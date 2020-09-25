УКР
Новини
11 325 66

"Слуга народу" Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - "Схеми". ДОКУМЕНТ

Заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль просив учетверо підвищити зарплату своєму помічникові – сину першого помічника президента Зеленського Микиті Шефіру, а також ініціював призначення йому двох премій у перші три місяці роботи.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з отриманими документами з Верховної Ради, заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль у вересні 2019 року звернувся до Апарату парламенту з поданням встановити зарплату Микиті Шефіру, який є його помічником за трудовим договором на постійній основі, на рівні 6 тисяч гривень.

Потім Кісєль звернувся з проханням підвищити Шефіру зарплату з 1 листопада 2019-го – до 24 тисяч гривень. Тоді ж депутат попросив також виплатити помічнику премію – у розмірі 20 000 гривень. І через місяць – повторив прохання щодо премії на ту ж суму.

Слуга народу Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - Схеми 01

"Таким чином, виходить, що син головного помічника президента Володимира Зеленського за перші три місяці роботи міг отримати з держбюджету дві премії та чотирикратне підвищення зарплати", – сказано у матеріалі "Схем".

У коментарі журналістам Кисіль підкреслив, що пошук помічників і розподіл фонду заробітної плати - це його законне право згідно зі статтею 34 Закону України "Про статус народного депутата України".

Слуга народу Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - Схеми 02

Законом передбачено, що народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов’язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів".

Юрій Кісєль – народний депутат з Кривого Рогу. У липні цього року його родина придбала майно президента: Володимир Зеленський продав дружині Кісєля земельну ділянку та нерухомість в Іванковичах на Київщині.

+56
голодает сын хозяина 95 квартала ...
показати весь коментар
25.09.2020 20:02 Відповісти
+44
2 премии...4-кратное повышение...
Пенсы, слышите, не до вас тут, убогих
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
+43
Это кумовство или ещё нет?
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
голодает сын хозяина 95 квартала ...
показати весь коментар
25.09.2020 20:02 Відповісти
Бінго!
показати весь коментар
25.09.2020 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
Это кумовство или ещё нет?
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
хуцповство.
показати весь коментар
25.09.2020 20:05 Відповісти
Нет не кумовство! Евреи детей не крестят!
показати весь коментар
25.09.2020 20:06 Відповісти
Бармицва там какая-то есть ...
показати весь коментар
25.09.2020 20:32 Відповісти
В общем удалили наш с тобой диалог. Моя твоя извиняй аднака
показати весь коментар
25.09.2020 21:54 Відповісти
Это ЗЕмлячество. Только вот земля обетованная для них - это бюджетные деньги.
показати весь коментар
25.09.2020 20:41 Відповісти
Нi, це жити по-новому.
показати весь коментар
25.09.2020 22:38 Відповісти
2 премии...4-кратное повышение...
Пенсы, слышите, не до вас тут, убогих
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
вот чем отличается варка лягушки в холодной кипящей воде...
показати весь коментар
25.09.2020 20:06 Відповісти
Вот суки!!
показати весь коментар
25.09.2020 20:38 Відповісти
"кто он мне.и кто я ему?"
тут только миротворец может разобраться
показати весь коментар
25.09.2020 20:05 Відповісти
Супер, особенно после заявления, что пенсий на всех не хватит
показати весь коментар
25.09.2020 20:05 Відповісти
Зе-молочные реки,зе-кисельные берега
показати весь коментар
25.09.2020 20:06 Відповісти
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9734
показати весь коментар
25.09.2020 20:08 Відповісти
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2883
показати весь коментар
25.09.2020 20:08 Відповісти
Просто очень талантливый оказался!
показати весь коментар
25.09.2020 20:09 Відповісти
Дуже. Ви подивіться на цей погляд молодого таланта ... Сам Нахманович його папа
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7232
показати весь коментар
25.09.2020 20:57 Відповісти
а кататься на свыне, кошерно?
показати весь коментар
26.09.2020 14:09 Відповісти
Остановите коррупцию Порошенко
показати весь коментар
25.09.2020 20:10 Відповісти
Интересно сколько денег на счету казначейства Украины останется после зеленой плесени. И сколько будет долгов? Кого вы "сделали", идиоты?
показати весь коментар
25.09.2020 20:11 Відповісти
А вони ще там є?
показати весь коментар
25.09.2020 20:17 Відповісти
вівці завжди виконують свою місію...- при всіх режимах
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7613
показати весь коментар
25.09.2020 20:18 Відповісти
А це нова еліта! Кожний до свого по своє!
показати весь коментар
25.09.2020 20:15 Відповісти
хто ж нам лікар...
показати весь коментар
25.09.2020 20:19 Відповісти
Хлебало не треснет у зебуинов?
показати весь коментар
25.09.2020 20:16 Відповісти
Луценко за премию для водилы закрыли. А тут две для помощника. и зарплату в четыре. ну и аппетиты у зеленой швали
показати весь коментар
25.09.2020 20:17 Відповісти
Луценко, не за водилу закрывали, а за то что сажал Колесникова и отжимал бизнес у Рыгов под прикрытием МВД.
Посадят у нас только за растрату бюджетных средств кого то, держи карман шире!
"Невинно" уложенную бабу Юльку ещё вспомни!
показати весь коментар
26.09.2020 05:42 Відповісти
А что не так? Эпоха бидности скинчилась)))))
показати весь коментар
25.09.2020 20:17 Відповісти
а пулю в лоб не желаете твари холёненькие на людских деньгах рыла вырастили..
показати весь коментар
25.09.2020 20:17 Відповісти
Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
показати весь коментар
25.09.2020 20:18 Відповісти
Европа Ответила , что Они не Банкомат для Украины , - Зеленскому.Печатного станка не хватит всю эту прожорливую свору прокормить.
показати весь коментар
25.09.2020 20:20 Відповісти
Пенсы прокормят.
показати весь коментар
25.09.2020 21:50 Відповісти
Та то таке. Коли 73% - тупа маса, то гріх не на*****.
показати весь коментар
25.09.2020 20:22 Відповісти
Сумніваюсь, що мАльчіку шефіру, ці 70 життєво необхідні.
Це більше схоже на виховний процес. "Иди "чесно" заработай деньги". Чи неймовірне жлобство, як у зЕ-Атца.
показати весь коментар
25.09.2020 20:22 Відповісти
блин, я когда вижу харю шефира, закрадываются сомнения, что он думает о благополучии страны в целом и каждого гражданина в отдельности..это крысиная харя, думает лишь о том где срубить халявного бабла, для себя любимого..да побольше
показати весь коментар
25.09.2020 20:29 Відповісти
Синок Сергія Нахмановича Микитка клав на усіх, бо його папа перший помічник президента. І це у нього завдяки 73% тепер гарно получається
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8069
показати весь коментар
25.09.2020 20:45 Відповісти
Зебилы , болт ишакский малагасийский шею вам не трет?
показати весь коментар
25.09.2020 20:54 Відповісти
Це, напевно, цього виродка призначили за діда.
Дєдушка Нікіткі боролся с банєровцамі на Западной Украінє
"Слуга народу" Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7011
показати весь коментар
25.09.2020 21:01 Відповісти
здохне тварь на перехресті
показати весь коментар
25.09.2020 21:02 Відповісти
Твари, совсем оборзели и страх потеряли, а 4 хрена ему в жопу не надо??? Народ концы с концами ели-ели сводит, а они мрази, от жиру бесятся. И эта жидовка, мама Римма говорила перед выборами, что он идёт не ради денег, а чтоб народу лучше жилось. Ну, каком народу, тому кто в Раде сидит, депутатам-дармоедам, слугам олигархам???
показати весь коментар
25.09.2020 21:03 Відповісти
Вот радость то пенсам)
показати весь коментар
25.09.2020 21:08 Відповісти
Тут одна зебилиха сказала что пенсионерам возможно осенью уже и платить пенсий будет нечем .Надо успеть ребятам с премиями а то бабки тю тю все Порошенко увез с собой..
показати весь коментар
26.09.2020 00:00 Відповісти
Наконец то покращення. Зелохам сосать лапу!
показати весь коментар
25.09.2020 21:08 Відповісти
это по народному, это по служанскому народу
главное что не Порох!!!
показати весь коментар
25.09.2020 21:44 Відповісти
Це все Порошенко мародер, наживаеться....Фабрика в Липецьку....офшори....гав гав...ой шо це я. Бубочка вже нелох.
показати весь коментар
25.09.2020 21:48 Відповісти
А тебе все петушенко в суп плюёт...
показати весь коментар
25.09.2020 21:51 Відповісти
Мой дружбан зетипилл? Щиро дякую. Давай зробим себе третий раз.
показати весь коментар
25.09.2020 22:01 Відповісти
Я не знаю кто твой дружбан. Но есть пословица - скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
Поэтому зетипилл, иди соси своему дружбану.
показати весь коментар
25.09.2020 22:45 Відповісти
Обоих расстрелять *****!
показати весь коментар
25.09.2020 21:50 Відповісти
Личико у шефира вроде человеческое, а вот совести, как у папы. Богатющий не подпольный миллионер и этим все сказано
показати весь коментар
25.09.2020 21:54 Відповісти
да уж, зеленая мразота реально потеряла берега. встретил слугу сброда , обнули урода
показати весь коментар
25.09.2020 22:00 Відповісти
Порох астанавись!!!
показати весь коментар
25.09.2020 22:49 Відповісти
знатные ублюдки
показати весь коментар
25.09.2020 22:53 Відповісти
Неужели такая дорогая губозакаточная машина
показати весь коментар
25.09.2020 23:01 Відповісти
Надо гнать слуг!!! слишком много дерьма!!!!!
показати весь коментар
26.09.2020 06:25 Відповісти
Девіз цієї нації-- бери скрізь де можна і неможна. Свої інтереси --це головне.
показати весь коментар
26.09.2020 09:15 Відповісти
 
 