16 520 213

Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин

Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин

Юлія Тимошенко, яка перехворіла коронавірусом, розповіла, як переосмислила життя і політику, і закликала всіх носити маски.

Своїм досвідом боротьби з COVID-19 Юлія Тимошенко поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенко, під час хвороби вона побувала на межі життя і смерті.

"Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, то здається, що від тебе йде життя, і ти покидаєш цей світ, тому що дійсно ти не знаєш, чим це завершиться через 5 чи 10 хвилин", - розповіла політик.

Тимошенко на лікарняному ліжку зуміла переосмислити погляди на життя і роботу.

Читайте також: До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ

"Я хочу попросити пробачення: я не раз приймала участь у всіх цих сварах, протистояннях, і так далі. І я просто хочу сказати, що я трохи побачила це ззовні, зі сторони людини, яка вже практично не дуже розуміється, що відбувається тут, в цьому світі. Я відчула, що так не може далі продовжуватися", - сказала Тимошенко і закликала політичних опонентів до єдності і спільної роботи на благо України.

Лідер "Батьківщини" зізналася, що спочатку ставилася до вірусу легковажно.

"Зараз стільки ходить різних версій, звідки коронавірус, він природньо виник чи неприродньо, політичне підґрунтя чи не політичне... Я хочу зараз всім сказати: це не має насправді для людини, яка захворіла, ніякого значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус - це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, ти можеш витягнути смертельну форму", - сказала Тимошенко.

"Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Використовуйте всі системи захисту. Бережіть своїх діток, своїх батьків, своїх близьких людей. Тому що коли це трапляється - потім вже пізно робити висновки. Треба робити висновки зараз", - підсумувала вона.

Автор: 

карантин (18172) Тимошенко Юлія (4700) шоу Шустера (309) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+16
мона и зеленкой лоб намазать, ЗеБилам помогает говорят...
показати весь коментар
25.09.2020 22:22 Відповісти
+15
Что она у тебя украла?
И еще, не желай зла ближнему и, особенно, смерти - вернется бумерангом.
показати весь коментар
25.09.2020 22:27 Відповісти
+10
От ЮВТ воспринимаю как предвіборній пиар.... Смысл меседжа правильный, но надо было раньше.....
показати весь коментар
25.09.2020 22:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
ХОРОШИЙ ПИАОХОД и не более.
"Переосмыслила" - теперь часть ЗеДятлов, собравгись по осени в стайки, перелитит из свинарника "ЗЕ" в курятник "Ю". А кули, вона ж "ПЕРЕОСМЫСЛИЛА"!
Да и болела ли старуха-колясочница? Сомневаюсь. Слишком свежо выглядит после больнички и ИВЛ. Чрезвычайно свежо. Вона поправиласт, и не только от коронавивуса но и в морде так же. Щеки, как у хомяка.
показати весь коментар
26.09.2020 05:39 Відповісти
А чё эт Баба Юля, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, да не выехали триумфально на Коляске а сразу пашли на каблуках?...
показати весь коментар
26.09.2020 06:14 Відповісти
Хех! Троляча ботоферма працювала всю ніч клепаючи другу сторінку. Стахановці.
показати весь коментар
26.09.2020 07:14 Відповісти
https://kurs.if.ua/news/baba_yulya_maysternya_tepli_igrashky_pochynaie_novu_satyrychnu_seriyu_71819.html/ Баба Юля: в "Теплих іграшках" стартувала нова сатирична серія Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин - Цензор.НЕТ 4790
показати весь коментар
26.09.2020 08:35 Відповісти
Юльок, берегти надо было честь смолоду, кому теперь интересны твои лживые сопли.
показати весь коментар
26.09.2020 09:18 Відповісти
Результаты деятельности секты,,свидетелей целомудренности бабули,, все более смехотворные,учитывая ,,трудовую деятельность,, оной. Затертые до дыр старые брехливые картинки,тошнотворные по своей неправдивости лозунги с надоевших и приевшихся всем агиток ее древнего популизма. При все больше гламурном лоске результатов деятельности высооплачиваемых пластических хирургов все отчетливей запах нафталина и утраченных возможностей.
показати весь коментар
26.09.2020 11:25 Відповісти
Вот перечитай этот свой выпердокомент и скажи, какая информация, кроме дерьма из методичек прислуги олигархов, присутствует в нем? Нетрудно ведь увидеть в этой кучке, отложенной тобой, кроме животной злобы, полного отсутствие фактов и логики, больше ничего нет. И все остальные кучки, отложенные тобой под новостью, такие же. Была мысль собрать эти твои кучки в одну длинную ленту, чтоб нагляднее было видно твою ничтожность как существа разумного, да лень стало. Ведь до твоего "разума" амёбы все равно не дойдет.

показати весь коментар
26.09.2020 12:24 Відповісти
Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин - Цензор.НЕТ 7037
показати весь коментар
26.09.2020 12:28 Відповісти
Очень ценю мнение поклонников тимошенко. Может пусть народ(который у тебя всегда именуется быдлом) сам оценит у кого животная злоба,методички и полезные факты?
показати весь коментар
26.09.2020 17:06 Відповісти
Ого!На 24-м году политкарьеры суметь пререосмыслить свои взгляды на жизнь и работу?Вот что делает "животворящий"вирус коронный..Неуж-то, ВОНА избавилась от патологической лжи,авантюризма,путлеризма,скаредности,прибеднения,бонапартизма...?
показати весь коментар
26.09.2020 16:36 Відповісти
Юліє Володимирівно, одужання вам, щастя, здоров'я, успіхів. Ваша «ахілесова п'ята» - неоправдана довірливість при підборі соратників.
показати весь коментар
26.09.2020 19:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 