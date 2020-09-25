19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську
Ростислав Солод - син Наталії Королевської і ще одного депутата від ОПЗЖ Юрія Солода. Ростиславу - 19, він обіцяє зробити Краматорськ "інвестиційно привабливим, технологічним містом".
Солода офіційно висунули кандидатом у депутати Краматорської міськради на з'їзді осередку партії 24 вересня. Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Суть стратегії - зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним і комфортним для життя містом", - написав Солод.
Молодик закликає виборців "проголосувати проти осколків режиму Порошенка".
Те, що Ростислав Солод - дійсно син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, випливає з представленої ним в НАЗК декларації кандидата на посаду народного депутата України. Згідно з декларацією, у кандидата немає власного майна - все належить батькам.
