Новини
1 368 7

Питання черг на західному кордоні буде вирішено шляхом відкриття додаткових пунктів пропуску, - Зеленський

Питання черг на західному кордоні України буде вирішено шляхом відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання складне, комплексне, і рішення держави буде комплексне. Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке триває кілька років. З тієї миті, як у нас експорт збільшився, орієнтуючись на західний ринок, зрозуміло, що з'явилися черги. Тобто, не вистачає на сьогодні прикордонної пропускної інфраструктури... Питання буде вирішено. Вкладатимуться гроші для відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив на необхідності переговорів із партнерами для врегулювання проблеми черг.

"Друга історія - дипломатична. Міністр закордонних справ України спілкується зі своїми колегами наших сусідніх країн. Тому що проблема ж не лише на цьому контрольно-пропускному пункті ("Ужгород - Вишнє Нємецьке" - ред.). У нас багато сусідів, багато країн, і там скрізь є великі черги. Ми маємо дружити з нашими сусідами, але дійсно, на дипломатичному рівні ми маємо також тиснути", - зазначив він.

Зеленський додав, що українські водії вважають причиною черг повільний пропуск автомобілів Словаччиною.

"У нас нормальні відносини з нашими сусідами, тому і на цьому рівні проситимемо їх прискорити цей процес", - сказав президент.

Дивіться також: Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецьке". ФОТО

кордон (4877) Зеленський Володимир (25253) пункт пропуску (816) Закарпатська область (2148)
Ура. Он выучил слово "комплексное". Это важно. Но у тебя там это, как его, Арахамия... Обиделся он. Переметнулся к Разумкову. Так что быстрее назад и не мешай людям.
25.09.2020 16:23 Відповісти
25.09.2020 16:23 Відповісти
Эээ, а если и на новом пункте пропуска Словакия тоже будет медленно пропускать, пообещаем открыть еще один?
25.09.2020 16:28 Відповісти
25.09.2020 16:28 Відповісти
странное решение. если действующие пункты пропуска не справляются - логично увеличить их пропускную способность - персонал, инфраструктура. А зачем открывать новые пункты пропуска? это как вообще - рядом другую трассу строить?? что за клоунада?
25.09.2020 16:35 Відповісти
25.09.2020 16:35 Відповісти
Там въезд только на две полосы . А оформление документов занимает время
Проще достроить и полосы и новые КПП
А ЕЩЁ ПРОЩЕ ВСТУПИТЬ В ЕС И УБРАТЬ ГРАНИЦЫ 😀😀😀 Я за жтот вариант
25.09.2020 16:41 Відповісти
25.09.2020 16:41 Відповісти
Словаки никого не пропускают, только словаков. Даже местные едут через Чоп. Вообще закрыть этот пункт. Пусть и словаки через Чоп ездят.
25.09.2020 16:41 Відповісти
25.09.2020 16:41 Відповісти
открытия дополнительных пунктов пропуска, - Зеленский и закрытия границ с лаптестаном, - Махно.
25.09.2020 18:25 Відповісти
25.09.2020 18:25 Відповісти
комплексный и вежливый медленный и уверенный подход ЕС к отмене безвиза...(очереди)
25.09.2020 20:25 Відповісти
25.09.2020 20:25 Відповісти
 
 