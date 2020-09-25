УКР
Зеленський під час візиту на Закарпаття попросив Кабмін приділити особливу увагу малим виноробним виробництвам

Зеленський під час візиту на Закарпаття попросив Кабмін приділити особливу увагу малим виноробним виробництвам

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у галузі виноградарства та виноробства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Під час робочої поїздки до Закарпатської області глава держави провів зустріч з топ-менеджерами та власниками провідних компаній, на якій голова Спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач розповів про бар’єри, які заважають розвитку сімейного виноробства. Зокрема, умовою для створення сімейного фермерського господарства є наявність земельної ділянки площею від двох гектарів. З огляду на малоземелля на Закарпатті, не кожен малий фермер має можливість придбати у власність або орендувати від 2 га і більше сільськогосподарських угідь.

Читайте також: Зеленський запропонував чиновникам і бізнесменам розробити стратегію розвитку автомобільної галузі

винороби (38) Зеленський Володимир (25267) Закарпатська область (2148)
+13
25.09.2020 года, п-ц наступил для малых винодельческих производств...
25.09.2020 20:55 Відповісти
+11
Так Зеленский по конопле специалист!
25.09.2020 20:55 Відповісти
+10
бухнул и разрушил крепость 14-го века
25.09.2020 20:54 Відповісти
25.09.2020 20:54 Відповісти
Нюхнул и так покриколу мастерком в камешках ковыряться!
25.09.2020 20:56 Відповісти
опять что-то сгорело или сломалось? Макрон в курсе, как и многие прочие, даже император Японии - обосрался после нанесения Зелей сокрушительного визита)
25.09.2020 20:57 Відповісти
25.09.2020 20:55 Відповісти
ещё вчера ни что не предвещало опасности,

но ОН приехал ...
25.09.2020 21:00 Відповісти
25.09.2020 20:55 Відповісти
Конопля и три топорика-это исчо тот цимус,ой вэй...
25.09.2020 21:03 Відповісти
Три топорика это не вино а так шмурдяк!
25.09.2020 21:04 Відповісти
Неа,это иво заначка песдострессы снимать в эпохучивопоймешь своиво бытия не за роялем...
25.09.2020 21:10 Відповісти
Куди воно лізе...
25.09.2020 20:58 Відповісти
зрозумів, що ***** *** муха прилетіла
25.09.2020 21:00 Відповісти
О чем мы говорим,большинство арендаторов избавляются от виноградников .Уже нет "паров" подсолнечник садят на одно поле и главное рапс.Вы все пищали за закон о земле! Да хоть люди увидят кто спианериал все их земли!!!!
25.09.2020 21:01 Відповісти
Смени методичку ватник. С сегодняшними ценами на нефть рапс маловыгоден для выращивания!
25.09.2020 21:09 Відповісти
Следи за базаром,рапс это озимая не надо лишних затрат.Зато сосет землю,как подсолнух.Если привык по методичкам не приписуй всем.
25.09.2020 21:19 Відповісти
У більшості регіонів Росії, Білорусі, України і інших країн СНД слід вирощувати яровий ріпак, це підтверджують результати дослідів проведених у Білорусі.

Я говорю ватник смени методичку!
25.09.2020 21:30 Відповісти
Ты тупой? Я говорю вырубают виноград т.е.убирают людей с уборки,и садят озимый рипак,который сосет землю сильнее семечки.
25.09.2020 22:26 Відповісти
кацап ти дебіл
26.09.2020 08:06 Відповісти
мля ,тут рядом со мной целый совхоз.имеет сотни гектаров виноградника,имеет винзавод в рабочем состоянии-но выпускать свою винопродукцию не может-нет лицензии.и не дают.возят виноград за 50-100 км на другие заводы.
там давно все поделено,еще при кучме.щас бубочка одной предвыборной речью сломает всю систему .не смешите милдию
25.09.2020 21:02 Відповісти
ну всё,писец малым винодельческим предприятиям,зебедонесец и сюда рожу свою сунул
25.09.2020 21:04 Відповісти
у украинских нуворишей пунктик насчет иметь свое винодельческое хозяйство - вот от этого и ноги растут у зелиных инициатив
25.09.2020 22:22 Відповісти
Сцикло етоже нє твой фасон! Про коноплю та опіумний мак мови не йшло.
25.09.2020 21:04 Відповісти
На клована пох. Интересно другое. Почему "В" Закарпатье,а не "НА". Администратор-кацапосепар?
25.09.2020 21:06 Відповісти
Молодец президент!Хоть здесь он профессионал..легкое столовое да ещё косячок ого го.респект
25.09.2020 21:09 Відповісти
Под косяк ему наярили не только 777,но и Зосе 35-ти пяти отраду выдержки...
25.09.2020 21:17 Відповісти
"Зосю...осень...
25.09.2020 21:19 Відповісти
25.09.2020 21:09 Відповісти
Ахахаха)))))в свете последних событий,стойкое впечатление,шо у зели едет крыша
25.09.2020 21:10 Відповісти
Следующим поручением будет уделить внимание малым архитектурным формам типа "сортир"
25.09.2020 21:13 Відповісти
Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам - Цензор.НЕТ 6246
25.09.2020 21:19 Відповісти
Зайвехромосомне як розуміти твій коментар? Чи ти куратору відмашку дав що заступив на чергування?!
25.09.2020 21:33 Відповісти
он просто играет в лукашенко
25.09.2020 21:19 Відповісти
Лукашенко, играть легче.
25.09.2020 21:21 Відповісти
В общем,зеля совсем не вменяемый...Ваш выход,простой нарид,а то разленились -вперед все делать за бубочку,как вы до этого все делали за Порошенко!
25.09.2020 21:22 Відповісти
И самогонным аппаратам! 😀
25.09.2020 21:23 Відповісти
Од Києва до Лубен посію я конопель...(пісня)
25.09.2020 21:25 Відповісти
Хорошо быть президентом! Приезжаешь в один район и говоришь: "Прошу уделить особое внимание..." Приезжаешь в другой район и говоришь: "Прошу уделить особое внимание..." И все апплодируют.
25.09.2020 21:27 Відповісти
Мало того, что он нарик, так он ещё и алкоголик!
Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам - Цензор.НЕТ 7677
25.09.2020 21:36 Відповісти
И все проблемы страны решены. Нужно ещё поездить поискать как попиариться.
25.09.2020 21:43 Відповісти
Що він скаже, коли потрапить з вызитом до Колумбії?
25.09.2020 22:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Я б'юсь як лев і по незораному сію. Ви ж самі хотіли героїчного месію. А шо не можу відповісти вам логічно - Так я не такий навіть фізіологічно.
25.09.2020 22:28 Відповісти
молодец, всё верно.
25.09.2020 22:44 Відповісти
Говорят что молдованин Кинах подмял под себя регулировку виноделия .
Там надо искать коррупцию в законах , так же как и в законе про евробляхи
25.09.2020 23:10 Відповісти
Теперь вопрос производства дистиллята из фруктов - в Словакии Венгрии Австрии законом разрешено производить в семьях из собственных фруктов от 50-25 литров в год
ВЫ ДУМАЕТЕ В УКРАИНЕ ПРИМУТ ТАКОЙ ЗАКОН ? Дуськи , ВОДОЧНАЯ МАФИЯ КОСТЬМИ ЛЯЖЕТ , но закон не пропустит через парламент
25.09.2020 23:13 Відповісти
Слухайте, заберіть це Гавно з мого регіону - хай їде срати в свій Кривий Ріг.
26.09.2020 09:25 Відповісти
 
 