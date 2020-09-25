УКР
Новини
4 913 7

Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути пов'язані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос. ФОТО

Виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос стверджує, що його ексколега по фракції Микола Тищенко зустрічається з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким і нинішньою депутаткою Київради Аллою Шлапак.

Про це Гео Лерос повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Політик опублікував зроблені здалеку фотографії зустрічі.

"Як ви думаєте, команда Черновецьких - це кузня кадрів, чи це завдяки корупції вони представлені майже у всіх списках столичних партій? Ось 20 серпня в шостій вечора в ресторані "Мосс" відбулася зустріч Тищенка, Комарницького і Шлапак. Наведу один приклад: після цієї зустрічі, брати Слюсареві йдуть на вибори у списку СН і Батьківщини", - написав Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комарницький "кришує" в Києві піщаних браконьєрів, - Мірошниченко

"Це такі талановиті хлопці або це тому, що Іван Слюсарев - помічник Шлапак? А як так вийшло, що сама Шлапак рулить столичною Батьківщиною? Це тому, що така професійна управлінниця або це тому, що список складається з людей Комарницького і його партнерки - забудовниці "Столиця груп" Власти Молчанової?" - запитує Лерос.

Нардеп стверджує, що після зустрічі в "Мосс" Тищенко і Комарницький продовжили спілкування в належному Тищенку ресторані "Велюр". Там вони провели ще близько години, після чого роз'їхалися.

Також дивіться: "Почому COVID для народу?" - на "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять тестування населення на коронавірус, місцеві вибори і таємну "інавгурацію" Лукашенка

Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 01
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 02
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 03
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 04
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 05
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 06
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 07
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 08
Зустрічі Тищенка, Комарницького і Шлапак можуть бути повязані з майбутніми місцевими виборами, - Лерос 09

Автор: 

Київрада (807) місцеві вибори (1367) Комарницький Денис (62) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (353)
копошаться, гниди...
25.09.2020 17:14 Відповісти
Дедок в а...уе от всего этого
25.09.2020 17:17 Відповісти
зеЛеные чмыри
25.09.2020 17:22 Відповісти
Шлапак -калиброванная ворюга-схемщица ,еще из команды Черновецкого.
25.09.2020 17:40 Відповісти
Бурление зеленых соплей
25.09.2020 17:42 Відповісти
Шлапак это была главная схематозница времён Черновцкого
Сейчас при при помози зелёных она пытается скинуть Кличко и вернуть столицу в те времена разрухи, всеобщего деребана и хаоса
25.09.2020 18:55 Відповісти
 
 