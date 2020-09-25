УКР
Пілоти літака з курсантами, що розбився під Харковом, могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос

Пілоти літака з курсантами, що розбився під Харковом, могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос на основі даних зі своїх джерел припускає, що пілоти могли прийняти автомобільну дорогу за злітно-посадкову смугу.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Матіоса, екіпаж міг припуститися помилки під час заходження борта на посадку на аеродром у Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.

"Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил. На борту - 6 членів екіпажу та 21 курсант. Причини події уточнюються. Попередньо висновок - помилка екіпажу. Прийнято автомобільну трасу за злітно-посадкову смугу", - сказав Матіос.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Топ коментарі
+18
Чушь не неси матиос. за штурвалом был опытный летчик. только что в прямой трансляции сказали.
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
+17
Что за бред несет Матиос? Если начали нести бред то стопудово тут замешан Лаптестан!
показати весь коментар
25.09.2020 23:24 Відповісти
+17
дебил бл. это трасса. по ней машины ездят. С ФАРАМИ. как можно перепутать ВПП и трассу? совсем кукуха поехала.
показати весь коментар
25.09.2020 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ух ты , мы вышли из бухты !!! появился ЫкспЭрт по насыпанию пурги в массы !!!
показати весь коментар
25.09.2020 23:24 Відповісти
"Екіпаж міг переплутати"?! Вин дебіл.
показати весь коментар
25.09.2020 23:26 Відповісти
дебил мля.. Как можно перепутать дорогу или шоссе со Взлетно Посадочной Полосой !?? Как ***** !!!! .. и почему нет версии про диверсию кацапов и не обьявлен траур !? странно ..правда !?
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
мокшанская русня стримит.. а Харьков это рф или Украина у них на тв? епанаты. Факт диверсии не исключаем.

Пилоты разбившегося под Харьковом самолета с курсантами могли перепутать дорогу и взлетно-посадочную полосу, - Матиос - Цензор.НЕТ 7135
показати весь коментар
25.09.2020 23:30 Відповісти
Даже если на аэродроме нету ILS, то в любом случае должны быть БПРМ и ДПРМ. Как в таком случае можно спутать дорогу с ВПП ?. Тем более, что пилоты штатные военные летуны и траверзу посадки на этом аэродроме они с закрытыми глазами найдут
показати весь коментар
25.09.2020 23:50 Відповісти
Опытные пилоты, сотни раз летавшие над территорией, приняли дорогу за посадочную полосу???? Он идиот или уже заплатили за озвученный бред
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
Инструктор не может быть неопытным.
показати весь коментар
25.09.2020 23:51 Відповісти
По предварительной информации, незадолго до падениясамолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины, которое произошло в пятницу вечером под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.
"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.
показати весь коментар
26.09.2020 00:15 Відповісти
І він не перший рік навчав курсантів.
показати весь коментар
26.09.2020 01:00 Відповісти
Навіть якщо це була російська диверсія- ми про це ніколи не дізнаємося....
показати весь коментар
26.09.2020 08:01 Відповісти
а диспетчеров типа нету, и кто полезет ночью на неосвещённое место... походу начинают зубы заговаривать так как есть что скрывать
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
бред матиоса...дорога совсем под другим углом,не близка к курсу
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
Вообще-то борт воткнулся в землю параллельно дороге. Но при такой погоде летчик-инструктор, даже в бреду не спутает ВВП с дорогой.
показати весь коментар
26.09.2020 00:00 Відповісти
перпендикулярно...и разрушение скорее всего произошло от столкновения с насыпью дороги
показати весь коментар
26.09.2020 00:04 Відповісти
Параллельно. Смотрите виде одно из первых, снятое с проезжавшей машины.
показати весь коментар
26.09.2020 00:17 Відповісти
Конечно, ошибка экипажа - никто ж из чинуш не будет отвечать за такое.
Назаров за сбитый над Лоханском самолёт до сих пор болт на суды ложит.
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
А Сралин кого-то посадил кто 30000 самолетов в первіе дни нападения Гитлера на СССР просрал?
показати весь коментар
25.09.2020 23:29 Відповісти
А каким боком, можно узнать?
показати весь коментар
25.09.2020 23:44 Відповісти
Ну ты ведь говоришь что за каждый самолет и 76 погибших на войне всех надо расстрелять! Если так мировые лидеры поступали то и командиров не осталось бы!
показати весь коментар
25.09.2020 23:48 Відповісти
Вот видишь даже диктаторы так не поступают! Ещё вопрос кого в США посадили за Вьетнам? Или там потерь при десантировании не было?!
показати весь коментар
25.09.2020 23:49 Відповісти
Вот не могло оно заткнутым ещё хоть сутки посидеть. Или жевал бы себе колбаску какую нить, чтоб хрню не молоть.
показати весь коментар
25.09.2020 23:25 Відповісти
обиженка матиос отрабатывает фубли.. за такие обвинения, тот матиос должен ответить..
показати весь коментар
25.09.2020 23:26 Відповісти
Матиос считает что вся система навигации на Ан-26, состоит из компаса, секстанта, логарифмической линейки и стопки карт?
Или у него просто с головой не все в порядке?
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
Угу а автодорога с автомобилями ну очень похожа на взлетно-посадочную полосу
показати весь коментар
25.09.2020 23:29 Відповісти
Очередной эксперд, дважды сбитый герой-летчик. Шо ж ты г*** на чужом горе пиаришься?!
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
Толик-тепловизор опять свое эХспердное мнение вставил
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
и чего матиос вылезло с перепою..
показати весь коментар
25.09.2020 23:27 Відповісти
Очевидцы подтверждают, что самолёт сел на автодорогу.
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
Он мог попытатся сесть после того как в него из ПЗРК попали!
показати весь коментар
25.09.2020 23:30 Відповісти
Звідки могли стріляти ?

Це легко буде встановити.
показати весь коментар
26.09.2020 01:03 Відповісти
остановился на дороге,а не сел...сел не менее чем за километр до нее скорее всего
показати весь коментар
25.09.2020 23:33 Відповісти
Знать бы кординаты аварии..может точно ПЗРК
показати весь коментар
25.09.2020 23:58 Відповісти
С самолетом явно что то случилось, какая то серьезная проблема и пилоты пытались посадить самолет там, где это возможно.
Но я сомневаюсь, что они перепутали ВПП с дорогой!
показати весь коментар
25.09.2020 23:34 Відповісти
???"ОДНИХ ПУСТИЛИ, А ДРУГИХ НЕТ: ЧАСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ НЕ ПУСТИЛИ СНИМАТЬ СЮЖЕТ НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА ". "Сообщается, что областное руководство и военные допустили к месту падения АН-26 часть журналистов, в то же время других пускать отказались.На место пустили одно Суспильне. Все в шоке журналисты, ругаются, но остальных не пускают ни под каким предлогам. Даже Центральные телеканалы."https://vecherniy.kharkov.ua/news/174366/
показати весь коментар
25.09.2020 23:32 Відповісти
На автодорогу самолёт мог приземляться из-за неполадок, а не «перепутал»
показати весь коментар
25.09.2020 23:34 Відповісти
Стратєх.
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
всякое может быть,все версии отработают, но более глупую версии трудно себе представить, а чего то продвигать стали именно ее.Надо, думаю, еще тв пропаганду вероятного противника глянуть и все станет по своим местам
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
Дебил, блд, а нафуя нужны привода? Или этот идиот вправду считает, что пилоты в темноте пытались совершить посадку визуально? А огни приближения???
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
Их поразил зевирус
показати весь коментар
25.09.2020 23:48 Відповісти
Що? Переплутали? Дорогу зі смугою летовища? Серйозно, мля?
Мовчи вже краще, Х-перд. І без тебе зараз на душі гнидко.
показати весь коментар
25.09.2020 23:39 Відповісти
А я про катастрофу дізнався з годину тому, і то лише тому, що на завтра в МА Бориспіль спецзаходи ввели...
показати весь коментар
25.09.2020 23:54 Відповісти
Які ?
показати весь коментар
26.09.2020 01:03 Відповісти
На аэродром садятся по радио маякам, а не визуально. Плюс на аэродроме спец. подсветка ВВП. Аэродром невозможно перепутать с дорогой.
показати весь коментар
25.09.2020 23:40 Відповісти
Угу, расскажи, как год назад под Москвой навернулся ту-22 из-за тумана.
Совдеповские высотомеры показывают с ошибкой а 200 метров.
Аналогично разбился штурмовик под Хмельницким.
показати весь коментар
25.09.2020 23:46 Відповісти
Может быть в Оленегорске, это совсем другие края...
показати весь коментар
25.09.2020 23:51 Відповісти
Вы шо дэбилы!?,какая дорога и впп!!!,это зелёный **** вирус
показати весь коментар
25.09.2020 23:46 Відповісти
Ля, как можно такую херню городить?
показати весь коментар
25.09.2020 23:47 Відповісти
я живу в чугуеве . Я проезжал мимо упавшего самолета через пол часа после аварии . самолет бал строго ориентирован по курсу дороги харькоа чугуев при этом кралом выкосил пол посадки . я поддерживаю версию матиоса при том что я его презираю. . пилот очевидно в последний момент осознал что идет на загруженную автотрассу и взял чуть влево . в остальном след абсолютно параллельный
показати весь коментар
25.09.2020 23:56 Відповісти
Чувак, там вообще то автомобили с включеными фарами ездят, как пилоты могли их не видеть?
показати весь коментар
25.09.2020 23:59 Відповісти
Да ты чугуевиц или экпэрт ? Не пиши херню, лучше координаты аварии точные напиши
показати весь коментар
26.09.2020 00:03 Відповісти
он мог пытаться целенаправленно сесть на дорогу, но спутать ее с полосой опытный летчик никак не мог!
показати весь коментар
26.09.2020 00:06 Відповісти
да не будет никто целенаправленно садиться на дорогу ночью...это значит гарантированно столкнуться со всеми встречными и попутными автомобилями...плюс к тому же скорость встречного 100 км\ч,да своя скорость около 200 км\ч...гарантированный летальный исход для себя и автомобилей.
показати весь коментар
26.09.2020 08:32 Відповісти
ВВП на том же курсе?
показати весь коментар
26.09.2020 00:08 Відповісти
нет,разница 40-50 градусов.
показати весь коментар
26.09.2020 08:33 Відповісти
Да не мог он перепутать. Скорее всего пилоты поняли что до аэродрома им не дотянуть и пытались сесть хоть где то.

Судя по всему крушение развивалось какое то время. Надо изучить разговоры в кабине пилотов. Возможно всё станет ясно.
показати весь коментар
25.09.2020 23:58 Відповісти
Это просто катастрофа!!!
Бывший военный прокурор не понимает и наверное не знает, что такое глиссада!!!!
Перепутать аэродром с дорогой это все равно, если бы он перепутал свою жену с козой!!
Наверное таким образом и родились казаки!
показати весь коментар
26.09.2020 00:00 Відповісти
Именно кАзаки
показати весь коментар
26.09.2020 00:04 Відповісти
Это и имела ввиду!
показати весь коментар
26.09.2020 00:07 Відповісти
Бывший военный прокурор и не обязан знать, что такое глиссада. Другое дело, что в ошибку почему-то не верится.
показати весь коментар
26.09.2020 00:11 Відповісти
Цей тепловізор хай пельку заткне.
показати весь коментар
26.09.2020 00:02 Відповісти
Точно известно, что батя толи тепловизора мог перепутать отверстия при его зачатии.
А причины катастрофы еще предстоит установить.
Тошно от того сколько биоматериала всплывает на хайпе трагедии.
показати весь коментар
26.09.2020 00:02 Відповісти
у нас там от окончания ввп до трассы - 800 метров а от трассы до начала ввп 6и2 км . то еесть они сближаються под острым углом .. пилот без опыта вполне мог бы перепутать трассу киев довжанький с бетонкой ..
показати весь коментар
26.09.2020 00:03 Відповісти
Самолет садится по глиссаде!! Вы знаете, что это такое?
показати весь коментар
26.09.2020 00:06 Відповісти
Не могу понять: от окончания ввп до трассы - 800 метров, от трассы до начала ввп 6.2 км
Т.е. от торца ВПП до трассы одно расстояние, а от трассы до торца ВПП другое. Это как ?
показати весь коментар
26.09.2020 00:09 Відповісти
непонятно,эти два километра до кта или до торца впп.
показати весь коментар
26.09.2020 08:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475859 - что ты несешь вместе с матиосом за чушь. Где дорога и где ВПП.Как нахрен перепутать
Пілоти літака з курсантами, що розбився під Харковом, могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос - Цензор.НЕТ 1221
показати весь коментар
26.09.2020 00:19 Відповісти
вот они сели строго в начале населенного пункта причем строго в параллель
показати весь коментар
26.09.2020 09:56 Відповісти
От не говорил бы ты о том, в чем ничего СОВСЕМ не понимаешь, сошел бы за умного.
показати весь коментар
26.09.2020 00:59 Відповісти
и поэтому я думаю что матиос прав при всем моем неуважении к нему
показати весь коментар
26.09.2020 00:05 Відповісти
Юра, извини, но ты дурак
показати весь коментар
26.09.2020 00:08 Відповісти
Леприкон вылез
показати весь коментар
26.09.2020 00:13 Відповісти
Якби переплутали, то нормально сіли б на дорогу.
показати весь коментар
26.09.2020 00:29 Відповісти
Та ні, з літаком щось сталося серйозне.
І справа не лише у відмові одного двигуна.
показати весь коментар
26.09.2020 01:06 Відповісти
Ипать он дебил.... он хоть представляет как самолет заходит на посадку???
После того как сей знаток заявил, что за ним сквозь стену тепловизором следили, то да, летчик перепутал ВПП с дорогой
показати весь коментар
26.09.2020 00:56 Відповісти
Эксперт блият нашолся .тепловизорный..
показати весь коментар
26.09.2020 00:58 Відповісти
Матиос не тренди. Никто ничего не перепутал.
показати весь коментар
26.09.2020 01:44 Відповісти
Самое печальное и ужасное что страна в полном развале и разрушается. Это последствия той ужасающей коррупции и беспорядка которые возникли при Порошенко и продолжаются сейчас..
показати весь коментар
26.09.2020 01:48 Відповісти
...или теплицу с лампочками
показати весь коментар
26.09.2020 04:18 Відповісти
толик-тепловизор - большой ыхспэрд...
показати весь коментар
26.09.2020 04:30 Відповісти
Это он через тепловизор увидел?
показати весь коментар
26.09.2020 08:01 Відповісти
Ему с ним видней, он в этом деле спец. Правда так и не нашёл, кто пулял в окно генпрокурора. Похоже, что у последнего это был "выстрел извнутри".
показати весь коментар
26.09.2020 09:14 Відповісти
Різне лайно лізе з усіх щилин. Мабуть на носі вибори)))
показати весь коментар
26.09.2020 08:22 Відповісти
Перепутали? Вы видели чугуевскую ВПП ? За 70 лет ниразу не перепутали даже первокурсники.
У людей горе, а они для пиара несут всякую х**ню.
показати весь коментар
26.09.2020 08:29 Відповісти
Толик-тепловизор в своем репертуаре, уже забывать его стали но он напомнил о себе громкой чушью
показати весь коментар
26.09.2020 10:49 Відповісти
И этот клинический идиот руководил военной прокуратурой???? Там все такие или этот самородок????
показати весь коментар
26.09.2020 10:54 Відповісти
самолет четко сел там где трасса расходиться на двое . пятница огни машин ярче лампионов привода . спасибо пилоту что не сел на
автошоссе увел машину влево
показати весь коментар
26.09.2020 11:43 Відповісти
вы там не были я там был .. у меня четкое впечетление что пилот садил самолет крушения не было
показати весь коментар
26.09.2020 11:58 Відповісти
вот прикиньте какие у нас прокуроры долбодятлы .сколько идиотов конченых по кабинетам сидят и нами управляют
показати весь коментар
26.09.2020 12:38 Відповісти
Це те саме що переплутати Матіоса з Матюком!!!
показати весь коментар
26.09.2020 16:38 Відповісти
Сам летал там курсантом на МиГ-21 (выпуск 1987). А что делал РСП (руководитель системы посадки)? Они ведут на экранах самолёт на глиссаде. Почему не выдвигают версию диверсии? Так же на посадочном разбился самолёт с польской делегацией в Смоленске. "... в котором причиной падения самолёта назван взрыв в его крыле до падения на землю"
показати весь коментар
26.09.2020 22:45 Відповісти
Верьте Матиосу, он знает... Кто ж как не Матиос технически ***************** лампасоносец - светоч передового милитарного инжениринга. Именно технико-технологический гений Матиоса запредельно расширив ТТХ тепловизора решил проблему эффективного выцеливания туши генерального прокурора Шокина сквозь двухкамерный стеклопакет зашторенного окна...
Вот и сейчас Матиос загрузит исходные данные Чугуевской авиакатастрофы в системный блок, которым дооснащён (ну как дооснащён - скотчем примотан) эксклюзивный тепловизор и, наконец-то, всё разъяснится...
А без Матиоса никак... Не, ну никак и всё тут...
показати весь коментар
26.09.2020 23:32 Відповісти
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ .....
показати весь коментар
26.09.2020 23:40 Відповісти
 
 