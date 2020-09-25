УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
8 162 24

На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Заступник очільника МВС Антон Геращенко опублікував уточнену інформацію про кількість жертв авіакатастрофи під Чугуєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Сьогодні о 20 50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

Підрозділи МВС виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи оточено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Інституту повітряних сил імені Кожедуба. За попередніми даними на борту було 28 осіб. Станом на 22 00 по даним ДСНС підтверджена загибель 22 осіб.

Читайте також: В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС

Двох осіб, що вижили, у тяжкому стані, направили до лікарні. Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих.

Приношу свої співчуття рідним та близьким загиблих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Геращенко Антон (935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Кацапы могли диверсию устроить, мрази.
показати весь коментар
25.09.2020 22:34 Відповісти
+8
без кацапов не обошлось, 100 % ...
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
+6
В этом адском пожаре нереально, чтобы кто-то выжил.
показати весь коментар
25.09.2020 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы могли диверсию устроить, мрази.
показати весь коментар
25.09.2020 22:34 Відповісти
пзрк - при посадке..
но свалят вину на летчиков - чтобы "та сторона" не обиделась...
показати весь коментар
25.09.2020 22:40 Відповісти
Аеродром, а не аеропорт. Військовим аеропорти непотрібні.
показати весь коментар
25.09.2020 22:35 Відповісти
В этом адском пожаре нереально, чтобы кто-то выжил.
показати весь коментар
25.09.2020 22:36 Відповісти
без кацапов не обошлось, 100 % ...
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
в Латвие тоже уже информирует и как это пологаеться - среди всей горечи говорят и о хорошом, есть выжившие. (ясно и так что есть погибшие, но уже в заголовке отмечаеться - авария да но , что уменьшает горечь - есть выжившие)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/pie-harkivas-avare-militara-lidmasina-ar-kursantiem-ir-izdzivojusie.d?id=52504987 Pie Harkivas avarē militārā lidmašīna ar kursantiem, ir izdzīvojušie
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
Авария-происшествие без жертв, с жертвами- катастрофа!
показати весь коментар
25.09.2020 22:49 Відповісти
idi naskuj ruckij, beri perevodcjik i perevodi.
показати весь коментар
25.09.2020 22:53 Відповісти
Тебе и переводчик не поможет! Tupoje ono i jest` tupoje kak ne perevodi! Pshel ne juh!
показати весь коментар
25.09.2020 23:13 Відповісти
Вже є докази про збиття Ан-26 кацапами, проте, ніхто про це не буде казати,
будуть замовчувати до останнього.
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
Дайте ссылку на доказательства, пожалуйста.
показати весь коментар
25.09.2020 22:40 Відповісти
Они секретные.
показати весь коментар
25.09.2020 22:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/375264 - серун, ти чого нік змінив ? Твій нік IgorL
показати весь коментар
25.09.2020 22:59 Відповісти
Хтось хто розуміється, а що ті курсанти там робили (стільки на борту якщо не стрибали з парашутами)? Та й ще в темряві літак саджали а не в день ?
показати весь коментар
25.09.2020 22:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468910 - бо ти тупий, бо тобі Бог розуму не дав ?
показати весь коментар
25.09.2020 23:01 Відповісти
Скорее всего теракт, ничего просто так не случается. Надо напалмом пройтись по дамбасянам
показати весь коментар
25.09.2020 22:48 Відповісти
Сколько вас история не учит, зачем садить в ети летающие советские гробы столько людей за раз? Больше десяти человек на борту военного самолета и больше 5 на вертолете да еще в прифронтовой зоне ето преступление
показати весь коментар
25.09.2020 22:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 Мені тут доказують,що вони хороші.
показати весь коментар
25.09.2020 22:59 Відповісти
Согласен, но я вообще не понимаю как народ может ездить на автомобиле которое старше 5 лет, или даже новое но сделанное либо на свинокацапсинной расеи либо в Украине
показати весь коментар
25.09.2020 23:06 Відповісти
Про автомобили зря. Раньше автомобили делали лучше чем сегодняшнее говно из пластика, китайского металла которое лопается в самом неожиданном месте, напичканое ненужными девайсами которые постоянно ломаются и не найти ниолного нормального електрика в городе который бы назвал причину поломки, а не предлагал менять все запчасти по очереди пока поломка сама собой не выявится. А вот в небе самолеты 20-30-ти летние а иногда и 50-ти летние летающие над нашими головами почему то никого не беспокоят.
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
Глубокие соболезнования!!!
показати весь коментар
25.09.2020 23:13 Відповісти
Карточный Офис, [25.09.20 22:51]
#инсайд
Иван Баканов доложил Президенту Зеленскому о том, что СБУ рассматривает в харьковской трагедии версию террористического акта.
показати весь коментар
26.09.2020 00:19 Відповісти
На борту было 28 человек, четверых не нашли
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить
показати весь коментар
26.09.2020 10:00 Відповісти
 
 