Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути пов'язані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос. ФОТО
Виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос стверджує, що його ексколега по фракції Микола Тищенко зустрічається з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким і нинішньою депутаткою Київради Аллою Шлапак.
Про це Гео Лерос повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Політик опублікував зроблені здалеку фотографії зустрічі.
"Як ви думаєте, команда Черновецьких - це кузня кадрів, чи це завдяки корупції вони представлені майже у всіх списках столичних партій? Ось 20 серпня в шостій вечора в ресторані "Мосс" відбулася зустріч Тищенка, Комарницького і Шлапак. Наведу один приклад: після цієї зустрічі, брати Слюсареві йдуть на вибори у списку СН і Батьківщини", - написав Лерос.
"Це такі талановиті хлопці або це тому, що Іван Слюсарев - помічник Шлапак? А як так вийшло, що сама Шлапак рулить столичною Батьківщиною? Це тому, що така професійна управлінниця або це тому, що список складається з людей Комарницького і його партнерки - забудовниці "Столиця груп" Власти Молчанової?" - запитує Лерос.
Нардеп стверджує, що після зустрічі в "Мосс" Тищенко і Комарницький продовжили спілкування в належному Тищенку ресторані "Велюр". Там вони провели ще близько години, після чого роз'їхалися.
Сейчас при при помози зелёных она пытается скинуть Кличко и вернуть столицу в те времена разрухи, всеобщего деребана и хаоса