В Україні проведуть дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики ECERS-3, - Мандзій
Міністерство освіти і науки у 2021 році вперше проведе в Україні дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3).
Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У найближчий перспективі ми проведемо оцінку якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики ECERS. Цей крок спрямований на забезпечення якості дошкільної освіти. Це в жодному випадку не для контролю чи перевірки, а дослідження якості освітнього процесу дошкільної освіти. ...Ми не оцінюємо результати дітей, а оцінюємо те, що впливає на розвиток дитини, її здоров’я, благополуччя, задоволеність, організацію освітнього середовища, види навчально-пізнавальної діяльності і характер взаємодії між вихователем і дітьми", - зазначила Мандзій.
За її словами, дослідження буде проведено в 2020/2021 навчальному році в 200 закладах дошкільної освіти, дослідження буде проводитися на основі спостереження незалежними експертами.
Заступниця міністра наголосила, що примірники методики ECERS отримають всі заклади дошкільної освіти. Вони зможуть самостійно оцінити свою роботу, порівняти з показниками методики, а також зробити висновки та прийняти рішення про те, які зміни у себе запровадити.
Як зазначив очільник Українського інститут розвитку освіти Вадим Карандій, дослідження буде проводитися в кілька етапів, перший етап — пілотний. Для проведення дослідження будуть підготовлені близько 80 експертів, які потім проведуть підготовчі тренінги для регіональних експертів.
Методика Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) використовується в понад 30 країнах світу. Це інструмент комплексного вимірювання якості дошкільної освіти як на рівні закладу, так і в національному масштабі. Методика має практичний характер, і може використовуватися самими закладами дошкільної освіти для прийняття рішень щодо поліпшення якості освітнього процесу , органами управління різного рівня для аналізу та прийняття управлінських рішень, експертизи та моніторингу якості освіти загалом.
жаль, что инициатива не получила должного расширения в сетях, Фактически никто эту новость не опубликовал.