До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ

Загальна кількість померлих від COVID-19 може подвоїтися і досягти двох мільйонів, перш ніж успішна вакцина набуде широкого поширення.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, ця цифра може стати ще більшою, якщо світ не зробить узгоджених дій щодо стримування пандемії.

Загальна кількість смертей від коронавірусу у світі за дев'ять місяців від моменту його виявлення в Китаї наближається до мільйона.

Раян зазначив, що не слід звинувачувати молодих людей у зростанні інфікувань, зафіксованому в усьому світі після послаблення обмежень і заборон.

