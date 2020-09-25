ЄС не визнає сфальсифіковані результати виборів у Білорусі, - голова Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Білорусі були сфальсифіковані результати президентських виборів, ми не приймемо ці результати. Ми засуджуємо насильницьке придушення опозиції і мирних демонстрацій", - сказав Мішель, виступаючи у форматі відеозвернення в рамках 75-ї сесії ГА ООН.

Він підкреслив, що "придушення і залякування мають бути зупинені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед правосуддям".

"Ми готові підтримати білоруський народ, він має бути вільний від зовнішнього примусу і вільно вибирати власне майбутнє. Інклюзивний національний діалог за сприяння ОБСЄ - це єдина реалістична дорога вперед", - заявив голова Євроради.

