19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську

Ростислав Солод - син Наталії Королевської і ще одного депутата від ОПЗЖ Юрія Солода. Ростиславу - 19, він обіцяє зробити Краматорськ "інвестиційно привабливим, технологічним містом".

Солода офіційно висунули кандидатом у депутати Краматорської міськради на з'їзді осередку партії 24 вересня. Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суть стратегії - зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним і комфортним для життя містом", - написав Солод.

Молодик закликає виборців "проголосувати проти осколків режиму Порошенка".

Те, що Ростислав Солод - дійсно син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, випливає з представленої ним в НАЗК декларації кандидата на посаду народного депутата України. Згідно з декларацією, у кандидата немає власного майна - все належить батькам.



