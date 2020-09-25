1 757 28
До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ
Загальна кількість померлих від COVID-19 може подвоїтися і досягти двох мільйонів, перш ніж успішна вакцина набуде широкого поширення.
Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За його словами, ця цифра може стати ще більшою, якщо світ не зробить узгоджених дій щодо стримування пандемії.
Загальна кількість смертей від коронавірусу у світі за дев'ять місяців від моменту його виявлення в Китаї наближається до мільйона.
Раян зазначив, що не слід звинувачувати молодих людей у зростанні інфікувань, зафіксованому в усьому світі після послаблення обмежень і заборон.
Инсульт можно предсказать по анализу крови. Его биомаркеры обнаружили ученые.
Ученые из университета Кейс Вестерн Резерв в США сделали гигантский шаг по диагностике инсульта. Об этом говорится в их отчете.
Сообщается, что исследователи нашли соответствующие биомаркеры в человеческой крови.
Эксперты говорят: «У врачей скорой помощи нет компьютерных томографов или МРТ, их нет даже в отделениях неотложной помощи некоторых небольших больниц. Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают, что откладывает лечение, которое могло бы предотвратить смерть или инвалидность».
Они сообщают: «Наше открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких задержек».
В публикации говорится, что ученые «использовали специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов, что позволило идентифицировать белки, которые служат конкретными биомаркерами неврологических повреждений».
В общей сложности они обнаружили около полусотни новых маркеров, которые затем были успешно обнаружены в крови пациентов с инсультом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/410329-amerikantsy_nauchilisj_predugadyvatj_insuljt_po_analizu_krovi
від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...
Чувак, зніми блок з мозку:
Смерті від коронавірусу це ДОДАТКОВІ СМЕРТІ !
Їх би не було, як би не коронавірус !!!
Це чиїсь рідні, батьки, матері, знайомі...
інсульт не заразний.
2 миллиона пенсионеров в основном - это не страшно как-то.
Ежегодно от осложнений гриппа умирают более миллиона человек в мире.
Если человек бессимптомно переболел короной а умер от гриппа - как это учитывается?
Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек
Чергова придумка після того, як на мантри про ДТП та туберкульоз перестали вестися.
Придумуй ще. Он вище про інсульти писали - от там аргументація. А тут щось слабенько...
Спросите врачей инфекционистов, статистика такова: если человек умирает во время острой фазы гриппа - считается как умерший от гриппа. Если через неделю от грипозных осложнений на сердце - умер от сердечного приступа.
Если провести грипозную статистику по принципу смертности от коронавируса, у умерших делать анализ на грипп, есть антитела значит умер от гриппа. Получим около 3 млн.