Зеленський під час візиту на Закарпаття попросив Кабмін приділити особливу увагу малим виноробним виробництвам
Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у галузі виноградарства та виноробства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
Під час робочої поїздки до Закарпатської області глава держави провів зустріч з топ-менеджерами та власниками провідних компаній, на якій голова Спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач розповів про бар’єри, які заважають розвитку сімейного виноробства. Зокрема, умовою для створення сімейного фермерського господарства є наявність земельної ділянки площею від двох гектарів. З огляду на малоземелля на Закарпатті, не кожен малий фермер має можливість придбати у власність або орендувати від 2 га і більше сільськогосподарських угідь.
но ОН приехал ...
Я говорю ватник смени методичку!
там давно все поделено,еще при кучме.щас бубочка одной предвыборной речью сломает всю систему .не смешите милдию
Там надо искать коррупцию в законах , так же как и в законе про евробляхи
ВЫ ДУМАЕТЕ В УКРАИНЕ ПРИМУТ ТАКОЙ ЗАКОН ? Дуськи , ВОДОЧНАЯ МАФИЯ КОСТЬМИ ЛЯЖЕТ , но закон не пропустит через парламент