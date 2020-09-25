У мери Одеси націлились Зеленський, декілька Філімонових і ще один Труханов, - ЗМІ

У територіальну виборчу комісію Одеси подали документи однофамільці і тезки відомих політиків і кандидатів у мери.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, напередодні в міську територіальну комісію подали документи кандидат на ім'я Геннадій Труханов (повний тезка чинного мера Одеси. - Ред.), декілька Філімонових і навіть один Зеленський.

"Атака клонів" - звична справа на виборах в Одесі, зазначає "Думська". Так, на торішніх парламентських в округах Одеської області балотувалися троє Баранських, два Танцюри, кілька Гончаренків і Климових, несправжній Зеленський та інші "псевдослуги народу".

