Китайські інвестори "Мотор Січі" закликали ВРУ створити слідчу комісію у справі про блокування їм доступу до підприємства

Китайські інвестори авіабудівного АТ "Мотор Січ", звернулися до депутатів Верховної Ради з офіційним листом, в якому міститься прохання створити тимчасову слідчу комісію і припинити державне рейдерство, яке проявляється в протизаконному блокуванні доступу їм до підприємства.

До документа додається повний текст повідомлення про початок інвестиційного спору, раніше надісланого до Мін'юсту та інших органів влади України, юридичний висновок європейського юридичного бюро про невідповідність кримінальних справ щодо "Мотор Січ" правовим нормам ЄС, результати науково-експертної оцінки українських вчених-економістів, які свідчать про фінансове і ринкове становище АТ, що стрімко погіршується.

Текст листа китайських інвесторів до депутатського корпусу ВРУ у своєму відеоблозі оприлюднив Олександр Дубінський, народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Документ було направлено всім 423 нардепам IX скликання, парламентському Комітету з питань правоохоронної діяльності та Тимчасовій спеціальній комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів.

Китайські інвестори АТ "Мотор Січ" повідомляють, що змушені звернутися саме до Верховної Ради України, бо за останні роки виконавча і судова гілки української влади повністю себе дискредитували. І просять нардепів втрутитися і припинити безпідставний тиск з боку держорганів, а також допомогти державі Україна уникнути збитків у розмірі $3,5 млрд, які вони як інвестори мають намір стягнути як компенсацію в рамках інвестиційного спору в міжнародному арбітражі.

Автори листа до ВРУ, серед яких відомий китайський підприємець Ван Цзин звертають увагу парламентаріїв на такі факти: 1) акції АТ не належать державі ще з 2000 р.; 2) з 2015 р. АТ "Мотор Січ" виключено зі списку стратегічних підприємств; 3) у травні 2017 року тодішній віцепрем'єр Степан Кубів під час особистої зустрічі запевнив китайських інвесторів у всебічній підтримці Україною їх співпраці з АТ "Мотор Січ".

Тому китайські інвестори "Мотор Січі" з подивом зустріли звістку про відкриття з ініціативи СБУ кримінального провадження - лише через 2 місяці після зустрічі з Кубівим. Вони підкреслюють, що ухвалювали рішення про інвестиції в приватне АТ "Мотор Січ", знаючи, що на момент придбання акцій не було жодних законодавчих обмежень на інвестиційні угоди з акціонерами підприємства. На підтвердження цього в документі, зокрема, приведена зроблена вже в 2018 р прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом публічна заява: "Це на 100% приватна компанія і мені більше додати до цього нічого. Всі питання вирішує менеджмент самої компанії і власники".

Китайські інвестори вважають, що єдиною метою активності СБУ було отримання фінансових вигод певними особами, які діють від імені держави. "Ситуація прояснилася наприкінці 2017 року, коли певні особи від імені керівництва України в ультимативній формі повідомили нашим представникам, що ми зможемо фактично вступити в свої права акціонерів АТ "Мотор Січ" тільки в тому випадку, якщо забезпечимо безкоштовну передачу Україні в особі концерну "Укроборонпром" 25% акцій АТ "Мотор Січ" і 100 млн доларів. А арешти і заборони були накладені судом виключно щоб підтвердити серйозність ультиматуму і змусити нас погодитися на такі умови", - розповіли деталі події в зверненні до депутатів китайські інвестори "Мотор Січ" .

У результаті впродовж 3-х років китайські акціонери "Мотор Січ", які інвестували в цей актив близько $1 млрд дол., не можуть отримати доступ до управління підприємством, не мають можливості його розвивати та отримувати дивіденди. Дії української влади вони розцінюють як держрейдерство і спробу експропріації інвестицій всупереч діючої між нашими країнами угоди про захист інвесторів. Тому у своєму зверненні до народних депутатів України вони висловлюють сподівання, що Верховна Рада докладе всіх зусиль для припинення свавілля. "Ми просимо ініціювати створення слідчої комісії у ВР і таким чином захистити десятки тисяч працівників "Мотор Січі" від звільнення, а також зберегти державі $3,5 млрд, які в іншому випадку Україна буде зобов'язана виплатити", - резюмують китайські інвестори АТ "Мотор Січ" своє звернення до депутатського корпусу ВРУ.

Таємниці і подробиці схеми блокування "Мотор Січі" Олександр Дубінський описав у відео, яким супроводив документ : "У 2017 році беззмінний директор "Мотор Січ" Богуслаєв нібито продає завод китайцям, отримує від них майже $750 млн. Отримавши від китайців передоплату за завод Богуслаєв віддавати його не хоче, а хоче китайців кинути і продовжувати поставки вертолітних двигунів у РФ. Щоб зберегти завод і не віддавати його, одержавши завдаток, Богуслаєв йде в СБУ і за "долю малу" домовляється, щоб Служба безпеки заблокувала угоду". Заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що ситуація навколо "Мотор Січі" - "додаткова мотивація для президента Зеленського, і Кабінету Міністрів, щоб "інвестняні" таки запрацювали".