Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин

Юлія Тимошенко, яка перехворіла коронавірусом, розповіла, як переосмислила життя і політику, і закликала всіх носити маски.

Своїм досвідом боротьби з COVID-19 Юлія Тимошенко поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенко, під час хвороби вона побувала на межі життя і смерті.

"Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, то здається, що від тебе йде життя, і ти покидаєш цей світ, тому що дійсно ти не знаєш, чим це завершиться через 5 чи 10 хвилин", - розповіла політик.

Тимошенко на лікарняному ліжку зуміла переосмислити погляди на життя і роботу.

Читайте також: До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ

"Я хочу попросити пробачення: я не раз приймала участь у всіх цих сварах, протистояннях, і так далі. І я просто хочу сказати, що я трохи побачила це ззовні, зі сторони людини, яка вже практично не дуже розуміється, що відбувається тут, в цьому світі. Я відчула, що так не може далі продовжуватися", - сказала Тимошенко і закликала політичних опонентів до єдності і спільної роботи на благо України.

Лідер "Батьківщини" зізналася, що спочатку ставилася до вірусу легковажно.

"Зараз стільки ходить різних версій, звідки коронавірус, він природньо виник чи неприродньо, політичне підґрунтя чи не політичне... Я хочу зараз всім сказати: це не має насправді для людини, яка захворіла, ніякого значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус - це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, ти можеш витягнути смертельну форму", - сказала Тимошенко.

"Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Використовуйте всі системи захисту. Бережіть своїх діток, своїх батьків, своїх близьких людей. Тому що коли це трапляється - потім вже пізно робити висновки. Треба робити висновки зараз", - підсумувала вона.