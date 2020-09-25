У 2021 році будуть підвищені пенсії для 10 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА
У 2021 році пенсії будуть підвищені для 10 млн пенсіонерів. Підвищення відбуватиметься в 5 етапів для різних категорій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Зокрема, в осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 грн, і вони будуть отримувати не менше 2 600.
Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років, і почнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.
Крім того, буде проходити індексація пенсій і перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
Зате судді отримують не пенсії, а пожиттєве утримання. І не залежать від забаганок уряду...
Зато коммуналка подорожает с 1 октября 2020 года.
Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.
«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года.
Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн.
Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа«, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Украине начиная с осени подорожает газ подорожает.
Когда я выходил на пенсию у меня было около пяти минимальных пенсий...сейчас меньше двух...но похоже скоро будет минималка...
В общем зарплата в конвертах рулит...
Конечно рулит.Вам же в конверте доплачивают за постоянное расхваливание Пороха на Цензоре?
100 школ уже построено
100 дет. садков тоже уже построено
50 аэропортов уже тоже построено
и т.д...