Зеленський про катастрофу літака: Терміново створюємо урядову комісію. Завтра буду на Харківщині
Володимир Зеленський дав прем'єр-міністру доручення створити урядову комісію для розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом і завтра вирушає в Харківську область.
Про це глава держави повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Інших шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів", - написав Зеленський.
Президент зауважив, що катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.
"Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда.
Завтра буду на Харківщин", - пообіцяв Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Она ведь для него - просто гешефт...
Вину спихнуть на других легче всего.
А хлопців вже не повернеш.
воно весь час обісцяне.
гівнокомандуюча шмаркля вже запутувала та втручалась у слідство після збиття нашого літака у Ірані,ми пам'ятаємо. Карпати,Оман,віслюк,Тегеран...
Стремились ребятки в небеса, и улетели навсегда...Больно......
Усім бочкам затичка
Краще вчасно оголоси день жалоби і подбай як слід про сім'ї загиблих.
А чего завтра? Власти не хватает распоряжение дать ехать или лететь прямо сейчас, или попуститься не можешь до утра ну никак???
От же чмо
То ж уже =уставшеє= завжди ... Мовчить подовгу ... Коли всі висловляться - тоді й воно щось там промимрить.
А тут, бач - не спало, не гуляло. Мо, чекало. Радості тепер приховати не може. Спішить.
Ось писав форумчанин
https://censor.net/ru/user/465580
***** какой торчок нефартовый)..Его нельзя подпускать близко к военным))
https://censor.net/ru/comments/locate/3220877/019214b8-777f-7362-af97-66cecca289b3після джавеліна.
І знов ...
Не їдь на Харківщину, скотина, і не здумай брати нічого під свій контроль.
Не дождало б ти вже.
Ігорьоша,ти б спочатку вивчило рассєянський, чим захищати шмарклю, громадянина паРаші, запроданця та сволоту.
Тут пишуть нормальною українською. можливо і рассєянським койне на крайній випадок, але грамотним,нам суржиків зі сранєй-рязанєй тут не потрібно.
запомнился только один пост-крик - пусть им в последние минуты не было страшно, а в последние секунды - не больно!!!
Вечного голубого неба погибшим...
Посмотрите на страну...