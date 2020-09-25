Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів
Алматинський районний суд міста Алмати визнав жителя міста винним в участі в іноземних збройних конфліктах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Kazakhstan Today".
Вироком суду О. визнаний винним, йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання в установі кримінально-виконавчої системи середньої безпеки.
Встановлено, що підсудний О. в період з вересня 2014 по 2016 рік, перебуваючи на території України, за відсутності ознак найманства навмисне і неправомірно брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на стороні воєнізованого формування сил "самопроголошеної Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки проти Збройних сил України, які перебувають у цьому регіоні", - повідомили в суді.
Чоловік повністю визнав свою провину.
неля шнеля опять идёт в меры Славянска, если она не дай бог пройдёт ( а опзж ей помогает) то что? опять днр и апрель 2014???
у этого государства логика есть?