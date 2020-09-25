Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ
Літак, який упав у Харківській області, виконував тренувальний політ з курсантами ВПС України.
Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це кореспонденту Depo.Харьков підтвердило інформоване джерело в Міністерстві оборони України.
За відомостями співрозмовника агентства, катастрофа сталася сьогодні, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв.
"Він далеко від аеродрому, біля траси (Ростовська траса - ред.)", - сказав співрозмовник.
За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.
Наразі інформації про постраждалих немає. На місце вилітає пошукова група на вертольоті.
Топ коментарі
+10 wine tasting every day
показати весь коментар25.09.2020 21:53 Відповісти Посилання
+5 Третий армагедец
показати весь коментар25.09.2020 21:55 Відповісти Посилання
+5 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар25.09.2020 22:02 Відповісти Посилання
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1309564399661862918 2 мин
Что-то там в прямом эфире варнякают то ли 7 человек, то ли 30
выложили на ютубе
русские снова убили наших парней...