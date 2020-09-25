УКР
Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Літак, який упав у Харківській області, виконував тренувальний політ з курсантами ВПС України.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це кореспонденту Depo.Харьков підтвердило інформоване джерело в Міністерстві оборони України.

За відомостями співрозмовника агентства, катастрофа сталася сьогодні, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв.

"Він далеко від аеродрому, біля траси (Ростовська траса - ред.)", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

Наразі інформації про постраждалих немає. На місце вилітає пошукова група на вертольоті.

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054)
+10
Админ пора каменты вырубать под новостью.
25.09.2020 21:53 Відповісти
+5
Одни твари на ветке...и тут не могут без предпочитаемого политдерьма.
25.09.2020 21:55 Відповісти
+5
https://censor.net/ru/user/336181 А ви порівняйте B-52 колишній і сьогоднішній.Там тільки планер той самий.В нас же електроніки і модернізації не роблять нормальної.І в москалів все те саме.
25.09.2020 22:02 Відповісти


Луиза Чкалова @luiza4kaLova_ 2 мин

Что-то там в прямом эфире варнякают то ли 7 человек, то ли 30
25.09.2020 21:46 Відповісти
ужас
25.09.2020 21:47 Відповісти
5
25.09.2020 21:58 Відповісти
Рашистские твари готовятся к атаке на Украину сбивая самолеты.
25.09.2020 21:46 Відповісти
вони тут ні до чого,скоріш за все--через несправність упав
25.09.2020 21:52 Відповісти
Скоріш за все косяк інструктора...Шкода хлопців
25.09.2020 21:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476006 - ты уже на эту ветку залез кацапсиный ублюдок.
25.09.2020 21:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/375264 - конспіролог ?
25.09.2020 22:05 Відповісти
Ні реаліст, невже випадково це так сталося.
25.09.2020 22:07 Відповісти
Життя само по собі це випадковість факторів....Та все можливо
25.09.2020 22:09 Відповісти
Странно, погодные условия хорошие.
25.09.2020 21:47 Відповісти
Цей літак це хлам,скоріше за все ще й без нормального ремонту.
25.09.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472605 - ти фахівець в літакобудуванні ? Хлам це автомобіль який старше 5 років. B-52 мають в середному 40-50 років
25.09.2020 21:58 Відповісти
25.09.2020 22:02 Відповісти
Та роблять модернізацію як планера так і силової установки, також заміна навігаційної системи та авіоніки. Звичайно, що не в таких обсягах як в В-52
25.09.2020 22:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336181 Не смішіть.Всі совєтські літаки не можливо нормально модернізувати.Саме тому,вони нікудишні.
25.09.2020 22:10 Відповісти
Так я про всі совдеповські літаки не маю на увазі. В першу чергу військові та транспортні. ИЛ-76, Ан-124, АН-225 та старе гімно яке добре літає АН-12
25.09.2020 22:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336181 Вони всі погано модернізуються.там неможливо це зробити.Навіть АН-225 має всю застарілі прилади.Навіть колись сюжети показували.Тай АН-225 коштував страшних грошей.Бо будувався для програми Буран.Я навіть не знаю,що він на сьогодні окупився.
25.09.2020 22:41 Відповісти
Давай без ********** и по сути,это прежде всего техника и сделана инженерами а не дьяконами и священниками , а также людской фактор, как там на самом деле было чуть позже узнаем, а остальное, в том числе видения передай в церковь батюшке если веришь в подобное ,добро !
25.09.2020 21:59 Відповісти
25.09.2020 21:53 Відповісти
Совковые аны надо убрать из эксплуатации
25.09.2020 21:54 Відповісти
а су не совковые?
25.09.2020 21:55 Відповісти
Совковые конечно, что сушки, что эти консервные банки аны надо заменять на американские самолёты
25.09.2020 21:59 Відповісти
надо, только денег нет даже на модернизацию совковых су)
25.09.2020 22:04 Відповісти
Украинские семьи морально вряд ли готовы сдать 600 долларов на новую сотню F-35. У половины из них дальше евроблях мозги не работают.
25.09.2020 22:07 Відповісти
F-35 не продадут.
25.09.2020 22:13 Відповісти
************** из Белоруссии точно не продадут.
25.09.2020 22:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475987 Наші податки завжди розкрадалися.Навіть якщо кожен українець заплатить по тисячі доларів.не факт що куплять F-35.
25.09.2020 22:44 Відповісти
Так твой же призидент обещал покончитиь с коррупцией, не?
25.09.2020 22:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475987 Який це мій.Якщо що.я за зелень не голосував.Я кажу те що є.Може я не правий?
25.09.2020 23:00 Відповісти
какаяразница який? И тот и другой обещали.
25.09.2020 23:07 Відповісти
Какая поисковая группа, что там искать, борт упал возле дороги. Больше часа уже прошло.
25.09.2020 21:54 Відповісти
Одни твари на ветке...и тут не могут без предпочитаемого политдерьма.
25.09.2020 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=xNXqD3fAP9I&feature=emb_logo

выложили на ютубе
25.09.2020 21:59 Відповісти
Меня хватило на 6 минут.
25.09.2020 22:16 Відповісти
Жалко всех... Но когда гибнут молодые ( или не дай Бог дети) , то жальче втройне. Беда одним словом.
25.09.2020 22:10 Відповісти
русские (или наши симпатики новоросии, которым заплатили) подкрутили пару гаек на самолете. куда смотрит контрразведка? СБУ ГУР? или еще есть долбоёбы, которые верят, что пять последних взрывов на складах боеприпасов в Украине произошли из-за курения в неположенных местах? никто не изучал статистику по взрывам складов с боеприпасами вокруг Украины?

русские снова убили наших парней...
25.09.2020 22:48 Відповісти
 
 