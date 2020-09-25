Пілоти літака з курсантами, що розбився під Харковом, могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос на основі даних зі своїх джерел припускає, що пілоти могли прийняти автомобільну дорогу за злітно-посадкову смугу.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Матіоса, екіпаж міг припуститися помилки під час заходження борта на посадку на аеродром у Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.

"Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил. На борту - 6 членів екіпажу та 21 курсант. Причини події уточнюються. Попередньо висновок - помилка екіпажу. Прийнято автомобільну трасу за злітно-посадкову смугу", - сказав Матіос.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

