Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності бригад ООС зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 9 об’єктах. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 85 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

