Наказ про преміювання військовослужбовців у зоні ООС не регламентує режим припинення вогню, - Міноборони

Від 27 липня 2020 року для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть безпосередню участь в операції Об'єднаних сил, запроваджено нову додаткову винагороду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зазначену винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду", — наголосив міністр оборони України Андрій Таран.

"За попередніми розрахунками Департаменту фінансів Міністерства оборони, вже за липень-серпень 2020 року у якості даної додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ буде виплачено близько 250 млн. гривень. На поточний 2020-й рік необхідними коштами для виплати вказаної винагороди Міноборони забезпечене", — повідомив міністр.

Перелік військових частин (підрозділів), в яких здійснюється виплата зазначеної винагороди, затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України. Умови виплати винагороди визначені з урахуванням позиції керівництва Операції об’єднаних сил та Генерального штабу, а також існуючої практики реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони Збройними Силами України. Зокрема, аналогічний порядок застосовується при виплаті військовослужбовцям грошового забезпечення за відповідний місяць ("розмір премії військовослужбовця за результатами діяльності за місяць встановлюється залежно від наявності у нього оголошених наказом командира дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни")

У Міністерстві оборони окремо зауважили, що даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "запровадження якихось штрафів" є абсолютно маніпулятивним і політизованим.

Наказ набрав чинності 25 вересня 2020 року. Друковану версію наказу оприлюднено в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" № 75 від 25.09.2020 року.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.