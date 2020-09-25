В Україні за 2 тижні в півтора раза зросла кількість госпіталізацій із COVID-19, - МОЗ

Кількість хворих на COVID-19, які потрапили до лікарень, в Україні за останні 13 днів зросла в 1,5 разу - з 403 до 622 на добу (усереднений за тиждень показник).

На цьому тижні були зафіксовані три найвищі показники добової госпіталізації за весь час епідемії: 22 вересня - 711 осіб, 23 вересня - 685 і 24 вересня - 742.

Цьому стрибку досить довго передувала відносна стабільність показника: за три тижні він виріс лише з 387 до 403 осіб на добу. Попереднього разу така стабілізація фіксувалася наприкінці червня - у липні, проте приблизно на удвічі меншому рівні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на початку цього тижня повідомив, що COVID-хворими було зайнято 13 тис. ліжок з 36 тис. За його словами, готується ще 14 тис. ліжок, проте це максимальна кількість, яку може собі дозволити українська охорона здоров'я. Міністр уточнив, що з нинішньої кількості ліжок, відведених для боротьби з COVID-19, 14 тис. обладнані подачею кисню, і це число планується нарощувати.

Коефіцієнт кореляції кількості госпіталізованих і померлих від COVID-19 (обидва показники усереднені за тиждень) становить дуже високе значення в 0,96, що означає високу ймовірність зростання числа померлих найближчим часом. Поки ж, через нещодавню стабілізацію числа госпіталізованих, кількість померлих також перестала зростати, і останні десять днів коливалося трохи вище рівня 50 осіб на день.