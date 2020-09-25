УКР
Новини
В Україні проведуть дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики ECERS-3, - Мандзій

Міністерство освіти і науки у 2021 році вперше проведе в Україні дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3).

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У найближчий перспективі ми проведемо оцінку якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики ECERS. Цей крок спрямований на забезпечення якості дошкільної освіти. Це в жодному випадку не для контролю чи перевірки, а дослідження якості освітнього процесу дошкільної освіти. ...Ми не оцінюємо результати дітей, а оцінюємо те, що впливає на розвиток дитини, її здоров’я, благополуччя, задоволеність, організацію освітнього середовища, види навчально-пізнавальної діяльності і характер взаємодії між вихователем і дітьми", - зазначила Мандзій.

За її словами, дослідження буде проведено в 2020/2021 навчальному році в 200 закладах дошкільної освіти, дослідження буде проводитися на основі спостереження незалежними експертами.

Також читайте: Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні

Заступниця міністра наголосила, що примірники методики ECERS отримають всі заклади дошкільної освіти. Вони зможуть самостійно оцінити свою роботу, порівняти з показниками методики, а також зробити висновки та прийняти рішення про те, які зміни у себе запровадити.

Як зазначив очільник Українського інститут розвитку освіти Вадим Карандій, дослідження буде проводитися в кілька етапів, перший етап — пілотний. Для проведення дослідження будуть підготовлені близько 80 експертів, які потім проведуть підготовчі тренінги для регіональних експертів.

Методика Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) використовується в понад 30 країнах світу. Це інструмент комплексного вимірювання якості дошкільної освіти як на рівні закладу, так і в національному масштабі. Методика має практичний характер, і може використовуватися самими закладами дошкільної освіти для прийняття рішень щодо поліпшення якості освітнього процесу , органами управління різного рівня для аналізу та прийняття управлінських рішень, експертизи та моніторингу якості освіти загалом.

дитячий садок (366) освіта (1334) Міносвіти (1427) Мандзій Любомира (54)
На ее месте я бы сменил фамилию.
25.09.2020 17:46 Відповісти
В Украине проведут исследование качества дошкольного образования на основе международной методики ECERS-3, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9939
25.09.2020 17:47 Відповісти
...достаточно просто сделать зелемойскому тест на IQ - кучу денег можно будет сэкономить, а результат уже заранее известен
25.09.2020 17:52 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/65232

жаль, что инициатива не получила должного расширения в сетях, Фактически никто эту новость не опубликовал.
25.09.2020 18:03 Відповісти
депутатов, мусоров, прокуроров, судей, врачей всех надо проверять по методике США и ЕС
25.09.2020 19:50 Відповісти
Будут сильно удивлены.
25.09.2020 20:29 Відповісти
Глисты снуют
