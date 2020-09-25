У нас є питання до керівників Мінфіну і Мінекономрозвитку, - Разумков про можливі відставки в Кабміні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає перестановки в Кабінеті міністрів. Відставки можуть відбутися в економічному блоці уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, є два міністри, до яких є питання.

"Це Мінфін і Мінекономіки. Щодо міністерства фінансів - ситуація більш неординарна. Це і з приводу дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (у парламент - ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.

Водночас спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес.

"Будь-які ротації (в Кабміні - ред.) також позначаться на бюджетному процесі, тому треба враховувати всі деталі", - додав він.

