Зеленський про катастрофу літака: Терміново створюємо урядову комісію. Завтра буду на Харківщині

Володимир Зеленський дав прем'єр-міністру доручення створити урядову комісію для розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом і завтра вирушає в Харківську область.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Інших шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів", - написав Зеленський.

Президент зауважив, що катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування Повітряних сил підтвердило авіакатастрофу свого літака Ан-26 і факт загиблих і травмованих людей

"Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда.

Завтра буду на Харківщин", - пообіцяв Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.