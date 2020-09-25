Зеленський під час візиту на Закарпаття попросив Кабмін приділити особливу увагу малим виноробним виробництвам

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у галузі виноградарства та виноробства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Під час робочої поїздки до Закарпатської області глава держави провів зустріч з топ-менеджерами та власниками провідних компаній, на якій голова Спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач розповів про бар’єри, які заважають розвитку сімейного виноробства. Зокрема, умовою для створення сімейного фермерського господарства є наявність земельної ділянки площею від двох гектарів. З огляду на малоземелля на Закарпатті, не кожен малий фермер має можливість придбати у власність або орендувати від 2 га і більше сільськогосподарських угідь.

