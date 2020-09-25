УКР
Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів

Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів

Алматинський районний суд міста Алмати визнав жителя міста винним в участі в іноземних збройних конфліктах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Kazakhstan Today".

Вироком суду О. визнаний винним, йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання в установі кримінально-виконавчої системи середньої безпеки.

Встановлено, що підсудний О. в період з вересня 2014 по 2016 рік, перебуваючи на території України, за відсутності ознак найманства навмисне і неправомірно брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на стороні воєнізованого формування сил "самопроголошеної Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки проти Збройних сил України, які перебувають у цьому регіоні", - повідомили в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії судитимуть білоруса, який воював у "республіканській гвардії ДНР" на Донбасі

Чоловік повністю визнав свою провину.

Ну хоть в других странах их судят.
показати весь коментар
25.09.2020 16:54 Відповісти
Пля.. ! А в нас всякі *штепи * в мери балотуються ..*Шановані * блюди !
показати весь коментар
25.09.2020 16:56 Відповісти
"Он признал вину...." А в скольких наших хлопцев эта свОЛОТА стреляла ?
показати весь коментар
25.09.2020 16:55 Відповісти
А в это время валлиец Майкл Дженкинс, пулеметчик вооруженных сил Великобритании,защищает Украину на передовой. Респект британцу за поддержку!
показати весь коментар
25.09.2020 16:59 Відповісти
Даже казахи уже садят кокочленцев, а мы всё никак не определимся, то "повстанцы", то "народные милиционеры", то "насмотревшиеся роспропаганды наши люди", то ещё какая дичь. Слава Казахстану получается
показати весь коментар
25.09.2020 17:01 Відповісти
надо определиться и для начала посадить старых пердунов кравчучку и витольдо
показати весь коментар
25.09.2020 17:04 Відповісти
Казахам мало голодомору коли їх мільйон видушили кремлівці?
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
Покойный дед Сенатор лет 20 назад сказал гениальную вещь...предать рюсскае тупое быдло лучше, чем любить этих баранов....
показати весь коментар
25.09.2020 17:07 Відповісти
Казахстан уже почти полностью под Китаем, рашка уже давно там не рулит
показати весь коментар
25.09.2020 17:08 Відповісти
А у нас даже Вагнер не в розыске седьмой год! Слава Порошенко и Зеленскому?
показати весь коментар
25.09.2020 17:09 Відповісти
Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 7389Путлер...ты идиот...отравить Навального мог только Штирлиц... Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 5182
показати весь коментар
25.09.2020 17:10 Відповісти
Быдло любит Порошенко...неужели????Хотя быдлу ********* и Сикелев типа Радиоактивный пепел об этом сказали еще 6 леть назад.... Быдло тупое оно и в Африке Пигмеи Ака
показати весь коментар
25.09.2020 17:14 Відповісти
Юмор и сатира..ничего личного....Зеля...95 квартал...
показати весь коментар
25.09.2020 17:25 Відповісти
Житель Алматы получил 3 года колонии за то, что воевал на стороне террористов/Пора к Казахстану присоединяться Израилю, граждане которого так же воюют в Донбассе на стороне террористов.
показати весь коментар
25.09.2020 17:38 Відповісти
шёл 7 год войны с россией...
неля шнеля опять идёт в меры Славянска, если она не дай бог пройдёт ( а опзж ей помогает) то что? опять днр и апрель 2014???
у этого государства логика есть?
показати весь коментар
25.09.2020 18:16 Відповісти
Без расизма не обошлось.

Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів - Цензор.НЕТ 3240
показати весь коментар
25.09.2020 18:32 Відповісти
У нас в КЗ ваты дохуа
показати весь коментар
25.09.2020 18:44 Відповісти
А русофобов ещё больше. Вот и суд признал виновным, дабы национальное равновесие не нарушать. Я читал посты казахов, дескать наши из аулов в Алма-Ату переезжают и живут в общагах, а русские в квартирах. И это их бесит. Коренные в худших условиях, чем понаехавшие.
показати весь коментар
25.09.2020 18:57 Відповісти
 
 