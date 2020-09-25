УКР
Новини
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська

Часто учасники місцевих виборів 25 жовтня змінюють свої імена і прізвища на такі, які належать лідерам виборчих перегонів, при цьому юридичних підстав для відмови заявникам немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена і прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідну зміну буде відображено в офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною", - сказано в повідомленні.

За словами Малюськи Мін'юст запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо в бюлетені, що допоможе уникнути введення в оману.

Іншою проблемою, що виникла під час виборчої кампанії, глава Мін'юсту назвав "надзвичайно велику" кількість охочих змінити інформацію про партії та їхні регіональні підрозділи в останні дні перед крайнім терміном, визначеним для реєстрації кандидатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє з тринадцяти кандидатів у 208 окрузі на Чернігівщині мають прізвище Гунько, - ЦВК

місцеві вибори (1367) прізвище (2) Малюська Денис (402)
Ирина Андреевна Кличко?
25.09.2020 17:42 Відповісти
Цікаво, а як там поживає той унікум, що змінив свого часу, заради виборів, свою фамілію на Противсіх?
25.09.2020 17:43 Відповісти
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська - Цензор.НЕТ 9157
25.09.2020 17:57 Відповісти
Ирина Андреевна Кличко?
25.09.2020 17:42 Відповісти
🤣👍
25.09.2020 17:45 Відповісти
м.Черкаси,чинний мер міста Бондаренко Анатолій Васильович.Кандидати:-1) Бондаренко Антон Владимирович,-2)Бондаренко Анатолій Андрійович.Істочник-сайти м.Черкаси
25.09.2020 19:08 Відповісти
Цікаво, а як там поживає той унікум, що змінив свого часу, заради виборів, свою фамілію на Противсіх?
Мабуть, йому міняти прізвище, як дурному з гори збігти .
25.09.2020 18:53 Відповісти
Якраз хотів саме про Васю Противсіха згадати!
Адже завдяки і йому Хам Єнакієвський проліз у президенти. В першому турі Вася відсіявся, і у другому турі повернув собі прізвище Гуменюк, а своїх адептів закликав голосувати за Віть-Фьодрича!
Живе ще й досі це падло.
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська - Цензор.НЕТ 6885
25.09.2020 19:02 Відповісти
Да, всё верно, такими подлыми штучками полтора года назад занимался Порошенко.
25.09.2020 17:47 Відповісти
25.09.2020 17:57 Відповісти
свині до корита лізуть
25.09.2020 18:22 Відповісти
Вот это, кстати, можно было бы учесть законодательно - например, что человек имеет право балотироваться после смены фамилии-имени-отчества не ранее чем через 2 года после того, как их сменил (как исключение - смена фамилии на фамилию супруга после свадьбы).
25.09.2020 18:46 Відповісти
Судячи з "логореї", схоже, в молюски настало сезонне загострення реактивного психозу.
На часі візит до пана Глузмана!
25.09.2020 18:52 Відповісти
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська - Цензор.НЕТ 8101
25.09.2020 19:51 Відповісти
а что нет мозгов с этим бороться? запрети на 8 лет баллотироваться на выборах тем, кто сменил фамилию и все будет решено.
26.09.2020 10:32 Відповісти
 
 