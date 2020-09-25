УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9253 відвідувача онлайн
Новини
1 730 28

У нас є питання до керівників Мінфіну і Мінекономрозвитку, - Разумков про можливі відставки в Кабміні

У нас є питання до керівників Мінфіну і Мінекономрозвитку, - Разумков про можливі відставки в Кабміні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає перестановки в Кабінеті міністрів. Відставки можуть відбутися в економічному блоці уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, є два міністри, до яких є питання.

"Це Мінфін і Мінекономіки. Щодо міністерства фінансів - ситуація більш неординарна. Це і з приводу дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (у парламент - ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.

Водночас спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес.

"Будь-які ротації (в Кабміні - ред.) також позначаться на бюджетному процесі, тому треба враховувати всі деталі", - додав він.

Читайте також: Новий закон "Про столицю" навряд чи ухвалять до виборів, - Разумков

Автор: 

Мінфін (3696) Мінекономрозвитку (2401) Разумков Дмитро (1528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А до президента, ніяких питань...
показати весь коментар
25.09.2020 20:27 Відповісти
+6
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 9212
показати весь коментар
25.09.2020 20:46 Відповісти
+5
Позвольте задать вопрос- когда будет утверждена программа Кабмина?
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до президента, ніяких питань...
показати весь коментар
25.09.2020 20:27 Відповісти
ну ни х.я соби у вас есть вопросы прям к себе...и шож...вы б.яди ответите???
показати весь коментар
25.09.2020 20:27 Відповісти
Всіх вас це чекає.... в першу чергу сцикла.
показати весь коментар
25.09.2020 20:27 Відповісти
Я бы на его месте убежал . Далеко-далеко ..
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
ха...он еще зелебеню пересидит,и его место займет.этот парень не так прост,как кажется
показати весь коментар
25.09.2020 20:36 Відповісти
Всё так плохо ?
показати весь коментар
25.09.2020 20:39 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Арахамия собирает в ВР неформальну группу депутатов для Разумкова. Уже есть около 20.
показати весь коментар
25.09.2020 20:45 Відповісти
Может и пересидит... Если во время при шухере свалит
показати весь коментар
25.09.2020 20:40 Відповісти
Какие в борделе могут быть вопросы, поменяют одну плечевую на другую, красные фонарики от этого все равно не погаснуть
показати весь коментар
25.09.2020 20:32 Відповісти
Может случиться так, что скоро и к самому разумкову будут вопросы. зеленая гниль не вечна.
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 1518
показати весь коментар
25.09.2020 20:35 Відповісти
Чьих будеш,зелебобик? Ruské prase?
показати весь коментар
25.09.2020 20:39 Відповісти
Смотри на флажок.протри зенки
показати весь коментар
25.09.2020 20:39 Відповісти
та ты волшебник !!!!!

это фантастика !!!!!

до тебя ни одному кацапу не удавалось навесить на свой ник флаг чужой страны !

Как ты смог ? !!!
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
прапорець засунь в дупу. Чий Крим?
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
Какой прокси тебе винторогому куратор выдал...такой и флажок...что на него смотреть то??
показати весь коментар
25.09.2020 20:43 Відповісти
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 355
показати весь коментар
25.09.2020 21:16 Відповісти
ты чей сос, триколорный ?
показати весь коментар
25.09.2020 20:40 Відповісти
Позвольте задать вопрос- когда будет утверждена программа Кабмина?
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
либретто, так сказать, на вторую часть Марлезонского балета ...
показати весь коментар
25.09.2020 20:46 Відповісти
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 9212
показати весь коментар
25.09.2020 20:46 Відповісти
МАльчікі продовжують гру "Знайди козла відпущення". А тим часом, економіка пала смертю хоробрих, не витримавши зелених експериментів та грабунку.
Враховуючи тікучість кадрів, постає питання, хто, конкретно, несе відповідальність за знищення економіки? Як я розумію, презЕдент.
показати весь коментар
25.09.2020 20:47 Відповісти
"влада" моральних уродів ...причому всі роки Незалежності ...
показати весь коментар
25.09.2020 21:05 Відповісти
«Почему Вы не сделаете пластическую операцию?» - А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)........
Как-то так.......☹️
показати весь коментар
25.09.2020 21:09 Відповісти
мінфін?

https://prm.ua/pfu-ne-vistachaye-koshtiv-dlya-viplat-pensiy-naprikintsi-roku-tretyakova/ У Пенсійного фонду можуть виникнути проблеми з отриманням позики наприкінці бюджетного періоду, а отже виникнуть і ризики щодо виплати пенсій. Про це повідомила голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.
"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень", - сказала голова Комітету Галина Третьякова.
Так, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду складає 20,5 млрд грн.
"У Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв'язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов'язані із виплатою пенсій", - додала вона.
За її словами, навіть враховуючи постійне дотування Фонду, держава до сих пір не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.
У Пенсійному фонді заявляють, що поки що продовжують пенсійні виплати за вересень (сьогодні - останній день виплат, згідно Закону)
показати весь коментар
25.09.2020 21:34 Відповісти
А чого до мінсоцполітики нема претензій?

https://prm.ua/v-********-zrostaye-riven-bezrobittya/ У II кварталі 2020 року (квітень-червень) рівень безробіття в Україні зріс на 1,3% і тепер становить 9.9%, про це свідчать дані Державної служби статистики.
За результатами дослідження в II кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці старше 15 років становить 15.7 мільйонів осіб. Водночас кількість безробітного населення віком 15 років і старше склала 1.7 мільйонів осіб. Так, рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15-70 років - 55,2%. При цьому, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становить 9,8%, а серед осіб у віці 15-70 років - 9,9%.
Нагадаємо, https://prm.ua/v-kiyevi-riven-bezrobittya-zris-v-desyat-raziv-prokopiv/ рівень безробіття в Києві зріс в 10 разів.
показати весь коментар
25.09.2020 21:37 Відповісти
ЗеДятлы, ЗеДауны, ЗеДебилы, ну и остальные умственно отсталые, а у вас есть вопросы к ЗЕ и его Кабмину?
У нас є питання до керівників Мінфіну і Мінекономрозвитку, - Разумков про можливі відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9194
показати весь коментар
25.09.2020 21:44 Відповісти
Разумков нюхнул Дурачка ...
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
 
 