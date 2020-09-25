Командування Повітряних сил підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей
Командування Повітряних сил ЗС України підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей у Харківській області ввечері 25 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ПС ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні ввечері в Харківській області сталася авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.
Літак розбився при заході на посадку. Крім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Є загиблі і травмовані. Інформація уточнюється".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
Я бы отнюдь не исключал диверсию или обстрел с земли. В 2014 году где-то в том же районе по пути из Нежина в Чугуев разбился Ми-8 Нежин кой части МЧС, который планировали использовать как поисково-транспортный борт в АТО.