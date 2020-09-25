УКР
В Україні за 2 тижні в півтора раза зросла кількість госпіталізацій із COVID-19, - МОЗ

В Україні за 2 тижні в півтора раза зросла кількість госпіталізацій із COVID-19, - МОЗ

Кількість хворих на COVID-19, які потрапили до лікарень, в Україні за останні 13 днів зросла в 1,5 разу - з 403 до 622 на добу (усереднений за тиждень показник).

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На цьому тижні були зафіксовані три найвищі показники добової госпіталізації за весь час епідемії: 22 вересня - 711 осіб, 23 вересня - 685 і 24 вересня - 742.

Цьому стрибку досить довго передувала відносна стабільність показника: за три тижні він виріс лише з 387 до 403 осіб на добу. Попереднього разу така стабілізація фіксувалася наприкінці червня - у липні, проте приблизно на удвічі меншому рівні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на початку цього тижня повідомив, що COVID-хворими було зайнято 13 тис. ліжок з 36 тис. За його словами, готується ще 14 тис. ліжок, проте це максимальна кількість, яку може собі дозволити українська охорона здоров'я. Міністр уточнив, що з нинішньої кількості ліжок, відведених для боротьби з COVID-19, 14 тис. обладнані подачею кисню, і це число планується нарощувати.

Читайте також: За минулу добу в Києві виявили 380 випадків COVID-19, дев'ять осіб померли, - Кличко

Коефіцієнт кореляції кількості госпіталізованих і померлих від COVID-19 (обидва показники усереднені за тиждень) становить дуже високе значення в 0,96, що означає високу ймовірність зростання числа померлих найближчим часом. Поки ж, через нещодавню стабілізацію числа госпіталізованих, кількість померлих також перестала зростати, і останні десять днів коливалося трохи вище рівня 50 осіб на день.

...прямая зависимость от километража "отремонтированных" и "проложенных" дорог?
25.09.2020 20:06
Прямая зависимость от слабости ума . Как показал опыт прошлых выборов , это 73 % .
25.09.2020 20:10
25.09.2020 20:07
а шо, реально вирус может быть рукотворным?
надо китаезов тогда ставить на бутылку. в зиме наверное Стебанов в отставку подаст шоп его не разорвали.
25.09.2020 20:15
Какая-то жесть..судя по госпитализациям и выпискам, к началу ноября пробьем 50 тыс по заполненности коек. Но, до этого, закончатся места с аппаратами ИВЛ
25.09.2020 20:21
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених

не виключаю, що у нас не тільки цар фейковий, не тільки міністр МОЗ фейковий, не тільки тестування фейкове, не тільки"статистика ковіду" фейкова, але і лабораторію фейково "накрили" будьте цинічними - все сприймайте скептично, але, холєра, дезинфікуйте руки та тримайте дистанцію

https://twitter.com/artnataliwood5

https://twitter.com/artnataliwood5 NinaBoi

Боротьба з коронавірусом по Зеленському. Після того, як накрили підпільну лабораторію по виготовленню тестів в Харкові - тести закінчились....
Зараз міністр МОЗ Стєпашка каже - що тетстуватись не треба, (читаємо- просто нема чим)
Кінець фільму.
25.09.2020 20:31
Не может быть.. Не верю.. Украина в зеленой и желтой зоне уже пару дней.." Мы главные супер победители и чемпионы коронавируса."
25.09.2020 21:55
 
 