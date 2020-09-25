УКР
Китайські інвестори "Мотор Січі" закликали ВРУ створити слідчу комісію у справі про блокування їм доступу до підприємства

Китайські інвестори

Китайські інвестори авіабудівного АТ "Мотор Січ", звернулися до депутатів Верховної Ради з офіційним листом, в якому міститься прохання створити тимчасову слідчу комісію і припинити державне рейдерство, яке проявляється в протизаконному блокуванні доступу їм до підприємства.

До документа додається повний текст повідомлення про початок інвестиційного спору, раніше надісланого до Мін'юсту та інших органів влади України, юридичний висновок європейського юридичного бюро про невідповідність кримінальних справ щодо "Мотор Січ" правовим нормам ЄС, результати науково-експертної оцінки українських вчених-економістів, які свідчать про фінансове і ринкове становище АТ, що стрімко погіршується.

Текст листа китайських інвесторів до депутатського корпусу ВРУ у своєму відеоблозі оприлюднив Олександр Дубінський, народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Документ було направлено всім 423 нардепам IX скликання, парламентському Комітету з питань правоохоронної діяльності та Тимчасовій спеціальній комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів.

Китайські інвестори АТ "Мотор Січ" повідомляють, що змушені звернутися саме до Верховної Ради України, бо за останні роки виконавча і судова гілки української влади повністю себе дискредитували. І просять нардепів втрутитися і припинити безпідставний тиск з боку держорганів, а також допомогти державі Україна уникнути збитків у розмірі $3,5 млрд, які вони як інвестори мають намір стягнути як компенсацію в рамках інвестиційного спору в міжнародному арбітражі.

Автори листа до ВРУ, серед яких відомий китайський підприємець Ван Цзин звертають увагу парламентаріїв на такі факти: 1) акції АТ не належать державі ще з 2000 р.; 2) з 2015 р. АТ "Мотор Січ" виключено зі списку стратегічних підприємств; 3) у травні 2017 року тодішній віцепрем'єр Степан Кубів під час особистої зустрічі запевнив китайських інвесторів у всебічній підтримці Україною їх співпраці з АТ "Мотор Січ".

Тому китайські інвестори "Мотор Січі" з подивом зустріли звістку про відкриття з ініціативи СБУ кримінального провадження - лише через 2 місяці після зустрічі з Кубівим. Вони підкреслюють, що ухвалювали рішення про інвестиції в приватне АТ "Мотор Січ", знаючи, що на момент придбання акцій не було жодних законодавчих обмежень на інвестиційні угоди з акціонерами підприємства. На підтвердження цього в документі, зокрема, приведена зроблена вже в 2018 р прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом публічна заява: "Це на 100% приватна компанія і мені більше додати до цього нічого. Всі питання вирішує менеджмент самої компанії і власники".

Китайські інвестори вважають, що єдиною метою активності СБУ було отримання фінансових вигод певними особами, які діють від імені держави. "Ситуація прояснилася наприкінці 2017 року, коли певні особи від імені керівництва України в ультимативній формі повідомили нашим представникам, що ми зможемо фактично вступити в свої права акціонерів АТ "Мотор Січ" тільки в тому випадку, якщо забезпечимо безкоштовну передачу Україні в особі концерну "Укроборонпром" 25% акцій АТ "Мотор Січ" і 100 млн доларів. А арешти і заборони були накладені судом виключно щоб підтвердити серйозність ультиматуму і змусити нас погодитися на такі умови", - розповіли деталі події в зверненні до депутатів китайські інвестори "Мотор Січ" .

У результаті впродовж 3-х років китайські акціонери "Мотор Січ", які інвестували в цей актив близько $1 млрд дол., не можуть отримати доступ до управління підприємством, не мають можливості його розвивати та отримувати дивіденди. Дії української влади вони розцінюють як держрейдерство і спробу експропріації інвестицій всупереч діючої між нашими країнами угоди про захист інвесторів. Тому у своєму зверненні до народних депутатів України вони висловлюють сподівання, що Верховна Рада докладе всіх зусиль для припинення свавілля. "Ми просимо ініціювати створення слідчої комісії у ВР і таким чином захистити десятки тисяч працівників "Мотор Січі" від звільнення, а також зберегти державі $3,5 млрд, які в іншому випадку Україна буде зобов'язана виплатити", - резюмують китайські інвестори АТ "Мотор Січ" своє звернення до депутатського корпусу ВРУ.

Таємниці і подробиці схеми блокування "Мотор Січі" Олександр Дубінський описав у відео, яким супроводив документ : "У 2017 році беззмінний директор "Мотор Січ" Богуслаєв нібито продає завод китайцям, отримує від них майже $750 млн. Отримавши від китайців передоплату за завод Богуслаєв віддавати його не хоче, а хоче китайців кинути і продовжувати поставки вертолітних двигунів у РФ. Щоб зберегти завод і не віддавати його, одержавши завдаток, Богуслаєв йде в СБУ і за "долю малу" домовляється, щоб Служба безпеки заблокувала угоду". Заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що ситуація навколо "Мотор Січі" - "додаткова мотивація для президента Зеленського, і Кабінету Міністрів, щоб "інвестняні" таки запрацювали".

Мотор Січ (330) Дубінський Олександр (492)
В очередь сукины дети...в очередь...
Только после создания следственной комиссии по вагнеровцам...
После того как комиссия расследует, какая тварь позволила сепару богуслаеву фактически приватизировать стратегическое предприятие.
В очередь сукины дети...в очередь...
Только после создания следственной комиссии по вагнеровцам...
показати весь коментар
25.09.2020 20:35 Відповісти
желторотые наглеют думают что выплодилось больше 1 млрд выпустили вирус Ковид 19 ничего по предсказаниям китаезы как раз от вируса и погибнут останется не более четверти...
показати весь коментар
25.09.2020 20:40 Відповісти
Очередная история про украденные серебряные ложечки
https://twnews.es/ua-news/obnulili-sdelku-kak-amerikantsy-i-ze-ne-daiut-iaroslavskomu-i-kitaitsam-poluchit-kontrol-nad-motor-sich-iu

Есть еще несколько публикаций на эту тему и там все противоречат друг другу.
показати весь коментар
25.09.2020 21:00 Відповісти
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 7201
показати весь коментар
25.09.2020 20:39 Відповісти
чого хочуть мавпи?
показати весь коментар
25.09.2020 20:47 Відповісти
А мавпи хочуть технологій та доступ до управління
показати весь коментар
25.09.2020 20:56 Відповісти
"заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по "Мотор Сич" правовым нормам ЕС". Вот ведь что интересно, ни Украина, ни КНР не входят в ЕС, без Верховной Рады, таким образом, глухой номер получается
показати весь коментар
25.09.2020 20:51 Відповісти
Це ж треба...Совкодрочер-ватник богуслаєв наіпав китайців! Косооким не виробництво треба, а авіаційні технології. Але америкоси дуже не зрадіють коли таке станеться. А це-стратегічні партнери та постачальники зброї до України. От така патова ситуація. Підприємство експроприювати , богуслаєва посадити гроші повернути китайцям з компенсацією.
показати весь коментар
25.09.2020 21:00 Відповісти
Товарищ судья, а он не может сесть...
показати весь коментар
25.09.2020 20:41 Відповісти
Что за падаль запустила в Україну вузькооких дикунів?
показати весь коментар
25.09.2020 20:45 Відповісти
"с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий", - итак, в 2015 году президентом Украины был большой патриот, дипломат, успешный предприниматель Петр Порошенко. Все вопросы - к нему!
показати весь коментар
25.09.2020 20:51 Відповісти
Це не той, що працював міністром в Якуневича?
показати весь коментар
26.09.2020 00:03 Відповісти
Богуславский урод.
показати весь коментар
25.09.2020 20:58 Відповісти
Из неважного : Так вот ты какой, камень с неба: В Симферополе установили бочки с водой
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 2713

После начала отключений пить водопроводную воду стало невозможно, утверждает Мария Егорова. Не помогает даже кипячение. Из крана, по ее словам, вместе с жидкостью падают крупные куски ржавчины, а сама вода стала мутной и приобрела коричневый оттенок.
Пенсионерка говорит, что не пьет воду из крана, потому что боится "подавиться то ли ржавчиной, то ли грязью".
Крымские власти https://ru.krymr.com/a/video-krymchane-zhaluyutsya-na-kachestvo-vody/30840685.html признают наличие ржавчины и грязи в составе подаваемой по графику воды. В ГУП "Вода Крыма" сообщали, что у жителей из кранов вымываются продукты коррозии труб. Как справляться с этой проблемой, представители госпредприятия не сообщили.
показати весь коментар
25.09.2020 20:45 Відповісти
😃 а добывать воду из той бочки они как будут???
показати весь коментар
25.09.2020 20:52 Відповісти
Внизу крантик есть, только воды нет - её по заявкам заливают.Вот из "заявка" х.з.
показати весь коментар
25.09.2020 21:15 Відповісти
За бочкою стоять, ждуть камнєй с нєба...
показати весь коментар
25.09.2020 20:59 Відповісти
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 3307
показати весь коментар
25.09.2020 20:56 Відповісти
Кинули китаез как лохов. Бедняги наверно никогда не слышали поговорку про еврея и украинца.
показати весь коментар
25.09.2020 20:47 Відповісти
ага...тому що нема такого прислів'я Як і нема прислів'я про христианина та румуна... єврей це не національність, а релегійна ознака і намагання ж-камуняк впарювати дурню УКРАЇНЦЯМ з 1922р = МАРНІ А УКРАЇНЕЦЬ це національність бо Є і мова материнська СВОЯ і генотип і традіції
показати весь коментар
26.09.2020 09:04 Відповісти
Зеля ездит призывает инвестировать в Украину, а крупного инвестора в тоже время кидают - то ли по требованию США, то ли Богуславский решил кинуть...хорошая наглядная реклама для потенциальных инвесторов...
показати весь коментар
25.09.2020 20:49 Відповісти
Так их кинули ещё в 2015м..
показати весь коментар
25.09.2020 20:55 Відповісти
Бу знать
показати весь коментар
25.09.2020 20:53 Відповісти
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 6074
показати весь коментар
25.09.2020 20:52 Відповісти
После того как комиссия расследует, какая тварь позволила сепару богуслаеву фактически приватизировать стратегическое предприятие.
показати весь коментар
25.09.2020 20:53 Відповісти
Иди броди.
Криворожсталь тоже покупали
показати весь коментар
25.09.2020 21:02 Відповісти
И за три копейки не купили. И все.
Только это совершенно разные предприятия.
Сич нельзя продавать и приватизировать
показати весь коментар
25.09.2020 21:10 Відповісти
Мне это напоминает" вложение иностранных инвесторов" в САРМАТ Донецкий пивзавод.Были суды с т.н. ивесторами в виде ахмета и Юры Павленко,который Юра выиграл!Чем это закончилось?Жестокое убийство возле дома.Не верю ,я в иностранные инвестиции украденными деньгами из Украины.Но я понял, что 5-ка головорезов держащие70%ввп будут командовать любым президентом.Все правильно мы отстаем от цивилизованного мира на 50лет.
показати весь коментар
25.09.2020 20:53 Відповісти
500...
показати весь коментар
26.09.2020 06:26 Відповісти
Почему то молчат адепты секты сывочолого гетьмана..... видимо сказать нечего.
1) акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.; 2) с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий; 3) в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО "Мотор Сич".

Источник: https://censor.net/ru/n3221314
показати весь коментар
25.09.2020 20:53 Відповісти
Так, а їх Шо Порошенко не пускає на завод? Ти бреши, бреши та не **********!
показати весь коментар
25.09.2020 21:04 Відповісти
Нет. Не Порошенко. Просто порохоботы кричат что это незаконно - продажа мотор сич китайцам.
показати весь коментар
25.09.2020 21:15 Відповісти
А тобі аби що продати
показати весь коментар
25.09.2020 21:52 Відповісти
Та ні. Просто якщо декларуємо верховенство права, як в ЕС, то треба нести відповідальність. Продали то віддайте власникам. Якщо не дозволяють якісь країни то треба зізнатись що незалежність України це просто фікція. Або - або. Або віддайте коли вже продали, або націоналізуйте, виплатіть штраф, та будемо готовими до того що жодна країна не захоче інвестувати в Україну.
показати весь коментар
25.09.2020 21:57 Відповісти
Китай це не Європа, там нема такого поняття як права людини, тому відказ Китаю це нормальна позиція. Думаю "МоторСія" націоналізують - іншого варіанту немає.
показати весь коментар
25.09.2020 22:13 Відповісти
як продали незаконно то вітдати? ти ще тут роскажи про юдькіну тезу-"чєстна вкрадене"
показати весь коментар
26.09.2020 09:07 Відповісти
хм.. и кста нужно ВР создать еще следственную комиссию о правомерности продаже Богуславским акций Мотор Сичи !!!
показати весь коментар
25.09.2020 20:53 Відповісти
Правильно! А там недалеко и до комиссии по правомерности подписания Беловежских соглашений.
показати весь коментар
25.09.2020 21:12 Відповісти
Любитель совка и кацапо мира - иди ка ты москалик бродить по пуще, Беловежской !!!
показати весь коментар
25.09.2020 22:20 Відповісти
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 1791
показати весь коментар
25.09.2020 20:57 Відповісти
ЕС ему не банкомат.
показати весь коментар
25.09.2020 21:00 Відповісти
Зато кадыровский хер хорошо елозит за твоей щекой
показати весь коментар
25.09.2020 21:14 Відповісти
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 2133
показати весь коментар
25.09.2020 21:14 Відповісти
кацап, пшелнах
показати весь коментар
25.09.2020 21:15 Відповісти
Исторически окраиной Киевской Руси, была Московия, у Московии даже нет документа с Киева , на отвод земли для застройки Мацквы
показати весь коментар
25.09.2020 21:22 Відповісти
На китайцев Расия давит,а на Украину давит США,а вообще китайцы путь поделятся ядерными украденными технологиями,тогда можно будет их пустить на предприятие ЗАЗ,чем не стратегическое предприятие.
показати весь коментар
25.09.2020 21:20 Відповісти
Крышуют богуслаева , как и многих других уродов. Вернуть "Мотор Сич" государству - тоже вариант...
показати весь коментар
25.09.2020 21:21 Відповісти
китайці....ось де банкомат
показати весь коментар
25.09.2020 21:29 Відповісти
Сором який...
В який раз обісралися. Хіба так чинять з інвесторами?!
А раніше хто і чим думав?! А після наступних виборів знову все з нуля?!
показати весь коментар
25.09.2020 21:47 Відповісти
Китайские инвесторы авиастроительного АО "Мотор Сич", обратились к депутатам Верховной Рады с официальным письмом, в котором содержится просьба Источник: https://censor.net/ru/n3221314

КИТАЙЦІ - ПІШЛИ НА Х*Р
показати весь коментар
25.09.2020 21:50 Відповісти
За " Мотор Сич" Петрушу и Гройсмана на грушу подвесить за яйца. Необходимо срочно расследовать как и сколько они поимели с ускоглазых. Патриоты хреновы всё продали и ещё есть наглость пытаться вернуться к власти.
показати весь коментар
25.09.2020 21:59 Відповісти
; 2) с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий;Источник: https://censor.net/ru/n3221314

----------------------------------------------
И у кого остались сомнения, що "Лолита" - кремлевская подстава!

В 14 году "Богдан" уничтожил оборудование для изготовления так необходимых ВСУ эффективных ТПК "Луаз", в 15 - "Мотор Сич", "Южмаш" поставил на грань выживания, взорванные склады с боеприпасами, уничтожение добровольческого движения...

Як казав агент Кремля Козьма Прутков "зрите в корень"!
показати весь коментар
25.09.2020 22:33 Відповісти
очень плохая попытка, только трусы обосрал от потуг. Вы там все обосранные сидите на своей ботоферме, или вам подгузники выдают?
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
Почему до сих пор Богуслаевуи всей его семье включая детей и внуков не отрезаны головы?
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
А на каком основании? Завод украли "при Петре", сняли с "воинского учета" - "при Петре", продали - "при Петре"...
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
а зачем китайским инвесторам шастать по режимному обьекту? Деньги инвестировали, теперь пусть ждут дивидендов и прибыли
показати весь коментар
25.09.2020 23:32 Відповісти
какая еще прибыль...
показати весь коментар
26.09.2020 06:28 Відповісти
Резонно!
показати весь коментар
26.09.2020 10:35 Відповісти
С Богуслаевым на месте китайцев я бы поступил просто. Начал бы убивать с младшеньких членов семьи, а на месте украинской власти судил бы и отправил пожизненно в тюрьму с конфискацией.
показати весь коментар
26.09.2020 00:22 Відповісти
Богуслаев за мішок картоплі купив Мотор Січ у Кучми..
показати весь коментар
26.09.2020 07:49 Відповісти
Китайцям треба сказати наступне: Стратегічні об'єкти Україна не продає, а громадянин Богуслаєв зараз має постати перед трибуналом за вчинений злочин - спробу продати об'єкт стратегічного оборонного значення.
показати весь коментар
26.09.2020 09:52 Відповісти
Нагадаю принагідно, чому саме так швидко вирішили москалі окупувати Тавриду - жидокацап Янукович попідписував з китайцями купу документів - китайці йому давали гроші, а він віддавав їм півострів (перш за все всі торгові порти, а також і землі с-г призначення та якісь інші). Якби таке стало, тобто, китайці почали володіти Тавридою, то москалям було б тяжко увійти на півострів, бо китайці висадили свій десант захищати куплені ними землі.
А хто допомагав цьому дегенератові Буслаєву продавати Мотор Січ? Напевно, що Порошенко і Гройсман були в долі, бо інородцям Україна по барабану...
показати весь коментар
26.09.2020 09:59 Відповісти
 
 