного..и Пинчуку тому по льготным со скидкой 200% свет на его ферросплавные комбинаты гонят за счет бюджету так что обрезанно татарское иго спит спокойно.... Шмыгло хотел бы поднять тариф на свет для населения да боятся суки в Европе по 2-5 раз Правительства и Президенты слетали в странах имевшие наглость повышать тарифы под знаменами реформ... Румыния Болгария Словакия Чехия Венгрия Греция, Македония Хорватия Черногория Словения Польша все прошли попытку наварить на свете...не вышло власть не успевала понять как ее уволили...а теперь в Европе профици света как и у нас ночью тариф надо снижать в 50% а эти дебилы в КМу поднять собрались на 100% свет ночью просто пропадает в Европе тому все улицы освещены, даже трассы магистральные станции пустые аэропорты витрины..иллюминации транспорт ночью гоняют чтобы свет просто в землю не уходил.... а у нас....
показати весь коментар
25.09.2020 17:57 Відповісти
Много букв...фамилия Вовк Дмитро Володимирович о чёмто говорит ?
Два вопроса, где он сейчас и на кого работал ?
показати весь коментар
25.09.2020 19:20 Відповісти
Прокладка рулит!
показати весь коментар
25.09.2020 16:18 Відповісти
небрежность/Одни говорят что в небрежности виновата зелёная энергетика. Другие говорят что виновата формула "Роттердам+". Третьи утверждают: Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. Кому верить, не известно.
показати весь коментар
25.09.2020 16:49 Відповісти
Пускай подымают хоть в 10 раз, главное что бы с Украины не успели свалить!
показати весь коментар
25.09.2020 16:50 Відповісти
 
 