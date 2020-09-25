УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3725 відвідувачів онлайн
Новини
4 285 19

У мери Одеси націлились Зеленський, декілька Філімонових і ще один Труханов, - ЗМІ

У мери Одеси націлились Зеленський, декілька Філімонових і ще один Труханов, - ЗМІ

У територіальну виборчу комісію Одеси подали документи однофамільці і тезки відомих політиків і кандидатів у мери.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, напередодні в міську територіальну комісію подали документи кандидат на ім'я Геннадій Труханов (повний тезка чинного мера Одеси. - Ред.), декілька Філімонових і навіть один Зеленський.

"Атака клонів" - звична справа на виборах в Одесі, зазначає "Думська". Так, на торішніх парламентських в округах Одеської області балотувалися троє Баранських, два Танцюри, кілька Гончаренків і Климових, несправжній Зеленський та інші "псевдослуги народу".

Читайте також: Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська

Автор: 

місцеві вибори (1367) Одеса (5601)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
правильно !

ты за Зе не агитировал.

Ты просто мочил его единственного конкурента
показати весь коментар
25.09.2020 19:40 Відповісти
+6
А Дюк Ришелье или Де Рибас идут на выборы ?
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
+2
Да как же он пойдет,"он же-памятник"©😊
показати весь коментар
25.09.2020 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю,Філімонов не гірший варіант для Одеси від Труханова....
Але це справа одеситів...


Він сказав, що не є "міцним господарником", але для управління містом потрібні зовсім інші риси.

"Зараз мер і не має бути "міцним господарником". "Міцні господарники" - це коли господарства вже немає, а він міцно тримається за своє місце. "Міцними господарниками" мають бути заступники, має бути команда. А команду формують, її вже сформовано практично. У ній є абсолютно блискучі люди. Вадим Мороховський, припустімо. Заслужений економіст України, голова правління банку "Восток". Я його називаю Вадічек. Я його знаю з 1992 року... Дійсно геніальна людина, меценат... Ось такі люди мають іти. Є хлопець у команді на прізвище Арутюнян. Він директор медичного дому "Одрекс". Є Наташа Жукова, чемпіонка світу з шахів", - назвав деяких членів своєї команди Філімонов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/filimonov-porjadni-ljudi-ne-jdut-v-politiku-tomu-v-polititsi-nemaje-porjadnih-ljudej-1516477.html
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
правильно !

ты за Зе не агитировал.

Ты просто мочил его единственного конкурента
показати весь коментар
25.09.2020 19:40 Відповісти
НЕ ХВАТАТЕ БРЕЖНЕВА СТАЛИНА ЛЕНИНА УЛЬЯНОВА ТРОЦКОГО БЕРИИ УСАМ БЕН ЛАДЕНА БРОСС ТИТО кретины.... Одесса как по мне одесситу город юмора НО не дебелизма....
показати весь коментар
25.09.2020 20:45 Відповісти
а по результатам второго тура и не скажешь, что Одесса в области дебилизма кому-то уступает
показати весь коментар
25.09.2020 20:48 Відповісти
А Дюк Ришелье или Де Рибас идут на выборы ?
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Да как же он пойдет,"он же-памятник"©😊
показати весь коментар
25.09.2020 19:30 Відповісти
а є Колумбус Хрізостомус?
показати весь коментар
25.09.2020 19:32 Відповісти
З нами піпл,

з нами паблік,

з нами навіть Віктор Павлік
показати весь коментар
25.09.2020 19:42 Відповісти
и все остальные тоже, как и йуный зеленский- ромы и синти.
показати весь коментар
25.09.2020 19:34 Відповісти
А это не закарпатский ли это цынгачгук Зеленский, где-то ему кормиться надо.
показати весь коментар
25.09.2020 19:45 Відповісти
...так тот еще, походу, папкину сиську сосет, а может, и мамкину, хрен их там разберет...
показати весь коментар
25.09.2020 19:51 Відповісти
Та барон регентом будет.
показати весь коментар
25.09.2020 20:07 Відповісти
свиньи пруться к корыту
показати весь коментар
25.09.2020 19:50 Відповісти
А где Саакашвили и Котовский?
показати весь коментар
25.09.2020 20:17 Відповісти
Одесситы - самые хитрожопые.
показати весь коментар
25.09.2020 21:19 Відповісти
всяческие евреи кончают не від похилого віку
показати весь коментар
25.09.2020 22:28 Відповісти
 
 