У 2021 році будуть підвищені пенсії для 10 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

У 2021 році пенсії будуть підвищені для 10 млн пенсіонерів. Підвищення відбуватиметься в 5 етапів для різних категорій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Зокрема, в осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 грн, і вони будуть отримувати не менше 2 600.

Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років, і почнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.

Також читайте: Єдиний реєстр одержувачів соцвиплат запрацює через 1,5-2 роки, - глава Мінцифри Федоров

Крім того, буде проходити індексація пенсій і перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

У 2021 році будуть підвищені пенсії для 10 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики 01

Также читайте: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

пенсіонери (905) пенсія (1613) Міністерство соціальної політики (1284)
+7
Какой позор-какой позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 17:18 Відповісти
+4
Учителя ЗП по 4000 уже второй год получают!
показати весь коментар
25.09.2020 18:11 Відповісти
+3
а на самом дело, от 20 копеек до 17 гривень, как обычно
показати весь коментар
25.09.2020 17:18 Відповісти
Дожить бы!
показати весь коментар
25.09.2020 17:13 Відповісти
Какой позор-какой позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 17:18 Відповісти
Це доплати, а не підвищення пенсії... В тексті ж чітко написано.
Зате судді отримують не пенсії, а пожиттєве утримання. І не залежать від забаганок уряду...
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
То , что ты тут написал, абсолютно ничего не меняет. Всё это называется одним словом-ГЕНОЦИД.
показати весь коментар
25.09.2020 17:27 Відповісти
а на самом дело, от 20 копеек до 17 гривень, как обычно
показати весь коментар
25.09.2020 17:18 Відповісти
"Халва! Халва! Солодка халва!" (С)
показати весь коментар
25.09.2020 17:20 Відповісти
проработал 35 лет пенсия 2400,или 85 долларов, а пошли вы на фуй , буду работать по черному
показати весь коментар
25.09.2020 17:20 Відповісти
Понятное дело, почему именно пенсрв повышают:в стране такая демографическая и уже жконрмическая ситуацмя, что молодежь разъехалась по другим странам и в кпупеые города, а там без прописки живут и нельзя оолосовать. А с откремительными таллрнами лень возиться. А пенсы на сврем месте в основном, по селам и тд. И бабка/ледка при голосовании не вспомнит за проеьы еа востоке Украины, а вспомнит, что ей Зевласть полняла пенсию на 1 условную гривну и проголосует за Зе
показати весь коментар
25.09.2020 17:21 Відповісти
Я так розумію, https://censor.net/ua/user/391617, з тексту - що русский языг - не твій рідний...
показати весь коментар
25.09.2020 17:25 Відповісти
Я в киевской тянучке за рулем на телефоне печатаю
показати весь коментар
25.09.2020 17:34 Відповісти
та то китайський смартфон так пише...
показати весь коментар
25.09.2020 17:34 Відповісти
Так це ж уравниловка! Зашибись
показати весь коментар
25.09.2020 17:28 Відповісти
В 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров. Повышение будет происходить в 5 этапов для разных категорий...

Зато коммуналка подорожает с 1 октября 2020 года.

Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года.

Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн.

Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа«, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине начиная с осени подорожает газ подорожает.
показати весь коментар
25.09.2020 17:45 Відповісти
Возможно и повысят, но только тем, у кого и так нормальная пенсия, а кто нищенскую получает пенсию, так и будет последний ... без соли доедать. "Спасибо" тебе президентишка за заботу о пенсионерах, чтоб ты так жил и весь твой род, как пенсионеры бедные.
показати весь коментар
25.09.2020 17:46 Відповісти
Что лишний раз подтверждает тот факт что от того сколько ты платишь когда работаешь твоя пенсия не зависит...
Когда я выходил на пенсию у меня было около пяти минимальных пенсий...сейчас меньше двух...но похоже скоро будет минималка...
В общем зарплата в конвертах рулит...
показати весь коментар
25.09.2020 17:47 Відповісти
В общем зарплата в конвертах рулит...

Конечно рулит.Вам же в конверте доплачивают за постоянное расхваливание Пороха на Цензоре?
показати весь коментар
25.09.2020 20:25 Відповісти
Я извиняюсь, я не инженер Щукин, но имею спросить, - из каких сум, Эллочка? Неужли из обнденных? Или может быть из своих, офшорных?
показати весь коментар
25.09.2020 17:49 Відповісти
Правильное решееееение(с).С такой медициной и ценами некому будет повышать
показати весь коментар
25.09.2020 17:56 Відповісти
Повышение пенсий в 2021, а выборы в 2020. ЗЕ, давай наоборот!
показати весь коментар
25.09.2020 18:09 Відповісти
Учителя ЗП по 4000 уже второй год получают!
показати весь коментар
25.09.2020 18:11 Відповісти
ну да, ну да, 500 тыс рабочих мест мы уже отрималы
100 школ уже построено
100 дет. садков тоже уже построено
50 аэропортов уже тоже построено
и т.д...
показати весь коментар
25.09.2020 19:00 Відповісти
2500, Карл!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 19:04 Відповісти
Дешевше квитка на 95 квартал(((
показати весь коментар
25.09.2020 19:05 Відповісти
судьям у которых сейчас пенсия минимум 50000 тоже подымут ???
показати весь коментар
25.09.2020 19:52 Відповісти
Это натуральное совкодрочерство. Есть идексацыя в процентном отношении и краска, нахер я платил ЕСВ и тепер жди каких то лет, можно и не дождатся жизнь тяжолая и непредсказуемая.
показати весь коментар
25.09.2020 20:40 Відповісти
хоть что-то.
показати весь коментар
25.09.2020 22:32 Відповісти
кого вы лечите уроды, уже в этом году нечем платить пенсии.
показати весь коментар
26.09.2020 10:34 Відповісти
 
 