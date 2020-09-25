У мери Одеси націлились Зеленський, декілька Філімонових і ще один Труханов, - ЗМІ
У територіальну виборчу комісію Одеси подали документи однофамільці і тезки відомих політиків і кандидатів у мери.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, напередодні в міську територіальну комісію подали документи кандидат на ім'я Геннадій Труханов (повний тезка чинного мера Одеси. - Ред.), декілька Філімонових і навіть один Зеленський.
"Атака клонів" - звична справа на виборах в Одесі, зазначає "Думська". Так, на торішніх парламентських в округах Одеської області балотувалися троє Баранських, два Танцюри, кілька Гончаренків і Климових, несправжній Зеленський та інші "псевдослуги народу".
Але це справа одеситів...
Він сказав, що не є "міцним господарником", але для управління містом потрібні зовсім інші риси.
"Зараз мер і не має бути "міцним господарником". "Міцні господарники" - це коли господарства вже немає, а він міцно тримається за своє місце. "Міцними господарниками" мають бути заступники, має бути команда. А команду формують, її вже сформовано практично. У ній є абсолютно блискучі люди. Вадим Мороховський, припустімо. Заслужений економіст України, голова правління банку "Восток". Я його називаю Вадічек. Я його знаю з 1992 року... Дійсно геніальна людина, меценат... Ось такі люди мають іти. Є хлопець у команді на прізвище Арутюнян. Він директор медичного дому "Одрекс". Є Наташа Жукова, чемпіонка світу з шахів", - назвав деяких членів своєї команди Філімонов.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/filimonov-porjadni-ljudi-ne-jdut-v-politiku-tomu-v-polititsi-nemaje-porjadnih-ljudej-1516477.html
