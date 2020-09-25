"Куратор "слуг" Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах", - голова місцевої сільради Плохушко. ДОКУМЕНТ

У Генічеську намагаються підмінити справжні списки "слуг" фальшивими. Списки були затверджені на обласній партконференції партії "Слуга народу", що відбулася в Херсоні 19 вересня 2020 року, і затверджені в Києві.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив голова сільради Щасливцевого Віктор Плохушко, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 24 вересня обласний куратор "слуг" по Генічеському району Юліан Лучко зірвав реєстрацію списку кандидатів своєї ж партії, що пройшла всі передбачені законом реєстраційні процедури. У цьому відвертому саботажі 34 кандидатів від "Слуги народу" вбачають корисливі мотиви і замовлення політичних опонентів. Тому вони публічно звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням навести порядок у партійних лавах, прибравши звідти людей, які порушують закон, торгують списками, дискредитують партію та главу держави", - заявив Плохушко.

За його інформацією, всупереч виборчому законодавству, 25 вересня представник обласного штабу на чолі з Юліаном Лучком знову з'явилися в ТВК. Але вже з іншими списками. У них виявилися включені зовсім інші люди, яких не затверджували на конференції і не вносили за них заставу в призначені терміни.

"По суті, спроба протягнути сфальсифікований список є відвертим криміналітетом. З цього приводу представники ТВК звернулися в правоохоронні органи. Також очікується, що ця ситуація стане об'єктом пильної уваги СБУ", - резюмував Плохушко.

На фото: списки кандидатів у депутати Генічеської громади від партії "Слуга народу", затверджені на обласній партконференції.
































