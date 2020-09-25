Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Літак, який упав у Харківській області, виконував тренувальний політ з курсантами ВПС України.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це кореспонденту Depo.Харьков підтвердило інформоване джерело в Міністерстві оборони України.

За відомостями співрозмовника агентства, катастрофа сталася сьогодні, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв.

"Він далеко від аеродрому, біля траси (Ростовська траса - ред.)", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

Наразі інформації про постраждалих немає. На місце вилітає пошукова група на вертольоті.

