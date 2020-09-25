В Україні за 2 тижні в півтора раза зросла кількість госпіталізацій із COVID-19, - МОЗ
Кількість хворих на COVID-19, які потрапили до лікарень, в Україні за останні 13 днів зросла в 1,5 разу - з 403 до 622 на добу (усереднений за тиждень показник).
Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На цьому тижні були зафіксовані три найвищі показники добової госпіталізації за весь час епідемії: 22 вересня - 711 осіб, 23 вересня - 685 і 24 вересня - 742.
Цьому стрибку досить довго передувала відносна стабільність показника: за три тижні він виріс лише з 387 до 403 осіб на добу. Попереднього разу така стабілізація фіксувалася наприкінці червня - у липні, проте приблизно на удвічі меншому рівні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на початку цього тижня повідомив, що COVID-хворими було зайнято 13 тис. ліжок з 36 тис. За його словами, готується ще 14 тис. ліжок, проте це максимальна кількість, яку може собі дозволити українська охорона здоров'я. Міністр уточнив, що з нинішньої кількості ліжок, відведених для боротьби з COVID-19, 14 тис. обладнані подачею кисню, і це число планується нарощувати.
Коефіцієнт кореляції кількості госпіталізованих і померлих від COVID-19 (обидва показники усереднені за тиждень) становить дуже високе значення в 0,96, що означає високу ймовірність зростання числа померлих найближчим часом. Поки ж, через нещодавню стабілізацію числа госпіталізованих, кількість померлих також перестала зростати, і останні десять днів коливалося трохи вище рівня 50 осіб на день.
надо китаезов тогда ставить на бутылку. в зиме наверное Стебанов в отставку подаст шоп его не разорвали.
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених
не виключаю, що у нас не тільки цар фейковий, не тільки міністр МОЗ фейковий, не тільки тестування фейкове, не тільки"статистика ковіду" фейкова, але і лабораторію фейково "накрили" будьте цинічними - все сприймайте скептично, але, холєра, дезинфікуйте руки та тримайте дистанцію
https://twitter.com/artnataliwood5
https://twitter.com/artnataliwood5 NinaBoi
Боротьба з коронавірусом по Зеленському. Після того, як накрили підпільну лабораторію по виготовленню тестів в Харкові - тести закінчились....
Зараз міністр МОЗ Стєпашка каже - що тетстуватись не треба, (читаємо- просто нема чим)
Кінець фільму.