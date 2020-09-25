УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3725 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
816 2

Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності бригад ООС зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 9 об’єктах. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 85 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте також: Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш

Автор: 

обстріл (30481) Донбас (22363) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Н-да ... І це перемир*я. Кожного дня ...
показати весь коментар
25.09.2020 21:19 Відповісти
Перемир'я по Зеленському: ....дані по обстрілам, втратам серед миних мешканців та військових, втрати матеріальні та інфраструктурні...все засекретили. Кинуті на стікання кров'ю солдати і офіцери- це вже звичайна справа сьогодення. Порушення та антидержавні діі усіх падлюк- засекречено. Саме Зелене нічого не говорить і покриває зради та вопрожі призначення. Висновок: Геть Зеленського від влади !
показати весь коментар
26.09.2020 05:22 Відповісти
 
 