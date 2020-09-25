Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова

У Пенсійного фонду України можуть виникнути проблеми з виплатами пенсій до кінця року через дефіцит бюджету відомства і заборгованість по сплаті ЄСВ.

Про це заявила голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярда гривень", — заявила Третьякова.

Станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду становить 20,5 млрд гривень. Крім того, Державна казначейська служба попередила, що не зможе наприкінці року надавати Пенсійному Фонду позики - Фонд і так їй винен.

через збереження негативних тенденцій з нарощування заборгованості Пенсійного фонду України перед єдиним казначейським рахунком за одержані позики, у Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду.

"У зв’язку із цим у Фонду можуть виникнути ризики, пов’язані із виплатою пенсій", — сказано в повідомленні комітету.

Третьякова додала, що держава досі не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду.

