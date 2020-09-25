У 2021 році будуть підвищені пенсії для 10 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

У 2021 році пенсії будуть підвищені для 10 млн пенсіонерів. Підвищення відбуватиметься в 5 етапів для різних категорій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Зокрема, в осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 грн, і вони будуть отримувати не менше 2 600.

Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років, і почнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.

Крім того, буде проходити індексація пенсій і перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

