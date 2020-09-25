Пілоти літака з курсантами, що розбився під Харковом, могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос на основі даних зі своїх джерел припускає, що пілоти могли прийняти автомобільну дорогу за злітно-посадкову смугу.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Матіоса, екіпаж міг припуститися помилки під час заходження борта на посадку на аеродром у Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.
"Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил. На борту - 6 членів екіпажу та 21 курсант. Причини події уточнюються. Попередньо висновок - помилка екіпажу. Прийнято автомобільну трасу за злітно-посадкову смугу", - сказав Матіос.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.
Назаров за сбитый над Лоханском самолёт до сих пор болт на суды ложит.
Или у него просто с головой не все в порядке?
Це легко буде встановити.
Но я сомневаюсь, что они перепутали ВПП с дорогой!
Мовчи вже краще, Х-перд. І без тебе зараз на душі гнидко.
Совдеповские высотомеры показывают с ошибкой а 200 метров.
Аналогично разбился штурмовик под Хмельницким.
Судя по всему крушение развивалось какое то время. Надо изучить разговоры в кабине пилотов. Возможно всё станет ясно.
Бывший военный прокурор не понимает и наверное не знает, что такое глиссада!!!!
Перепутать аэродром с дорогой это все равно, если бы он перепутал свою жену с козой!!
Наверное таким образом и родились казаки!
А причины катастрофы еще предстоит установить.
Тошно от того сколько биоматериала всплывает на хайпе трагедии.
Т.е. от торца ВПП до трассы одно расстояние, а от трассы до торца ВПП другое. Это как ?
І справа не лише у відмові одного двигуна.
После того как сей знаток заявил, что за ним сквозь стену тепловизором следили, то да, летчик перепутал ВПП с дорогой
У людей горе, а они для пиара несут всякую х**ню.
автошоссе увел машину влево
Вот и сейчас Матиос загрузит исходные данные Чугуевской авиакатастрофы в системный блок, которым дооснащён (ну как дооснащён - скотчем примотан) эксклюзивный тепловизор и, наконец-то, всё разъяснится...
А без Матиоса никак... Не, ну никак и всё тут...