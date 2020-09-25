Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Під час катастрофи літака з курсантами та офіцерами ЗСУ люди вистрибували з борта на землю. Двом вдалося вижити, один із них може говорити. Ще трьох шукають.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його даними, дві особи, які змогли врятуватися - курсанти.

"Обоє постраждалих у лікарні, лікарі роблять все необхідне, борються за їхні життя. За попередніми даними наших джерел з місця трагедії, один курсант у важкому стані, другий поранений, але може говорити", - написав Бутусов.

"Під час падіння літака частина людей на борту вистрибували на землю", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.