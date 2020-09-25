УКР
МОЗ оновив розподіл країн на "зелену" і "червону" зони за рівнем поширення COVID-19. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "зеленої" і "червоної" зони за рівнем поширення COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Країни поділені на "червону" і "зелену" зони за кількістю активних випадків захворювання COVID-19 на 100 тис. населення.

У "червоний" список станом на 25 вересня потрапили 35 країн, зокрема Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Молдова, Угорщина.

Щодо 15 країн немає даних про захворюваність на COVID-19.

Читайте також: МОЗ оновив стандарти госпіталізації хворих із COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив розподіл країн на зелену і червону зони за рівнем поширення COVID-19 01
МОЗ оновив розподіл країн на зелену і червону зони за рівнем поширення COVID-19 02

ну..., хоть в чем-то...
показати весь коментар
25.09.2020 21:04 Відповісти
Почему в Беларуси при полном отсутствии карантина самый низкий уровень заболеваний в мире. Никакой эпидемии. И это при многотысячных колонах протестующих? Парадокс
показати весь коментар
26.09.2020 01:53 Відповісти
Так батька ж уже доказал, что главное - не как голосуют или болеют, главное - как считать. Северная корея и мордор подтвердят.
показати весь коментар
26.09.2020 10:14 Відповісти
 
 