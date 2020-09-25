Питання черг на західному кордоні буде вирішено шляхом відкриття додаткових пунктів пропуску, - Зеленський

Питання черг на західному кордоні України буде вирішено шляхом відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання складне, комплексне, і рішення держави буде комплексне. Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке триває кілька років. З тієї миті, як у нас експорт збільшився, орієнтуючись на західний ринок, зрозуміло, що з'явилися черги. Тобто, не вистачає на сьогодні прикордонної пропускної інфраструктури... Питання буде вирішено. Вкладатимуться гроші для відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив на необхідності переговорів із партнерами для врегулювання проблеми черг.

"Друга історія - дипломатична. Міністр закордонних справ України спілкується зі своїми колегами наших сусідніх країн. Тому що проблема ж не лише на цьому контрольно-пропускному пункті ("Ужгород - Вишнє Нємецьке" - ред.). У нас багато сусідів, багато країн, і там скрізь є великі черги. Ми маємо дружити з нашими сусідами, але дійсно, на дипломатичному рівні ми маємо також тиснути", - зазначив він.

Зеленський додав, що українські водії вважають причиною черг повільний пропуск автомобілів Словаччиною.

"У нас нормальні відносини з нашими сусідами, тому і на цьому рівні проситимемо їх прискорити цей процес", - сказав президент.

