Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська

Часто учасники місцевих виборів 25 жовтня змінюють свої імена і прізвища на такі, які належать лідерам виборчих перегонів, при цьому юридичних підстав для відмови заявникам немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена і прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідну зміну буде відображено в офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною", - сказано в повідомленні.

За словами Малюськи Мін'юст запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо в бюлетені, що допоможе уникнути введення в оману.

Іншою проблемою, що виникла під час виборчої кампанії, глава Мін'юсту назвав "надзвичайно велику" кількість охочих змінити інформацію про партії та їхні регіональні підрозділи в останні дні перед крайнім терміном, визначеним для реєстрації кандидатів.

