"Слуга народу" Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - "Схеми". ДОКУМЕНТ
Заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль просив учетверо підвищити зарплату своєму помічникові – сину першого помічника президента Зеленського Микиті Шефіру, а також ініціював призначення йому двох премій у перші три місяці роботи.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з отриманими документами з Верховної Ради, заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль у вересні 2019 року звернувся до Апарату парламенту з поданням встановити зарплату Микиті Шефіру, який є його помічником за трудовим договором на постійній основі, на рівні 6 тисяч гривень.
Потім Кісєль звернувся з проханням підвищити Шефіру зарплату з 1 листопада 2019-го – до 24 тисяч гривень. Тоді ж депутат попросив також виплатити помічнику премію – у розмірі 20 000 гривень. І через місяць – повторив прохання щодо премії на ту ж суму.
"Таким чином, виходить, що син головного помічника президента Володимира Зеленського за перші три місяці роботи міг отримати з держбюджету дві премії та чотирикратне підвищення зарплати", – сказано у матеріалі "Схем".
У коментарі журналістам Кисіль підкреслив, що пошук помічників і розподіл фонду заробітної плати - це його законне право згідно зі статтею 34 Закону України "Про статус народного депутата України".
Законом передбачено, що народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов’язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів".
Юрій Кісєль – народний депутат з Кривого Рогу. У липні цього року його родина придбала майно президента: Володимир Зеленський продав дружині Кісєля земельну ділянку та нерухомість в Іванковичах на Київщині.
