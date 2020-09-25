Захист Марківа отримав понад 20 нових свідків перед слуханням справи в апеляції, - італійські адвокати

Захист має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично наразі захист має близько 20 потенційних нових свідків, яких необхідно викликати, якщо суд дозволить відновити стадію збору доказів. Усі вони мають безцінну інформацію для справи Марківа", - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу Ніколо Бертоліні Клерічі - партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati, що представляє Україну у апеляційному суді Мілана.

У свою чергу український адвокат, який представляє Україну у процесі, зазначив, що є нові свідки, які досі проживають у зоні конфлікту і раніше боялися свідчити через побоювання за своє життя. Багато солдатів, які могли бути свідками, зокрема, бійці з батальйону імені генерала Кульчицького були вбиті, а щоб знайти тих, хто повернувся з фронту і допитати їх, знадобився час.

Читайте також: Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази

"Нині, навіть коли ситуація в Слов'янську більш-менш контролюється українськими правоохоронними органами, все одно існує ризик бути покараним за те, що свідчиш на користь України, бо там працює багато агентів, яких прикриває Росія. Дуже важко переконати людей, які проживали на Донбасі у період 2014-2019 років, прийти до суду та сказати своє слово, що потім буде відомо на весь світ. Незважаючи на це, із зростанням довіри та впевненості у захисті української армії на Донбасі, люди більш охоче співпрацюють зі слідством та надають цінну інформацію, яка може покласти край процесу проти Віталія, якщо вони свідчитимуть", - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу адвокат Андрій Карнаухов - партнер адвокатського об’єднання "Сергій Козьяков та Партнери".

У Міністерстві юстиції України наголосили, що Україна за надзвичайно короткий проміжок часу зуміла пройти всі процедури для забезпечення свого представництва у суді іноземної юрисдикції. Для належного захисту та збору доказів була задіяна команда адвокатів з України та Італії.

"Тісна співпраця й ефективна міжвідомча координація між Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією України дозволяє державі допомагати адвокатам Віталія Марківа зі збором доказів та зміцненням позицій захисту. Держава Україна як цивільна сторона у кримінальному провадженні проти Марківа робить все можливе, щоб забезпечити суд усіма необхідними матеріалами, свідками та доказами, щоб допомогти суду встановити правду та звільнити українського солдата", - наголосила в.о. директор департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.