Командування Повітряних сил підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей

Командування Повітряних сил ЗС України підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей у Харківській області ввечері 25 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ПС ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні ввечері в Харківській області сталася авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.

Літак розбився при заході на посадку. Крім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Є загиблі і травмовані. Інформація уточнюється".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.