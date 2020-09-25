УКР
Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова

Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, -

У Пенсійного фонду України можуть виникнути проблеми з виплатами пенсій до кінця року через дефіцит бюджету відомства і заборгованість по сплаті ЄСВ.

Про це заявила голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярда гривень", — заявила Третьякова.

Станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду становить 20,5 млрд гривень. Крім того, Державна казначейська служба попередила, що не зможе наприкінці року надавати Пенсійному Фонду позики - Фонд і так їй винен.

через збереження негативних тенденцій з нарощування заборгованості Пенсійного фонду України перед єдиним казначейським рахунком за одержані позики, у Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду.

"У зв’язку із цим у Фонду можуть виникнути ризики, пов’язані із виплатою пенсій", — сказано в повідомленні комітету.

Третьякова додала, що держава досі не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду.

+65
))))))))))))Ну шо ЗЕленые дурачки?)))
Все еще ПОРОХ в ваши ЗЕленые штаны срет???
показати весь коментар
25.09.2020 19:30 Відповісти
+54
Никогда еще Порошенко так не воровал, как при Зеленском.
показати весь коментар
25.09.2020 19:39 Відповісти
+46
Обрізанець докерувався.
показати весь коментар
25.09.2020 19:28 Відповісти
коли прийде такий у нас тебе посадять) за несплату податків
показати весь коментар
25.09.2020 21:35 Відповісти
порошенка
показати весь коментар
25.09.2020 22:36 Відповісти
Главное,чтобы папашке Зеленского хватило на пенсии и выплаты дополнительной стипендии я весомые заслуги перед Украиной, а остальные подождут.
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
Здобули.
Кінець епохи зубожіння ...
Чи як там ви, зебіли, верещали ?
Ще не вдавилися ковтати зе-"досягнення" ?
показати весь коментар
25.09.2020 20:44 Відповісти
еще пороховские "досягнення" не пережевали...
показати весь коментар
25.09.2020 21:13 Відповісти
Так они не обманули , просто эпоха петиного зуюожиння меняется на эпоху зеленой нищеты. Дебилам же не кто не обещал , что они богаче при Осле станут
показати весь коментар
26.09.2020 08:26 Відповісти
Даааа.Послать в жопу чиновников с МВФ было очень большой ошибкой.
показати весь коментар
25.09.2020 20:57 Відповісти
Так он их первый раз послал когда Смолия с НБУ уволили. А второй раз когда начал с антикоррупционными органами бороться. А аа это безвиз отменят.
показати весь коментар
25.09.2020 21:02 Відповісти
Для чиновника/депутата с зарплатой 47 тыс. грн. потеря 2 тыс. грн - эту чепуха.
Для пенсионера с пенсией 2-3 тыс. грн потеря 2-3 тыс. грн - это смерть. Доиграетесь, уроды!
показати весь коментар
25.09.2020 21:02 Відповісти
Если б было 2 тыс. грн., а то и тех даже нет, - сволочи паршивые, сами с жиру бесятся, а народ каждую копейку считает.
показати весь коментар
11.10.2020 16:19 Відповісти
браво зелечмошники!!!!!! возврат в 90-е!!!!!! доворовались мрази!!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 21:08 Відповісти
Следите за руками,тьху,за опросами-рейтинг обосравшегося будет расти невиданными темпами.
показати весь коментар
25.09.2020 21:10 Відповісти
Цензор нет, ви прочитали гарно статтю, на яку спрямування? Де там таке написано? Чи тільки піднять хай і набрати відгуків?
показати весь коментар
25.09.2020 21:31 Відповісти
відповім за цензор-нет. Так прочитали. І ви читай теж. Особливо останній абзац.
показати весь коментар
26.09.2020 07:05 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
показати весь коментар
25.09.2020 21:31 Відповісти
Зебіли скоріше понесуть у ломбарди холодильники ніж телевізори.
Чекатимемо на селфі зебілів де їхні дупи будуть затягнуті павутинням.
показати весь коментар
25.09.2020 23:04 Відповісти
Зебилы, а может вы уже здрысните со своим наркошей пока еще Украина есть на карте мира.
показати весь коментар
25.09.2020 21:32 Відповісти
Де там написано немає коштів? Невиплата пенсій?
показати весь коментар
25.09.2020 21:33 Відповісти
Шо сказать хотів, зебіле? Ппц, навіть написати не може нормально, ти в школу ходило?
показати весь коментар
25.09.2020 22:11 Відповісти
Зебільне! Те, що твій блазень надрукує багато папірців, - не врятує країну.
показати весь коментар
25.09.2020 22:56 Відповісти
та надрукують макулатури і всім все вистачить...
показати весь коментар
25.09.2020 21:39 Відповісти
А на содержание никчемных депутатов ВР хватит ?
показати весь коментар
25.09.2020 22:03 Відповісти
Некисло так пенсионеры за просмотр бесплатного сериала заплатят
показати весь коментар
25.09.2020 22:10 Відповісти
👍🤝😕
показати весь коментар
26.09.2020 12:38 Відповісти
Свои суки тогда отдадите..
показати весь коментар
25.09.2020 22:15 Відповісти
Так же как якунович отдавал?
показати весь коментар
26.09.2020 10:09 Відповісти
А вам, пані, на " хлебушек" вистачить?
показати весь коментар
25.09.2020 22:21 Відповісти
Супер новость! Давай зе, сделай еще и пенсионеров!
показати весь коментар
25.09.2020 22:21 Відповісти
денег хватит. всё будет нормально.
показати весь коментар
25.09.2020 22:27 Відповісти
денег не хватит. всё будет нормально
показати весь коментар
25.09.2020 22:30 Відповісти
какао-ботам не хватит. и поделом. всё будет нормально.
показати весь коментар
25.09.2020 22:35 Відповісти
Не мерехти прапорцями, боте.
Бо може статися так що тобі в касі лахти й не вистачить.
показати весь коментар
25.09.2020 23:00 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало. на вот прочти сам себе о себе: "Не мерехти прапорцями, боте. Бо може статися так що тобі в касі лахти й не вистачить."
показати весь коментар
25.09.2020 23:06 Відповісти
Мене не здивуєш цією тролячою іормулою. А щодо прапорця у моєму пості - то я відпочиваю на турецькому курорті. Рашенз фрі, сторонні не швендяють, вода 26, повітря 27...30.
Заздри мовчки, невиїздний ніщеброде.
показати весь коментар
02.10.2020 22:23 Відповісти
Та не звертайте увагу на цю плісняву. Неважливо, тупа вона чи проплачена.
показати весь коментар
25.09.2020 23:32 Відповісти
Это зерКАЛОзалежный бот. Под пятидесятым ником. Надо же как то создавать видимость поддержки осла
показати весь коментар
26.09.2020 18:15 Відповісти
Те що Ви назвали дзеркалозалежністю- відразу два психдіагнози: ехолалія і дещо серйозніше. Днями я на іншому ресурсі постібався з касабів які впевнені що амери не висаджувалисч на Місяць.
показати весь коментар
03.10.2020 19:35 Відповісти
Нічого - хло завжди радий простягнути руку допомоги...
показати весь коментар
25.09.2020 22:34 Відповісти
припиніть виплати на окуповані території.їх діти не платять нам податки,тому Україна їм нічого не винна.
показати весь коментар
25.09.2020 22:40 Відповісти
Їм там раша платить, вони назвали своїм досягненням, що мають по дві пенсії.
показати весь коментар
26.09.2020 06:52 Відповісти
Третьякова это та что писала в смс что хочет чтоб её трахнули на говом одеяле?
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
А при чому тут Третьякова? Вона озвучила реальний стан речей, і всього. Вирок був заявлений в день інавгурації не Пороху, а всій Україні. Пенсіонерам дуже сподобався молодий та красивий комік, тепер Венесуела все ближче: інвестори повтікали, економіка рухнула, промисловість ледве дихає. Розгул корупції і казнокрадства, звідки взятися пенсіям?
показати весь коментар
26.09.2020 07:01 Відповісти
А якщо бовдури ще проголосують за ОПЗЖ, то пенсіонери й дихати перестануть.
показати весь коментар
26.09.2020 07:11 Відповісти
Жгите еще зебилы!)))
показати весь коментар
25.09.2020 22:43 Відповісти
як казав один мишебрат: денег нет, но вы держитесь😜
показати весь коментар
25.09.2020 22:55 Відповісти
Надо вам всем урезать зарплаты, вот тогда наверняка хватит.
показати весь коментар
25.09.2020 23:17 Відповісти
в Пороха вистачало. І на пенсії, та ще й на озброєння десь знаходив. Вдягли голу-босу напівголодну армію, взули, нагодували, озброїли, та і старим не дали померти з голоду, пенсії навіть не затримували. А в шмарклі все навпаки, все через сраку !!
показати весь коментар
25.09.2020 23:21 Відповісти
А Порох про це знає?..
показати весь коментар
26.09.2020 05:25 Відповісти
головне, щоб на зарплату директору Укрпошти вистачило міліон сімсот гривень в місяць. А старі то таке, це ж не якийсь там міністр чи директор якоїсь непотрібної пошти вчорашнього дня.
показати весь коментар
25.09.2020 23:23 Відповісти
Взагалі-то, всі "********* ради" державних підприємств разом з *************, це "винахід" і впровадження часів Пороха!
А тепер негайно відправляйте комент в спам бо правда очі коле!
показати весь коментар
26.09.2020 05:29 Відповісти
Ну шо, зебіли, "ви зробили це разом!"
Насолоджуйтесь, одноклітинні!
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
КУКУ!
https://censor.net/ru/news/3221283/ya_skazal_zelenskomu_chto_es_ne_bankomat_borrel
https://censor.net/ru/news/3221110/2_transha_mvf_do_kontsa_goda_ukraina_uje_ne_poluchit_nujno_staratsya_poluchit_hotya_by_odin_zamglavy

Превед всем ЗЕленым ******* у власти и мрази, которая за них голосовала!
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
ворье и подонки во власти.
показати весь коментар
26.09.2020 00:06 Відповісти
Это моцно конечно - за полтора года умудриться вернуть страну на 5 лет назад. Молодец, Володя. Сильная у тебя команда.

Лично я сомневаюсь, что нам под ту пародию, которую парламент выдал, как проект бюджета, дадут денег. Хоть в ноябре, хоть в декабре. Потому что МВФ смотреть будет не только на бюджет, как мне кажется. Но и на выборы, на ситуацию с пандемией, на общее состояние Украины, которое складывается из разных абсолютно факторов.

Мне хотелось бы ошибаться. И надеяться, что нас в очередной раз поддержат и не дадут свалиться в пропасть. Но таких "разов" было настолько много, что каждый раз удивляешься терпению Вселенной.

Входить в зиму с фантастическим бюджетом, коронавирусом и преЗедентом Зеленским без денег и международной поддержки весьма тревожно.
показати весь коментар
26.09.2020 00:25 Відповісти
Да ладно! Сделают доллар по 50 и на всё фантиков хватит,тогда.....
показати весь коментар
26.09.2020 00:41 Відповісти
Шановне товариство! Чого це ви так кіпішуєте? Подивіться краще на Зе-президента. Він у цей час в Закарпатті знайшов собі розвагу: попа московського сатанату нагородив відзнакою "За заслуги II ступеня". А ви про якісь там пенсії. Ось де стратегія перемоги над кацапами та боротьби з убожінням українців. Головне це - "какая разница" кого нагороджувати, а кого "опускати" нижче плінтуса. Відчуваєте маштаби звездеца?
показати весь коментар
26.09.2020 02:27 Відповісти
Ворье, коррумпированое у власти до руководилось. Некомпетентные недоумки рулят страной.
коррумпция-мафия-олигархи убивают страну.
показати весь коментар
26.09.2020 02:28 Відповісти
Може, це і є їхня стратегія, а ви все ще торочите: "некомпетентньіе"...
показати весь коментар
26.09.2020 07:24 Відповісти
Шановне товариство! Чого це ви так кіпішуєте? Подивіться краще на Зе-президента. Він у цей час в Закарпатті знайшов собі розвагу: попа московського сатанату нагородив відзнакою "За заслуги II ступеня". А ви про якісь там пенсії. Ось де стратегія перемоги над кацапами та боротьби з убожінням українців. Головне це - "какая разница" кого нагороджувати, а кого "опускати" нижче плінтуса. Відчуваєте маштаби звездеца?
показати весь коментар
26.09.2020 02:28 Відповісти
Нахабство з "преміальною пенсією" для батька Зеленського- це вже ЗАНАД-то навіть для султанатів. Ще трохи і "персональна допомога" буде і для онуки Фокіна!
показати весь коментар
26.09.2020 04:39 Відповісти
В Україні відбувається Державний Переворот! Всі наші "вазмущєнія" ворогам до одного місця. Окрім Держперевопоту,відбуваються організаційні диверсантські підготування до можливого вторгнення путінських російських вояк. Все це уже реально і видно без бінокля. А ми щось ....
показати весь коментар
26.09.2020 04:45 Відповісти
Хочется многое сказать но не хватает литературных слов высказать свое возмущение об этом. На губах одни маты.Для них красавцев на все хватает, а для пенсионов и малоимущих не хватает.Народ не голосуйте за эту подоночную партию Слуга народа. А как же люди будут жить без пенсий? Как платить за коммуналку, покупать еду лекарства и так далее?Зачем тогда подымают эти долбанные тарифы на газ , свет воду им что тех не хватало денег? Они объясняют это тем что надо подымать зарплаты сотрудникам за сет пенсий . А кто народу подымет пенсии ?
показати весь коментар
26.09.2020 05:18 Відповісти
ВСЕ вирішується дуже просто! НЕГАЙНО відмінити персональні пенсії по 300 тисяч! обмежити пенсії не більше 47 тисяч! огранічить генеральські пенсії-і все стабілізується!
показати весь коментар
26.09.2020 07:58 Відповісти
Это на Западе максимальная зарплата ограничена 8-ю минимальными. А у нас, в стране победившей коррупции, максимальные зарплаты должны превышать минимальные в 100, 200 и в 300 раз.
показати весь коментар
26.09.2020 14:13 Відповісти
Мы имеем 300 лярдов дырку в бюджете , а бюджет у нас 1,1 триллиона , то есть грубо четверти бюджета нет ,в результате тупорылого Осла у власти и такого же тупого правительства , которые своими маразматическими действиями умудрились посраться со всеми кредиторами из ЕС и МВФ . А выплаты по внешним заимствованиям не кто ж не отменял , а безвиз тю тю , как и 11 лярдов баксов от заробитчан .Так что здравствуй дефолт и голодные бунты. Лично мне очень хочется увидеть , как вчерашние зелебобики будут лично вешать зебилов во главе с ослом , на фонарных столбах.
показати весь коментар
26.09.2020 08:36 Відповісти
Можна пенсионерам собаками выплачивать, а они уже дальше по назначению...
показати весь коментар
26.09.2020 08:40 Відповісти
Вітаю всіх зебуїнів-пенсіонерів з цією перемогою! Ви зробили самі себе разом!
показати весь коментар
26.09.2020 08:56 Відповісти
Главное не отбивайте охоту пенсионерам смотреть телевизор. Вся надежда олигархов на это.
показати весь коментар
26.09.2020 14:10 Відповісти
Какая неожиданность.
показати весь коментар
26.09.2020 09:23 Відповісти
Надеюсь на приход нашего украинского Пиночета.
показати весь коментар
26.09.2020 10:11 Відповісти
Вон в Беларуси уже белорусский Пиночет нарисовался!
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
Не путай божий дар с яишнецей.
показати весь коментар
26.09.2020 20:23 Відповісти
Главное чтобы им хватило. Единственная надёжа всех наших президентов и олигархов. Золотой запас ОПЗЖ!
показати весь коментар
26.09.2020 14:07 Відповісти
Скажите пожалуйста а для папы Вовы Зеленского денег на пожизненную стипендию там у вас хватит???
показати весь коментар
26.09.2020 10:30 Відповісти
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше что.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? ДО НАС НИКОМУ НЕТ ДЕЛА!
Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование, власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
показати весь коментар
26.09.2020 10:30 Відповісти
Мне тоже 60. Тока стажа у меня 43 года...))) И в Подольск ехать не надо!
показати весь коментар
26.09.2020 11:55 Відповісти
Фигня! Нацбанк перекроет дефицит Скоро новые купюры введут в обращение! Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 6444
показати весь коментар
26.09.2020 10:35 Відповісти
"Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова" - https://news.i.ua/click/7110578/1530113698/2 Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий
Не говорят какой доллар будет.
показати весь коментар
26.09.2020 19:42 Відповісти
Да да. Надо урезать паек солдатам что б не разкабанели)))
показати весь коментар
09.10.2020 12:08 Відповісти
Чтоб хватило денег на пенсии, просто вам не надо воровать, вот тогда на всё будет хватать денег.
показати весь коментар
11.10.2020 16:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 