Житель Алмати отримав 3 роки колонії за те, що воював на боці терористів

Алматинський районний суд міста Алмати визнав жителя міста винним в участі в іноземних збройних конфліктах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Kazakhstan Today".

Вироком суду О. визнаний винним, йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання в установі кримінально-виконавчої системи середньої безпеки.

Встановлено, що підсудний О. в період з вересня 2014 по 2016 рік, перебуваючи на території України, за відсутності ознак найманства навмисне і неправомірно брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на стороні воєнізованого формування сил "самопроголошеної Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки проти Збройних сил України, які перебувають у цьому регіоні", - повідомили в суді.

Чоловік повністю визнав свою провину.