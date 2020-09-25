На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Заступник очільника МВС Антон Геращенко опублікував уточнену інформацію про кількість жертв авіакатастрофи під Чугуєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Сьогодні о 20 50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

Підрозділи МВС виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи оточено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Інституту повітряних сил імені Кожедуба. За попередніми даними на борту було 28 осіб. Станом на 22 00 по даним ДСНС підтверджена загибель 22 осіб.

Читайте також: В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС

Двох осіб, що вижили, у тяжкому стані, направили до лікарні. Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих.

Приношу свої співчуття рідним та близьким загиблих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.