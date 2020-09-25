В Україні проведуть дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики ECERS-3, - Мандзій

Міністерство освіти і науки у 2021 році вперше проведе в Україні дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3).

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У найближчий перспективі ми проведемо оцінку якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики ECERS. Цей крок спрямований на забезпечення якості дошкільної освіти. Це в жодному випадку не для контролю чи перевірки, а дослідження якості освітнього процесу дошкільної освіти. ...Ми не оцінюємо результати дітей, а оцінюємо те, що впливає на розвиток дитини, її здоров’я, благополуччя, задоволеність, організацію освітнього середовища, види навчально-пізнавальної діяльності і характер взаємодії між вихователем і дітьми", - зазначила Мандзій.

За її словами, дослідження буде проведено в 2020/2021 навчальному році в 200 закладах дошкільної освіти, дослідження буде проводитися на основі спостереження незалежними експертами.

Також читайте: Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні

Заступниця міністра наголосила, що примірники методики ECERS отримають всі заклади дошкільної освіти. Вони зможуть самостійно оцінити свою роботу, порівняти з показниками методики, а також зробити висновки та прийняти рішення про те, які зміни у себе запровадити.

Як зазначив очільник Українського інститут розвитку освіти Вадим Карандій, дослідження буде проводитися в кілька етапів, перший етап — пілотний. Для проведення дослідження будуть підготовлені близько 80 експертів, які потім проведуть підготовчі тренінги для регіональних експертів.

Методика Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) використовується в понад 30 країнах світу. Це інструмент комплексного вимірювання якості дошкільної освіти як на рівні закладу, так і в національному масштабі. Методика має практичний характер, і може використовуватися самими закладами дошкільної освіти для прийняття рішень щодо поліпшення якості освітнього процесу , органами управління різного рівня для аналізу та прийняття управлінських рішень, експертизи та моніторингу якості освіти загалом.