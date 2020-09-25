УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини
13 867 27

Командування Повітряних сил підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей

Командування Повітряних сил підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей

Командування Повітряних сил ЗС України підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей у Харківській області ввечері 25 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ПС ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні ввечері в Харківській області сталася авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.

Літак розбився при заході на посадку. Крім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також: Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Є загиблі і травмовані. Інформація уточнюється".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
примите мой соболезнования. вечная память.
показати весь коментар
25.09.2020 22:01 Відповісти
+5
"КОМАНДУВАННЯ"..
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
показати весь коментар
25.09.2020 21:59 Відповісти
+4
Плохо...
показати весь коментар
25.09.2020 21:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плохо...
показати весь коментар
25.09.2020 21:54 Відповісти
Блин....
показати весь коментар
25.09.2020 21:56 Відповісти
Плохо.........
показати весь коментар
25.09.2020 21:56 Відповісти
"КОМАНДУВАННЯ"..
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
показати весь коментар
25.09.2020 21:59 Відповісти
При заходе на посадку.... Ошибка пилотирования или на топливе на экономили....жуть...
показати весь коментар
25.09.2020 22:00 Відповісти
да все это бред АНтонов серии 24-32 просто так не падают рядом граница РОссии и в Харькове полно недо расстрелянной контры полагаю ПЗРК или автоматы пулеметы.. даже если топливо даже если откажут два двигателя самолет уже шел на посадку выпустив шасси.. т.е. он бы спланирвоал...
показати весь коментар
25.09.2020 22:04 Відповісти
Много разных вариантов разбить самолет при посадке. Посадка - самая сложная часть полета.
показати весь коментар
25.09.2020 22:07 Відповісти
Не исключаю и такое.
показати весь коментар
25.09.2020 22:07 Відповісти
если просмотрели посадочную скорость и убрали РУДы за проходную защелку - то гарантированная потеря управляемости и падение,ибо высоты не хватит..
показати весь коментар
25.09.2020 22:08 Відповісти
примите мой соболезнования. вечная память.
показати весь коментар
25.09.2020 22:01 Відповісти
бл только что по ящику. 18 погибших... двое с ожогами 90%
показати весь коментар
25.09.2020 22:02 Відповісти
пздц
показати весь коментар
25.09.2020 22:09 Відповісти
Кошмар.
показати весь коментар
25.09.2020 22:02 Відповісти
Співчуття рідним та близьким ..
показати весь коментар
25.09.2020 22:07 Відповісти
Винні в цій трагедії повинні бути знайдені і покарані. Спіть спокійно... Наш цвіт нації
показати весь коментар
25.09.2020 22:10 Відповісти
Мои соболезнования погибшим и их родным
показати весь коментар
25.09.2020 22:10 Відповісти
Говорят 20погибших из 23х...
показати весь коментар
25.09.2020 22:12 Відповісти
Двое очень тяжёлых с сильнейшими ожогами ...
показати весь коментар
25.09.2020 22:13 Відповісти
Эх, бедолаги
показати весь коментар
25.09.2020 22:36 Відповісти
такие самолеты как ан -26 нужно было снять давно с полетов если вы учите курсантов то украина может себе позволить хотя бы купить поновее самолет ,но увы все украла предыдущая власть вот вам и результат может виноват и человеческий фактор но я не исключаю и технически неисправен самолет ведь ему уже годков то 21 мая 1969 года он совершил свой полет, а теперь отнимите 2020 г-1969 г вот вам и арифметика
показати весь коментар
25.09.2020 22:16 Відповісти
Мої співчуття родинам. Тримайтесь
показати весь коментар
25.09.2020 22:17 Відповісти
Сочувствие родным и близким.
Я бы отнюдь не исключал диверсию или обстрел с земли. В 2014 году где-то в том же районе по пути из Нежина в Чугуев разбился Ми-8 Нежин кой части МЧС, который планировали использовать как поисково-транспортный борт в АТО.
показати весь коментар
25.09.2020 22:22 Відповісти
 
 