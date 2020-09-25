УКР
До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ

Загальна кількість померлих від COVID-19 може подвоїтися і досягти двох мільйонів, перш ніж успішна вакцина набуде широкого поширення.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, ця цифра може стати ще більшою, якщо світ не зробить узгоджених дій щодо стримування пандемії.

Загальна кількість смертей від коронавірусу у світі за дев'ять місяців від моменту його виявлення в Китаї наближається до мільйона.

Раян зазначив, що не слід звинувачувати молодих людей у зростанні інфікувань, зафіксованому в усьому світі після послаблення обмежень і заборон.

Читайте також: В Україні за 2 тижні в півтора раза зросла кількість госпіталізацій із COVID-19, - МОЗ

вакцина (4419) ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+2
ВОЗ признать террористической организацией и устроить над ними Нюрнберг-2.
+2
https://censor.net/ru/user/133542

від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...

Чувак, зніми блок з мозку:
Смерті від коронавірусу це ДОДАТКОВІ СМЕРТІ !
Їх би не було, як би не коронавірус !!!
Це чиїсь рідні, батьки, матері, знайомі...
+2
особливо тупим.

інсульт не заразний.
ВОЗ признать террористической организацией и устроить над ними Нюрнберг-2.
цей процес взяв на себе трамп.. )) вже позбавив ВОЗ щорічних 400 млн доларів за те,що вони приховали інформацію,що вірус передається від людини людині...
Генерируют какую то банальщину. Через год будет уже 2.5 млн жертв, через два -4.
Вопросы - риторические. Ответы - из разряда попал пальцем в небо. Вывод - ВОЗ бесполезная организация по отмыванию взносов.
https://twitter.com/hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua

Кто за это ответит???? Не хватает лабараторий, чтобы людям делать тесты...((( У них была сотня миллиардов гривень, полгода времени

До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3771
Зелю мародёра под суд!!!
А спочатку лякали,що помруть десятки мільйонів чи навіть сотні.
вірус новий,на початку статистика показувала такі цифри(в час
Ломбардії)
https://censor.net/ru/user/31269 Нічого не показувала.
А, ну да, якщо всього лише пара мільонів помре, то звісно нічого. Мало хто помітить. Мільоном більше, мільоном менше, подумаєш!
Вже чекаю, коли ви замість того, щоб запевняти людей, що то вже не так і страшно, почнете говорити, що то добре для планети та екології і чим більше загине - тим краще.
І ДТП, стихійні лиха, кір, пневмонії, ВІЛ, СНІД та туберкульоз вже не страшні події і хвороби, а друзі людства, бо допомагають регулювати кількість населення.
https://censor.net/ru/user/411737 Для екології планети це дійсно краще.Від всіх хвороб людей менше не стає.Більше того,ще й воюють,виходить що людям мало цих хвороб.Я нікому не бажаю померти.
температура 38,6. хоть бы не ухудшить статистику вооз до утра...
Может просто грипп, или простуда.
без насморка, больного горла, чихания. гарячки. сезоточивости глаз... только голова трещит и температура растет.
дай бог конечно
Невосполнимая потеря для 7 миллиардов планктона
а ну, дармоеды, пожужите нам как космические корабли бороздят...
від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...
Инсульт можно предсказать по анализу крови. Его биомаркеры обнаружили ученые.
Ученые из университета Кейс Вестерн Резерв в США сделали гигантский шаг по диагностике инсульта. Об этом говорится в их отчете.
Сообщается, что исследователи нашли соответствующие биомаркеры в человеческой крови.
Эксперты говорят: «У врачей скорой помощи нет компьютерных томографов или МРТ, их нет даже в отделениях неотложной помощи некоторых небольших больниц. Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают, что откладывает лечение, которое могло бы предотвратить смерть или инвалидность».
Они сообщают: «Наше открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких задержек».
В публикации говорится, что ученые «использовали специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов, что позволило идентифицировать белки, которые служат конкретными биомаркерами неврологических повреждений».
В общей сложности они обнаружили около полусотни новых маркеров, которые затем были успешно обнаружены в крови пациентов с инсультом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/410329-amerikantsy_nauchilisj_predugadyvatj_insuljt_po_analizu_krovi

...
https://censor.net/ru/user/133542

від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...

Чувак, зніми блок з мозку:
Смерті від коронавірусу це ДОДАТКОВІ СМЕРТІ !
Їх би не було, як би не коронавірус !!!
Це чиїсь рідні, батьки, матері, знайомі...
До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9030
особливо тупим.

інсульт не заразний.
... смертність та інвалідність від інсульту і від корони навіть близько не стоять ...особливо в Україні ... а про себе пиши побільше , може хто не знає
Телеграмма.
СРОЧНАЯ
Кремль-ВОЗ.


ПРоблема со смертностью от Ковид РЕШЕНА !
ПОльзуйтесь российской вакциной "Спутник 5" -и гарантированно умрете не от Ковида,а от других вирусов,например СПИДА !!!
показати весь коментар
25.09.2020 21:43 Відповісти
Населе́ние Земли́- общее число людей, живущих на Земле, достигшее в июне 2020 года 7 809 320 722 человека.

2 миллиона пенсионеров в основном - это не страшно как-то.
Интересно, а статистика делит: "умерли от гриппа" и "умерли от короны" ?
Ежегодно от осложнений гриппа умирают более миллиона человек в мире.
Если человек бессимптомно переболел короной а умер от гриппа - как это учитывается?
І знову брехня. Не помирає більше мільона.

Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек

Чергова придумка після того, як на мантри про ДТП та туберкульоз перестали вестися.
Придумуй ще. Он вище про інсульти писали - от там аргументація. А тут щось слабенько...
Конечно брехня! И они её распространяют для нагнетания короно-паники.
Спросите врачей инфекционистов, статистика такова: если человек умирает во время острой фазы гриппа - считается как умерший от гриппа. Если через неделю от грипозных осложнений на сердце - умер от сердечного приступа.
Если провести грипозную статистику по принципу смертности от коронавируса, у умерших делать анализ на грипп, есть антитела значит умер от гриппа. Получим около 3 млн.
