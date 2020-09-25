УКР
46 521 96

Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Під час катастрофи літака з курсантами та офіцерами ЗСУ люди вистрибували з борта на землю. Двом вдалося вижити, один із них може говорити. Ще трьох шукають.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його даними, дві особи, які змогли врятуватися - курсанти.

"Обоє постраждалих у лікарні, лікарі роблять все необхідне, борються за їхні життя. За попередніми даними наших джерел з місця трагедії, один курсант у важкому стані, другий поранений, але може говорити", - написав Бутусов.

"Під час падіння літака частина людей на борту вистрибували на землю", - додав він.

Дивіться також: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Бідні, бідні хлопці...
Як же так.
показати весь коментар
25.09.2020 23:02 Відповісти
Что за фигня? как это выпрыгивали?
показати весь коментар
25.09.2020 23:02 Відповісти
Из самолёта в воздухе никто, конечно, не выпрыгивал.
показати весь коментар
26.09.2020 13:04 Відповісти
В топку иди, гандон кацапский, в топку!
Гори в аду, тварь **********, вместе с "мирными соотечественниками"
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
Очко свое стули, *****.
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
Свинья тебя жопой родила
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
Антісвін невмирущий! Коли тебе вже хтось вбьє?
показати весь коментар
25.09.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476015 пшел на ***, свинойоб. Да здохнут все твои близкие и родные
показати весь коментар
25.09.2020 23:10 Відповісти
не дай Бог матери такое пережить......
показати весь коментар
25.09.2020 23:06 Відповісти
Диверсія! Через декілька днів дізнаєтесь цікаві подпобиці. Горе.
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
Даже если диверсия, при зеленском не узнаем.
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
А что же при зеленском не озвучили?
Порошенко, уже больше года как не является Президентом, так в чем проблема?
показати весь коментар
25.09.2020 23:30 Відповісти
Конечно не скажет!
Оно предпочитает выглядеть полным идиотом, проверяя как работает служба доставки "Укрпочты" или кататься по регионам, (показывая всему цивилизованному миру, что исполнительная власть в Украине, попросту отсутствует), чем заниматься своими прямыми обязанностями!
показати весь коментар
25.09.2020 23:40 Відповісти
Жах! Навіть моторошно запитувати подробиці, бо уявити таке страшно.
показати весь коментар
25.09.2020 23:07 Відповісти
Ужас.......
показати весь коментар
25.09.2020 23:08 Відповісти
Два км до впп..тож уже вышел на прямую , пара сотен высота.. И "упал"? Имея запас скорости спланировал бы. Больше похоже на случай с ил76...
показати весь коментар
25.09.2020 23:13 Відповісти
скорее всего давление аэродрома не правильно поставили или вообще не меняли. На удалении 2 км от ВПП высота должна быть 100м. Профукал летчик (давление не перевел), профукал руководитель зоны посадки, профукал руководитель полетов.
показати весь коментар
25.09.2020 23:48 Відповісти
Какое давление, у моей дочки стоит авианавигатор и показывает на каком этаже здания находимся, у соседа дельтоплан, у него там 3 навигатора, один Garmin3000 с ночным видением чего стоит, какое там давление, это же не аэроплан 1-й мировой,тут ты слишишь pull ap, pull ap , если что забыл, да даже если и не забыл
показати весь коментар
26.09.2020 00:56 Відповісти
ты в своем уме?
показати весь коментар
26.09.2020 01:19 Відповісти
причем тут сраный дельтаплан к АН-26?
показати весь коментар
26.09.2020 01:21 Відповісти
при том что , в отличии от дельтаплана авионика в самолете лучше, 2 пилота,страхуют друг-друга,еще и штурман , самолет надежный, садится на условно одном двигателе спокойно, летает на одном и может даже взлететь на одном Притом с грунтового аэродрома. Если скажешь что такое не написано в вики , то я вики не писал,я пишу что знаю
Кроме того, в отличии от дельтоплана посадку самолета не только пилоты контролируют, в данном случае экипажу уже должны были раз 5 сообщить что они отклонились от глиссады
показати весь коментар
26.09.2020 01:47 Відповісти
Если волонтёры туда ниче не поставили, то там авионика с завода 50 летней давности
показати весь коментар
26.09.2020 09:43 Відповісти
На днище чтоли садился, а как еще можно выпрыгивать и не разбиться.
показати весь коментар
25.09.2020 23:13 Відповісти
Выпрыгивали при падении и не только двое выжывших..
показати весь коментар
25.09.2020 23:19 Відповісти
выпригивали после касания земли...а понять ,что что то не так-они участвовали в радиообмене с экипажем(самолет ан-26ш,штурманов готовили очевидно).кроме того,при касании вне впп на неровный грунт-любой поймет,что что то случилось.
показати весь коментар
25.09.2020 23:21 Відповісти
Выпрыгивали, значит знали об аварийной ситуации. Значит ошибка пилота исключается.
показати весь коментар
25.09.2020 23:16 Відповісти
Soboleznovanije rodnim pogybsiv.Eto tragedija
показати весь коментар
25.09.2020 23:20 Відповісти
да, соболезнования и слова поддержки в коментах из Латвии.

viseļčaks

25.09.2020 21:25:19

māsa Ukraina, turies!

Jānis Rožkalns

25.09.2020 21:51:54

Izsaku līdzjūtību.
......
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
А чего диспетчера молчат? Эфир же был до последнего
показати весь коментар
25.09.2020 23:20 Відповісти
они и будут молчать,вплоть до обьявления результатов расследования
показати весь коментар
25.09.2020 23:22 Відповісти
Щас у свинокацапсин появится испанский диспетчер
показати весь коментар
25.09.2020 23:34 Відповісти
кто за это ответит, или будут отмазывать виновных, как назарова, вина которого доказана..
куда они летели ночью, не исключена диверсия со стороны рашки, значит был слив информации.. при этой власти, правда будет спрятана..
показати весь коментар
25.09.2020 23:23 Відповісти
Какая диверсия, если пилот сообщал о неисправности левого двигателя
показати весь коментар
26.09.2020 01:39 Відповісти
что значит 3 ищет, это что, тепловизоров у военных нема? Ведь если травмирован вожна каждая минута.
показати весь коментар
25.09.2020 23:23 Відповісти
Пропавшие могут быть за 300-500 м до места падения...
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
ну и что, так в темноте даже не подвижного но живого с тепловизором сразу наити можно, ищет у нас в лесных кварталах 3х3 км. и находят быстро
показати весь коментар
25.09.2020 23:36 Відповісти
В Норвегии !
показати весь коментар
25.09.2020 23:38 Відповісти
в Латвие но и в Норге так же, тут только в добавок горы и лес.
показати весь коментар
25.09.2020 23:58 Відповісти
Мне кажется, что там после взрыва земля огнем прогрелась. И найти среди железа раненого или друп будет проблематично. Возможно я ошибаюсь
показати весь коментар
25.09.2020 23:36 Відповісти
легче чем без него да и быстрее.
показати весь коментар
25.09.2020 23:38 Відповісти
Что-то мне напоминает историю с луганским ИЛ-76 и отдаленно с польским Ту-154
показати весь коментар
25.09.2020 23:40 Відповісти
не думаю, руцкие и так теперь прижаты, ещё звиздюлин им будет не посильно.
показати весь коментар
26.09.2020 00:00 Відповісти
о вы плохо знаете руцких, если думаете что в случае "прижаты" они теряют дееспособность. уверена, вы знакомы как ведут себя крысы, загнанные в угол. а до угла им далеко - они еще генетически гулаги не забыли.
показати весь коментар
26.09.2020 08:27 Відповісти
сгорели они с вероятностью 90%. Ты же не видел как АНы падают, как пассажиры выглядят после крушения, как сгорают без остатка.
показати весь коментар
25.09.2020 23:39 Відповісти
нет не выдел. и это хорошо, я был бы рад если бы небыло б такого текста о катастрофе
показати весь коментар
26.09.2020 00:07 Відповісти
Аны просто так не падают...
показати весь коментар
25.09.2020 23:32 Відповісти
Два двигателя. 98% ошибка пилота, 2% или отказ или сбили. Руководителю полётов, руководителю зоны посадки, если борт перепутал дорогу с полосой - тюрьма.
показати весь коментар
25.09.2020 23:37 Відповісти
Даже если на аэродроме нету ILS, то в любом случае должны быть БПРМ и ДПРМ. Как в таком случае можно спутать дорогу с ВПП ?. Тем более, что пилоты штатные военные летуны и траверзу посадки на этом аэродроме они с закрытыми глазами найдут
показати весь коментар
25.09.2020 23:44 Відповісти
ILS нет 100%. Падение было на дальности 2 км. Если не было отказа техники, то летчик не перевел давление. АНы как правило сами на посадку заходят, руководитель зоны посадки профукал 200%, руководитель полетов профукал тоже, но у него нет курсо-глиссадника, так что РЗП сейчас тяжелые месяца пойдут. С дорогой никто ничего не путал. Я схему глянул. Нет параллельных с ВПП дорог. Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов - Цензор.НЕТ 562
показати весь коментар
25.09.2020 23:55 Відповісти
Аны надежные , ошибка пилота исключена, поломка тоже - при чп сбрасывается топливо и садится на брюхо.. Значить - диверсия , т.к. все пошло неожиданно и быстро...Чтобы нам не втирали Ыксперты - нужно допросить диспетчеров, посмотреть черные ящики, и опросить выживших пацанов..
показати весь коментар
25.09.2020 23:40 Відповісти
у меня ни один боец с ожогами 80% и больше к сожалению не выживал. День-три.
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
И НИКТО за ЭТО не ответит. Можете даже не сомневаться. Как не ответил до сих пор. Страна бесправия, воровства/коррупции, вседозволенности и безнаказанности. Страна кривосудия.
Бедные матери..... Курсанты- то вообще ещё дети желторотые..... И врагу не пожелаешь пережить такое....
показати весь коментар
25.09.2020 23:37 Відповісти
руководитель полетов, руководитель зоны посадки. Может еще кто-то.
показати весь коментар
25.09.2020 23:56 Відповісти
Диверсія почалася вже тоді, коли літак піднявся в небо вночі, і наповнений курсантами -- на "учения". Це був черговий вирок.
показати весь коментар
26.09.2020 08:38 Відповісти
глупая или пустоголовая?
показати весь коментар
26.09.2020 09:51 Відповісти
все разом
показати весь коментар
26.09.2020 10:06 Відповісти
расследование никто не проведет борт старый пароплан керувать им изношеным не так то видемо просто Не винитете пилотофф .вот Жуть.долбаная Жуть
показати весь коментар
26.09.2020 01:35 Відповісти
Та я, по ходу, и не о пилотах.... Как по мне, виноват, как минимум, тот, кто выпустил такое корыто в небо в принципе, да ещё с детьми- будущим нашей военной авиации....
показати весь коментар
26.09.2020 02:34 Відповісти
Надо в каждый самолет вместе с нашими мальчиками садить одного работника штаба или министерства !! Может тогда будет толк Какое горе !
показати весь коментар
26.09.2020 11:00 Відповісти
они выпрыгнули перед самой землей типа??? я в лифте когда то думал, что если лифт упадет и если подпрыгнуть перед самым низом, то выжить возможно. Но была мысль, что инерция разгона лифта тебя разгоняет и типа не сработает прыгнуть перед самым падением. А тут пацаны вообще с самолета так подпрыгнули типа.
показати весь коментар
25.09.2020 23:56 Відповісти
кто виновен в падении??? почему самолет упал???
показати весь коментар
25.09.2020 23:57 Відповісти
Деверсия
показати весь коментар
26.09.2020 00:48 Відповісти
Это через десантный отсек выпрыгивали? Его надо открыть... Т.е. те, кто выпрыгивал, имел время на открытие люка, и знал где он открывается... Т.е. произошла нестандартная ситуация...
показати весь коментар
26.09.2020 00:58 Відповісти
ну все таки они курсанты, а не пассажиры какого то лоу коста. Скорее всего они и самолет на земле изучали, и проходили теорию по авариям и технике безопасности, а дальше они уже оценивали риски и принимали очень быстрое решение. Сейчас бы им хорошую охрану поставить, я думаю им будет что рассказать.
показати весь коментар
26.09.2020 05:31 Відповісти
Совершенно ясно. Самолет был неисправен, но его выпустили в рейс. Отвечать должен тот кто выпустил. На его совести гибель 26 человек
показати весь коментар
26.09.2020 01:35 Відповісти
Если пилот сообщал что левый двигатель неисправен, то диверсия и поражение самолета маловероятны. Виновен тот кто отвечал за техническое состояние самолета.
показати весь коментар
26.09.2020 01:37 Відповісти
Мои соболезнования погибшим, раненым, скорейшего выздоровления! При этом всем, учебный полет, почему без парашютов! Военный летчик должен иметь парашют- это не гражданский авиалайнер! Двигатель отказал в воздухе, на высоте минимимум пару тыся, можно было организовать эвакуацию личного состава. Людей можно было бы сохранить, а инструктора уже как нибудь садили бы самолет.На то они и профи. Мое мнение! Может быть я и не прав.
показати весь коментар
26.09.2020 01:55 Відповісти
даже с отказом 2 х движков, они могут планировать
показати весь коментар
26.09.2020 07:01 Відповісти
Загинули курасанти 4-го курсу. Це готові офіцери - льотчики. Підготовка такого офіцера для кожноі держави коштує декілька мільйонів,а на іх службу країні...взагалі без оцінювання,бо надважлива. Склонемо голови перед цими молодими нашими надіями,які гинуть тепер не тільки на передовій,а і у тилу від диверсій та нехтування ЗСУ самого застратого головнокомандувача та його поставлених генералів. Геть Зеленського від президенства! Він несе нам горе і трагедії !
показати весь коментар
26.09.2020 05:13 Відповісти
Дався вам той Зеленський. Повиганяти всю "кадрову" сволоту - дебільних тупорилих полковників і генералів, котрі попродавали і попропивали все що можна у військах, неспромоглися організувати відсіч агресії, відсиділися під час війни а зараз повилазили і знову, дуючи щоки і нахмуривши брови, розказують суспільству про "здобутки" в розбудові "новітніх" ЗСУ!
Навіщо утримувати цю пузату рухлядь, якщо на війну військо снаряжало суспільство, звичайні люди?
Ненавиджу цих пихатих козломордих неграмотних мерзотників - "справжніх полковників" - алкоголіків і таких же генералів - ідіотів!!!
показати весь коментар
26.09.2020 15:20 Відповісти
Если на самолете была авария и не работал левый двигатель, то надо было перед посадкой сбросить избыток топлива. Тогда пожар был бы не такой мощный
Хотя все мы умные задним числом. Но уж очень пацанов жалко. Молодые здоровые, курсанты. И родителей...!!!
показати весь коментар
26.09.2020 05:42 Відповісти
Царство небесне загиблим хлопцям.
показати весь коментар
26.09.2020 08:12 Відповісти
Що робили три десятки курсантів в темну пору доби в польоті в древньому курнику АН-26?
Ніякої військової цінності цей літак не має, хіба що у нас навчання проводиться по підручниках 60-х років.
Виглядає на диверсію з метою одним махом знищити молодих українських пілотів.
показати весь коментар
26.09.2020 08:46 Відповісти
А підриви військових складів на диверсію не схоже? Путін, звичайно, підірвав. З дронів бомби скинув.
Ще раз наголошую: подібні трагедії були і наразі залишаються можливими допоки фізично не виздихає (так як позвільняти їх не має "політичної волі") вся ця совкосволота - "кадрові" старші й вищі офіцери - покидьки, боягузи і дезертири, - виняткові володарі сакральних знань по водінню військ.
Ненавиджу цих мерзотників!
показати весь коментар
26.09.2020 16:12 Відповісти
Из имеющейся скудной информации о отказе двигателя мог не зафлюгироваться винт. при этом возникает авторотация очень большая отрицательная тяга. Принудительно зафлюгировать могли не успеть. При этом самолет с полностью выпущенной механизацией может резко снижаться.Тяги одного двигателя при авторотации другого не хватает. Третий вспомогательный двигатель(Ру 19а300) запустить бы не успели. Судя по удалению от ВПП высота на глиссаде небольшая. Видя что не дотягивают, могли попытаться сесть на площадку подобранную с воздуха. В данном случае - дорогу. Но это домыслы. Расшифровка МСРП покажет. Но кацапская диверсия не исключается... По поводу отказа двигателя. Это достаточно не редкая ситуация. Любая техника отказывает. Пилоты проходят тренировки на тренажерах и как правило подобная нештатная ситуация проблем не вызывает. Недостаток Ан- 26, 24 в отличии от Ан-32 недостаточная тяга двигателей в нештатных ситуациях, особенно при включенной противообледенительной системе. Ан-26 с отказавшим двигателем взлететь не может - как кто то выше писал. Только может уйти на 2 круг. Но при условии зафлюгированного винта отказавшего двигателя.
показати весь коментар
26.09.2020 09:19 Відповісти
найширійщі співчуття родинам загиблих
показати весь коментар
26.09.2020 09:42 Відповісти
такие молодые, Царствие Небесное...
показати весь коментар
26.09.2020 09:46 Відповісти
Теперь вечно молодые
показати весь коментар
26.09.2020 11:01 Відповісти
правящие мрази , стреляйтесь уроды!!
показати весь коментар
26.09.2020 11:27 Відповісти
Вони віддали своє Життя за Україну,...(((...
Героям Слава, Батькам Співчуття, але чи загоїть це Біль!
показати весь коментар
26.09.2020 15:31 Відповісти
Дай Бог щоб вижив курсант - це головний свідок, він повинен розказати що сталось, непогано до нього поставити охорону, бажано з с СБУ
показати весь коментар
26.09.2020 22:00 Відповісти
 
 