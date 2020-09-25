УКР
ЄС не визнає сфальсифіковані результати виборів у Білорусі, - голова Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Білорусі були сфальсифіковані результати президентських виборів, ми не приймемо ці результати. Ми засуджуємо насильницьке придушення опозиції і мирних демонстрацій", - сказав Мішель, виступаючи у форматі відеозвернення в рамках 75-ї сесії ГА ООН.

Він підкреслив, що "придушення і залякування мають бути зупинені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед правосуддям".

"Ми готові підтримати білоруський народ, він має бути вільний від зовнішнього примусу і вільно вибирати власне майбутнє. Інклюзивний національний діалог за сприяння ОБСЄ - це єдина реалістична дорога вперед", - заявив голова Євроради.

Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі

Європа починає усвідомлювати, що збиток від її м'якотілості щодо Росії перевищує економічну вигоду. Страх викликати агресивність Москви поступається місцем побоюванням внутрішнього розкладу. Європа починає руйнувати індустрію щодо здійснення інтересів російської системи на світовій сцені.
Так, завдяки боротьбі з відмиванням грошей Лондон перестав бути злачних місцем для російської еліти. Завжди готовий прислужитися Кіпр наважився відбирати "золоті паспорти" у російської еліти, і Мальта задумалася про те ж.
Розслідування обрушили репутацію солідних банків в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Скандинавії (включно з Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen Bank), які звинувачують в тому, що відмили сотні мільярдів доларів російських брудних грошей.
Всі застигли в напруженні, чекаючи, як буде реалізована в Євросоюзі і у Великій Британії 5-та Директива ЄС. Ця директива ліквідує анонімність банківських рахунків. Під вимоги Директиви ЄС потрапляють всі, починаючи з бухгалтерів, хто працює з грошима підозрілих осіб.
Довго опирався новому законодавству артринок - улюблена сфера очищення капіталів з Росії. Відтепер аукціони європейських держав зобов'язані ідентифікувати покупців, що здійснюють великі угоди.
Особлива увага європейських фінансових регуляторів буде прикута до "політично значущих осіб" (PEP) - політиків, чиновників, їх родичів та близьких.
Європа відповідає на виклик Росії власним очищенням і боротьбою з enablers - тими, хто забезпечує інтеграцію російської еліти в європейське суспільство.
Якщо європейці виявлять повільність, американські фінансові регулятори стоять напоготові. Ще більше шуму варто очікувати від консорціумів незалежних журналістів (таких, як OCCRP) і Transparency International, які поставили на потік розслідування потоків брудних грошей.
Іронія в тому, що чистка, яку розпочав Захід, відповідає вимозі президента Путіна "повної заборони на заняття державних посад особам з іноземним громадянством, підданством або дозволом на проживання в іноземній державі, а також особам, які мають рахунки або вклади в іноземних фінансових установах, банках". Цікаво, як російські державні службовці сприймуть цю дискримінацію: інші можуть мати "запасний парашут", а вони ні!
https://gazeta.ua/blog/53928/terpec-uvirvavsya-evropa-gotova-zhorstko-vidpovisti-rosiyi
Яиц нету. Это даже в Минске понимают. Не крутой Лукашенко, слабый народ. Вот в чём его 'сила'.

- Преподаватель иностранных языков из Минска, активный участник протестов в Белоруссии Павел Чудук рассказал, почему акции противников Александра Лукашенко не переходят в стадию открытого противостояния с силовиками. Его слова прозвучали в интервью украинскому агентству УНИАН 25 сентября
«У нас нет такого количества эндорфина, чтобы сделать Майдан, как у вас в 2014 году. Ну, не сможем мы. Не хотим смертей, хотя понимаем, что переход от диктатуры к демократии - жертвы и кровь», - заявил он.
25.09.2020 18:51
Демократія - це сила народу. Одержавлений народ - це нація. Як називається нація русскаязичьних?
25.09.2020 19:10
як называется нация англоязычных шотландцев? или русскоязычных киевлян? на улицах Киева разговаривают по-украински только приехавшие на работу из западных областей.
25.09.2020 21:38
В Белоруси все только начинается....
25.09.2020 19:08
це шо виходе що Білорусь стає колонією Росії і надовго.
25.09.2020 19:17
Бацьке по барабану!
26.09.2020 10:05
 
 