МОЗ оновив розподіл країн на "зелену" і "червону" зони за рівнем поширення COVID-19. ПЕРЕЛІК
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "зеленої" і "червоної" зони за рівнем поширення COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Країни поділені на "червону" і "зелену" зони за кількістю активних випадків захворювання COVID-19 на 100 тис. населення.
У "червоний" список станом на 25 вересня потрапили 35 країн, зокрема Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Молдова, Угорщина.
Щодо 15 країн немає даних про захворюваність на COVID-19.
