Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов
Під час катастрофи літака з курсантами та офіцерами ЗСУ люди вистрибували з борта на землю. Двом вдалося вижити, один із них може говорити. Ще трьох шукають.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його даними, дві особи, які змогли врятуватися - курсанти.
"Обоє постраждалих у лікарні, лікарі роблять все необхідне, борються за їхні життя. За попередніми даними наших джерел з місця трагедії, один курсант у важкому стані, другий поранений, але може говорити", - написав Бутусов.
"Під час падіння літака частина людей на борту вистрибували на землю", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Як же так.
Гори в аду, тварь **********, вместе с "мирными соотечественниками"
Порошенко, уже больше года как не является Президентом, так в чем проблема?
Оно предпочитает выглядеть полным идиотом, проверяя как работает служба доставки "Укрпочты" или кататься по регионам, (показывая всему цивилизованному миру, что исполнительная власть в Украине, попросту отсутствует), чем заниматься своими прямыми обязанностями!
Кроме того, в отличии от дельтоплана посадку самолета не только пилоты контролируют, в данном случае экипажу уже должны были раз 5 сообщить что они отклонились от глиссады
viseļčaks
25.09.2020 21:25:19
māsa Ukraina, turies!
Jānis Rožkalns
25.09.2020 21:51:54
Izsaku līdzjūtību.
......
куда они летели ночью, не исключена диверсия со стороны рашки, значит был слив информации.. при этой власти, правда будет спрятана..
Бедные матери..... Курсанты- то вообще ещё дети желторотые..... И врагу не пожелаешь пережить такое....
Навіщо утримувати цю пузату рухлядь, якщо на війну військо снаряжало суспільство, звичайні люди?
Ненавиджу цих пихатих козломордих неграмотних мерзотників - "справжніх полковників" - алкоголіків і таких же генералів - ідіотів!!!
Хотя все мы умные задним числом. Но уж очень пацанов жалко. Молодые здоровые, курсанты. И родителей...!!!
Ніякої військової цінності цей літак не має, хіба що у нас навчання проводиться по підручниках 60-х років.
Виглядає на диверсію з метою одним махом знищити молодих українських пілотів.
Ще раз наголошую: подібні трагедії були і наразі залишаються можливими допоки фізично не виздихає (так як позвільняти їх не має "політичної волі") вся ця совкосволота - "кадрові" старші й вищі офіцери - покидьки, боягузи і дезертири, - виняткові володарі сакральних знань по водінню військ.
Ненавиджу цих мерзотників!
Героям Слава, Батькам Співчуття, але чи загоїть це Біль!