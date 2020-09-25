УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3732 відвідувача онлайн
Новини
2 603 11

"Куратор "слуг" Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах", - голова місцевої сільради Плохушко. ДОКУМЕНТ

У Генічеську намагаються підмінити справжні списки "слуг" фальшивими. Списки були затверджені на обласній партконференції партії "Слуга народу", що відбулася в Херсоні 19 вересня 2020 року, і затверджені в Києві.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив голова сільради Щасливцевого Віктор Плохушко, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 24 вересня обласний куратор "слуг" по Генічеському району Юліан Лучко зірвав реєстрацію списку кандидатів своєї ж партії, що пройшла всі передбачені законом реєстраційні процедури. У цьому відвертому саботажі 34 кандидатів від "Слуги народу" вбачають корисливі мотиви і замовлення політичних опонентів. Тому вони публічно звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням навести порядок у партійних лавах, прибравши звідти людей, які порушують закон, торгують списками, дискредитують партію та главу держави", - заявив Плохушко.

За його інформацією, всупереч виборчому законодавству, 25 вересня представник обласного штабу на чолі з Юліаном Лучком знову з'явилися в ТВК. Але вже з іншими списками. У них виявилися включені зовсім інші люди, яких не затверджували на конференції і не вносили за них заставу в призначені терміни.

Дивіться також: У Здолбунові міський виборчком одноголосно відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу". ВIДЕО

"По суті, спроба протягнути сфальсифікований список є відвертим криміналітетом. З цього приводу представники ТВК звернулися в правоохоронні органи. Також очікується, що ця ситуація стане об'єктом пильної уваги СБУ", - резюмував Плохушко.

На фото: списки кандидатів у депутати Генічеської громади від партії "Слуга народу", затверджені на обласній партконференції.

Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 01
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 02
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 03
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 04
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 05
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 06
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 07
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 08
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 09
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 10
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 11
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 12
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 13
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 14
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 15
Куратор слуг Генічеського району Лучко зірвав реєстрацію своєї ж партії. Просимо Зеленського навести порядок у партійних лавах, - голова місцевої сільради Плохушко 16

Автор: 

місцеві вибори (1367) Слуга народу (2848) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Просто он послушал Хламидию и решил не учавствовать в выборах...
показати весь коментар
25.09.2020 17:13 Відповісти
+4
"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
+3
Клятий Порошенко не угомонится
показати весь коментар
25.09.2020 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто он послушал Хламидию и решил не учавствовать в выборах...
показати весь коментар
25.09.2020 17:13 Відповісти
Точно.Агрохимия сказал,что выборы лучше проиграть.Так что пусть глава сельсовета не паникует.Все идет по плану.
показати весь коментар
25.09.2020 17:37 Відповісти
))))))тупорылая зесрань
показати весь коментар
25.09.2020 17:15 Відповісти
Да вы что !!!! У слуг партия есть???? Это же не партия а зброд халамыдников , где порядок наводить?
показати весь коментар
25.09.2020 17:20 Відповісти
"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
Клятий Порошенко не угомонится
показати весь коментар
25.09.2020 17:31 Відповісти
Он сам с собой никак не может разобраться, а то ещё просить его о чём то. Клоун в этом деле, просто профан, это-же не квартал 95.
показати весь коментар
25.09.2020 17:33 Відповісти
Авакову пиши, клоун ничего не решает.
показати весь коментар
25.09.2020 17:45 Відповісти
Вклчайте серіалпро голобородька
показати весь коментар
25.09.2020 18:18 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь...
Виглядає на те, що Зю!-зграї вже ніц не допоможе.
показати весь коментар
25.09.2020 18:58 Відповісти
ну че тут можно сказать , партия ***********. встретил слугу сброда, обнули урода
сборище зеленых дегенератов на пушечный выстрел нельзя допускать к власти.
показати весь коментар
25.09.2020 21:11 Відповісти
 
 