19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську

19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську

Ростислав Солод - син Наталії Королевської і ще одного депутата від ОПЗЖ Юрія Солода. Ростиславу - 19, він обіцяє зробити Краматорськ "інвестиційно привабливим, технологічним містом".

Солода офіційно висунули кандидатом у депутати Краматорської міськради на з'їзді осередку партії 24 вересня. Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суть стратегії - зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним і комфортним для життя містом", - написав Солод.

Молодик закликає виборців "проголосувати проти осколків режиму Порошенка".

Також читайте: Низка партій провалили реєстрацію в Рівному, місцеві ЗМІ заявляють про підготовку фальсифікацій у ТВК

Те, що Ростислав Солод - дійсно син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, випливає з представленої ним в НАЗК декларації кандидата на посаду народного депутата України. Згідно з декларацією, у кандидата немає власного майна - все належить батькам.

19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську 0119-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську 0219-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську 03

19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську 04
19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську 05

Автор: 

Королевська Наталія (227) Краматорськ (758) місцеві вибори (1367) діти можновладців (19) Солод Юрій (13) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
Топ коментарі
+31
Я извиняюсь, но оно им надо, краматорцам, от шоб мэром у них был выкидыш этой гниды? Или они решили стать донбаситами? Или даунбаситами? Или лугандонцами? Впрочем, какая разница?
показати весь коментар
25.09.2020 16:48 Відповісти
+25
Може в того недоумка тех є мрія
показати весь коментар
25.09.2020 16:48 Відповісти
+21
Надо дочку свою на выборы кандидатом, ей как раз скоро 8 лет
показати весь коментар
25.09.2020 16:48 Відповісти
прикольно, только сосунок от маминой серапской сиськи оторвался а уже в депутаты прет. сильны видать гены мамкины с папкой у сопливой мрази . мне интересно, какой долбодятел будет голосовать за это сопливое говно? еще один молодой да ранний спец по инвестициям в свой карман . прикиньте как зажоповская мразь народ за лохов держит .
показати весь коментар
25.09.2020 21:05 Відповісти
та сумніваюсь шо піздюк сам того хоче. В такому віці думають тілько про клюби і ****. Просто мамка сказала і от шоб бабло не перестали давати підписується під цими ділами. Вони типу думають, шо якшо візьмуть піздюка, то за них більше буде голосувати його віку. Но тут вони промазали, люди його віку взагалі на вибори не ходять, або ходять дуже мало. Більшменш починають ходити на вибори десь вже з 25.
показати весь коментар
26.09.2020 10:33 Відповісти
Никак суки не нажрутся
показати весь коментар
25.09.2020 21:06 Відповісти
Подождите-ка ребята, щас Вам достану кандидата!

19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську - Цензор.НЕТ 5212
показати весь коментар
25.09.2020 21:14 Відповісти
А шо вы думаете что не выберут?
показати весь коментар
25.09.2020 21:22 Відповісти
Конечно же тупая вота выберет себе избранника .мама которого причастна к развязывании войны
показати весь коментар
25.09.2020 22:24 Відповісти
нормально. вон младший мармеладник и в АТО при штабе посидел, а потом гарант его в депутаты пристроил. всё традиционно.
показати весь коментар
25.09.2020 22:30 Відповісти
Бач, Шева, а на його місці міг бути ти.
показати весь коментар
26.09.2020 09:19 Відповісти
Подросло новое поколение кровосисов! Тоже очень голодных. Готовимся. Думаю меньше чем мамка оно хотеть не будет. А те кто думают что оно не пройдет на выборах наивные лохи. 30лет всю страну держит за клоунов в цирке группа семей из бывшей партийной номенклатуры и КГБ. А цирк этот называется демократическая избирательная система, благодаря которой эти ушлепки легализуют свое правление в Украине суть которого наглый бандитский геноцид населения. Не имеет значения пророссийский кровосис или проевропейский- все они между собой кумовья, родственники, бизнес партнеры. А мы пациенты каналов Медведчука, Коломойского, Порошенко! Люди да что с вами ! Проснитесь!
показати весь коментар
26.09.2020 11:00 Відповісти
